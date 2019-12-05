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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bolkar'daki buzul göllerinin kış güzelliği büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
05.12.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Bolkar'daki buzul göllerinin kış güzelliği büyülüyor

Niğde, Konya ve Mersin sınırında yer alan Bolkar Dağları'nın yaklaşık 2 bin 650 metre yüksekliğindeki buzul gölleri Karagöl ve Çinili, kış güzelliğini yansıtıyor.

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Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Meydan Yaylası mevkisinde bulunan Karagöl ve Çinili göller, yavaş yavaş buz tutmaya başlarken, kış mevsiminin getirdiği eşsiz güzellikleri ile görenleri cezbediyor. Bolkar Dağları'nda buzul aşınması ile oluşmuş "sirk göller"den olan bu göller, endemik çiçekler ve Toros kurbağası, yeşil bitki örtüsü, yılkı atları, yer sincapları, tavşan, tilki, kurt ve yırtıcı kuşları ile yaban hayatı için de önemli bir zenginliği barındırıyor.

Doğada kamp ve yürüyüş yapmak isteyenler, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekmeyi tercih eden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için alternatif seçenekler sunan göller, etrafını çevreleyen yüksek kayalıklar, dağ zirveleri, sisli ve puslu görseliyle ziyaretçilerini derinden etkileyen görüntüler oluşturuyor. Daha çok yaz mevsiminde serinlemek ve şehrin stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe bir yaşantı isteyen kampçı ve dağcılar tarafından tercih edilen Meydan Yaylası ve buzul göllerinin, kış mevsiminde de ziyaretçisi eksik olmuyor.

Bolkardaki buzul göllerinin kış güzelliği büyülüyor


"İlginç ve muhteşem bir manzara buldum"

Konya'nın Ereğli ilçesinden bölgeye gelen doğa fotoğrafçısı Bülent Fakı Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meydan Yaylası'ndan sonra yaklaşık bir saatlik tırmanışla Karagöl'e ulaştıklarını ve çok güzel görüntüler ile karşılaştıklarını söyledi. Mevsim şartlarına göre yürüyüş rotaları önceden belli olduğundan, göller bölgesine gelmekte zorlanmadığını dile getiren Şengün, şöyle konuştu:

"Karagöl ve Çinili göllerini daha önce çok duymuştum. Sosyal medyadan, arkadaşlardan fotoğraflarını görmüştüm, gelmek ve kendi gözlerimle görmek bugüne nasip oldu. Çok ilginç ve muhteşem bir manzara buldum. Kış uykusuna yatmakta gecikmiş endemik Toros kurbağalarını görme ve bu mevsimde inceleme şansı buldum. Buradaki buzul gölleri ve muhteşem manzarayı fotoğraflamanın keyfine vardım. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların mutlaka görmesi gerekir diye düşünüyorum. İnsan, gördüğü bu güzellikler karşısında adeta rahatlıyor, hayatın stresinden, yorgunluğundan kurtuluyor."

Meydan Yaylası, Karagöl ve Çinili gölleri, 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ''Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı'' ilan edilmiş, bu durum doğal hayatın ve endemik türdeki bitki ile hayvanların korunması açısından önemli bir adım olarak görülmüştü.

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