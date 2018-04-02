Bolu ‘öğrenen şehir’ oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Bolu ‘öğrenen şehir’ oldu
Seyahat
DHA
02.04.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Bolu ‘öğrenen şehir’ oldu

Bolu, dünya şehri olma yolunda bir adım daha attı. Bolu UNESCO tarafından verilen ve Türkiye'de 2, dünyada 182 şehrin sahip olduğu 'öğrenen şehir' unvanını aldı. İşte detaylar…

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Bolu Belediyesi tarafından ‘öğrenen şehir’ olma süreci, 2016 yılında başlatıldı. Belediye, 2016 yılının Kasım ayında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde yer alan 7 programa dahil edildi. Bu kapsamında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu proje uzmanlarıyla kapsamlı toplantılar yapıldı. Görüşmelerin ardından 22 Mart 2017 tarihinden itibaren resmi süreç başlatıldı.

Bolu ‘öğrenen şehir’ oldu

‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na katılım süreci, 9 Şubat 2018’de tamamlandı. Bolu için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na resmi başvuru yapılırken, 20 Mart günü ağa dahil olma hakkı elde edildi. UNESCO’nun ‘öğrenen şehirler’ ağına dahil edilen Bolu, Türkiye’den Eskişehir ve Konya’nın yer aldığı küresel ağdaki üçüncü şehir oldu.

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Türkiyenin sakin şehri seçildi Artık dünyada 240 özel kentten biri, hatta...
Türkiye'nin sakin şehri seçildi! Artık dünyada 240 özel kentten biri, hatta...

Öğrenen Şehir

‘Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’, kentlerin iyi uygulamaları ve birbirinden etkilenmeleri için kurulan uluslararası ağ niteliği taşıyor. 42 ülkeden 182 şehrin dahil edildiği ‘Öğrenen Şehirler Programı’, Almanya’da bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Kalkınma süreçlerinin her aşamasında fikir paylaşmanın ve bulunan çözümlerin iyi yönleriyle diğer şehirlere taşınmasının amaçlandığı ağa, bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden sadece şehirler değil; topluluklar da dahil edildi.

Bolu ‘öğrenen şehir’ oldu

 Ağa katılan şehirlerle ortaklıklar kurulması, bilgi paylaşımında bulunulması ve diğer kentlere ilham kaynağı olunması gibi birçok yeni fırsattan yararlanılabiliyor. ‘Öğrenen şehirler’ ile eğitimin her aşamasında kapsayıcı öğrenimin teşvik edilmesi için kaynakların etkin ve kaliteli kullanılması hedeflenirken, aile, iş yerleri ve toplumda hayat boyu öğrenme de canlandırılıyor. Ortak konferans ve toplantılara ev sahipliği yapılması ve şehirdeki güzel çalışmaların uluslararası kamuoyuna duyurulması da bu sürecin diğer artıları olarak öne çıkıyor.

 

 

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