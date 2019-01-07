Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu: Gazi Hüsrev Bey Medresesi

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537 tarihinde kurulan medrese, savaşlara ve tüm zorluklara rağmen bugün de ülkenin en prestijli liselerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Bosna Hersek'teki en eski eğitim kurumu olup lise diploması denkliği de bulunan Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde dini derslerin yanı sıra bilimsel dersler de veriliyor. Okulun kaliteli eğitimi nedeniyle aileler, çocuklarının burada okumasına büyük önem veriyor.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur Malkic, medresenin beş asra yakın süredir kesintisiz eğitim verdiğine işaret ederek, Gazi Hüsrev Bey'in, Sultan 2. Bayezid'in torunu ve Bosna Hersek'e İslamiyet'i getiren Fatih Sultan Mehmed'in büyük torunu olduğunu vurguladı. Tarihi medresenin kesintisiz eğitim vermesinden dolayı son derece gururlu olduklarını kaydeden Malkic, "Bosna Hersek'te çok sayıda tarihi medrese var ama bunlar bazı nedenlerden çalışmalarına ara verdi. Gazi Hüsrev Bey Medresesi ise kesintisiz eğitim vermeye devam etti." diye konuştu. Malkic, "Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Bosna Hersek'teki tüm diğer medreselerin de anası olarak anılır zira bu tarihi medrese Bosna Hersek'te başka medreselerin doğmasına vesile olmuştur. Tuzla, Travnik, Visoko, Mostar, Cazin ve hatta Zagreb (Hırvatistan) ile Novi Pazar'daki (Sırbistan) medreseler de buradan etkilenip kurulmuştur." ifadelerini kullandı. Medresede halen 486 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Malkic, buranın uzun yıllar daha ayakta kalmasını ve eğitim vermesini diledi.

"Aklımda sadece medrese vardı"

Medresedeki Türk öğrencilerden Belkıs Öznur Köylü, annesinin de bu medreseden mezun olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri başka hiçbir okul değil, aklımda sadece medrese vardı." ifadelerini kullandı. Dördüncü sınıf öğrencisi Köylü, İslam'ı daha iyi öğrenme isteğiyle medreseye başladığını kaydederek, "Medreseyi bitirmek ve annemi gururlandırmak istiyorum." dedi. Köylü, babasının Bosna Hersek'teki savaş zamanında (1992-1995) buraya geldiğini belirterek, "Ailem Zenica'da. Saraybosna'ya, ilk kez medreseye kayıt olduğum zaman geldim. Burada inanılmaz bir şekilde tarihi yaşıyorsun. Her sabah medreseye gelirken Osmanlı zamanından kalma bina ve kaldırımlara bakarak geliyoruz. Adeta bir zaman tüneli gibi." diye konuştu.

Dördüncüsü sınıf öğrencisi Tarik Mujkic de annesi, babası ve ağabeyinin medreseden mezun olduğunu ifade ederek, annesi ile babasının savaş yıllarında medresede tanışıp sonrasında evlendiklerini anlattı. Mujkic, Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Tarihi medrese 482'nci yılını kutluyor

Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde, başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri yaptırdı. Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan medrese, İngilizce, Arapça ve Türkçe öğretilmesi nedeniyle de Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan mezunlar, medreseyi bitirdikten sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer fakültelerde de eğitim görebiliyor.