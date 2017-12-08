Bond’un doğum yeri: Cascais

Nasıl gidilir?
Lizbon’a 25 km mesafede olan Cais do Sodre istasyonundan hareket eden banliyö treniyle, ikincisi tren yolunun paralelinde bulunan sahil yolu veya otobandan karayolu ile gidebilirsiniz.
Ne yapılır?
Burası Ian Fleming’in James Bond’u yarattığı yer. O yılların izlerini de hala taşıyor. Kent merkezindeki mimaride bu izleri takip edebilirsiniz. Saray ve Cascais Kalesi de atlamamınz gereken yapılar.
Cascais’i gezmenin bir yolu bedava bir uygulama olan Bicas Cascais. Belediyenin gelenlere sunduğu bu bisiklet bedava. Haftada iki gün kurulan pazarı ve Portekiz’e özgü yeşil şarabı da atlamamalısınız.
Praia do Guincho bir rüzgar sörfü cenneti. Dünya Şampiyonaları’na da ev sahipliği yapıyor. Bu uzun plaj bu sporla ilgilenmeyenlerin bile çok hoşuna gidecek bir manzara sunuyor. Parque Marechal Carmona ağaçlar ve ördeklerin arasında piknik yapmak ya da çimenlerde uzanmak için en iyi adres. Atlas Okyanusu dalgalarının kayaları oyarak yarattığı Cehennem Ağzı da adanın ünlü noktalarından.
Kaynak: Hürriyet Haber