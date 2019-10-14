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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Botanik park evlenecek çiftlerin 'fotoğraf stüdyosu' oldu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Botanik park evlenecek çiftlerin 'fotoğraf stüdyosu' oldu

Erzurum'daki Ata Botanik Park, dünyaevine giren çiftlerin özel anlarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesine ait olan Ata Botanik Park'ında, farklı familyadan ağaç, çalı ve çiçek olmak üzere yaklaşık 150 bitki çeşidi yer alıyor. 2006'da 350 dönüm arazi üzerine kurulan ve gölet, ahşap köprü, pergola, kamelya ile taş yollardan oluşan botanik parkta sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Hafta sonu tatilini sonbaharın renkleri içerisinde geçirmek isteyen ailelerin de uğrak noktası olan ve düğün fotoğrafçılarının "doğal stüdyo" olarak kullandığı park, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından büyük ilgi görüyor.

Botanik park evlenecek çiftlerin fotoğraf stüdyosu oldu

"Işığı burada doğal kullanıyoruz"

Düğün fotoğrafçısı Mehmet Erdem Aksoy, dünyaevine giren çiftlerin geçmişte stüdyoda fotoğraf çektirdiğini hatırlattı. Çiftlerin günümüzde ise doğa ortamında fotoğraf çekmeyi tercih ettiğini ifade eden Aksoy, "Parkta, bitkiler birçok rengi bir araya getirdiğinden dolayı çiftler fotoğraf çektirmek istiyor. Biz de bu durumdan gayet memnunuz çünkü ışığı doğal olarak kullanıyoruz ve çiftlerimize birbirinden güzel pozlar verdiriyoruz." diye konuştu. Aksoy, kentteki düğün fotoğrafçıları ve çiftlerin tamamının parkı tercih ettiğini belirterek, her mevsim kentte 3 bine yakın çiftin dünyaevine girdiğini dile getirdi.

Botanik park evlenecek çiftlerin fotoğraf stüdyosu oldu

"Vazgeçilmez bir yer oldu"

Düğünlerde dış çekimlerin olmazsa olmazlar arasında yer aldığına işaret eden Aksoy, "Sarı, kırmızı, mor, eflatun rengi olsun, bitki türlerinin tamamının rengini yakalayabilirsiniz. Fotoğrafçılarca 'doğal stüdyo' olarak Ata Botanik Parkı'nı kullanıyoruz. Erzurum'daki düğünlerinin tamamı Ata Botanik Park’ta çekiliyor." dedi. Aksoy, yoğunluktan bazen kadraja başka gelin ve damatların da girebildiğini aktararak, "Park çiftler tarafından vazgeçilmez bir yer oldu." şeklinde konuştu.

Botanik park evlenecek çiftlerin fotoğraf stüdyosu oldu

Düğün hazırlığı yapan ve dış çekim için Ata Botanik Park'ı tercih eden Ahmet Duran da parkın doğal ortamında fotoğraf çektirmekten memnun olduğunu dile getirdi. Parkta yaşanan renk cümbüşü arasında fotoğraf çekindiklerini anlatan Duran, "Eskilerde çekimler stüdyoda oluyordu ve çok kasıntılı geçiyordu. Ayrıca oldu mu olmadı mı telaşına giriliyordu. Şu an burada çok keyifli anlar yaşıyoruz. Doğanın güzelliğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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