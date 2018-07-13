Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri
Seyahat
Melis YILMAZ / Instagram: @melismeryemyılmaz
13.07.2018 - 08:00, Son Güncelleme:

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri

Ege’nin masmavi sularının incisi Bodrum’un gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel... Tüm kışın yorgunluğunu atmak için birçok tatilcinin tercihi Bodrum’dan yana oluyor. Restoranları ve gece kulüpleriyle ünlü olan bu tatil beldesinde gidilebilecek birçok alternatif mekân var. Bodrum’un en güzel restoranlarını ve sonrasında sabaha kadar güzel müzik dinleyip eğlenebileceğiniz mekânları sizler için gezdim. İşte Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri…

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Gündüz masmavi koylarda deniz, kum ve güneşin tadını çıkardıktan sonra, akşam gün batımıyla birlikte Bodrum’un tabloları aratmayan manzarası sizi bekliyor. En güzel mekânlarda bir şeyler yiyip birazda müzik dinleyerek keyfini çıkartmak istiyorsanız işte size birkaç öneri…


Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri


Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri


GEMİBAŞI

Bodrum merkezde marinanın karşısında, yaz-kış hizmet veren Gemibaşı restoran Bodrum’un eskilerinden. Burası turistlerden çok Bodrum'un yerlilerinin uğrak noktası... Mekân salaş bir konseptle müşterilerine hizmet veriyor. Gemibaşı‘nın kendine özgü ve başka hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz spesiyalleri var. Örneğin, sadece cumartesi günleri çıkan ahtapotlu pilavı (35 TL.) ve salı günleri haricinde her gün çıkan beğendili karidesi (45 TL.) yemeden Gemibaşı’ndan ayrılmayın. Restorana tüm balıklar mevsimine göre özenle seçilerek geliyor. Fiyatları bu lezzete ve hizmet kalitesine göre oldukça uygun. İki kişi ortalama fiyat 250 TL.

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri


MEMEDOF YALIKAVAK

Mekânın Bodrum'da iki tane şubesi var. Bodrum merkezde bulunan, Memedof Marina ve Yalıkavakta bulunan Memedof Yalıkavak hizmet ve lezzet bakımından ayırt edilmiyor. Yalıkavak’ta bulunan mekân oldukça geniş. Ailenizle beraber hoş bir akşam yemeği yemeniz için ideal. İskele üzerinde bulunan masaları, şık dekorasyonuyla müşterilerin yoğun ilgisini çekiyor.

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Türkiye’nin en güzel 10 butik oteli 200 TLye doğanın içinde hafta sonu tatili...
Türkiye’nin en güzel 10 butik oteli! 200 TL'ye doğanın içinde hafta sonu tatili...



Dülger kavurma restoranın spesiyallerinden (İki kişilik porsiyon 170 TL) . Özellikle hafta sonu çok yoğun olan mekân için rezervasyon şart. İki kişi ortalama fiyat 400 TL.

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri


MİMOZA

Gümüşlük'ün simgesi haline gelen Mimoza’nın kalitesi ve lezzeti tartışılmaz. Gümüşlük'te yiyebileceğiniz en iyi balık burada. Müşterilerine, mezelerden ara sıcaklara birçok seçenek sunuyor. Özellikle acılı karides salatasını mutlaka deneyin… Denizin tam kenarında bulunan restoranın romantik atmosferi ve hizmet kalitesi müşterilerinden tam puan alıyor. Bodrum ruhunu tam anlamıyla yansıtan pespembe begonviller ve beyaz ahşap masalar masalsı bir atmosfer yaşatıyor.

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Hafta sonunun en sakin yerleri 130 TLye hafta sonu tatili...
Hafta sonunun en sakin yerleri! 130 TL'ye hafta sonu tatili...

Restorana güneş batmadan önce gitmelisiniz, çünkü Mimoza’da güneşi batırmak bir gelenek ve çok keyifli… Mekâna her gittiğinizde müdavimi olan birçok ünlü simayla karşılaşabilirsiniz. Ancak kesinlikle gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyin, çünkü rezervasyonsuz yer bulmak çok zor. Fiyatları Gümüşlük'teki diğer restoranlara göre biraz daha pahalı olsa da ödenen paranın hakkını veriyor. İki kişi ortalama fiyat 500 TL.

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri


EVA KLEİN

 Elektronik müzik tutkunuysanız hiç kuşkusuz tercihiniz Eva Klein’dan yana olmalı. Bodrum’un  Bardakçı’da yer alan gece kulübü rengârenk dekorasyonu ve muhteşem manzarasıyla büyük beğeni topluyor. Mekân pazartesi geceleri hariç her gece 23.00-05.00 arasında kapılarını açıyor.

Bodrum’un en iyi beach club’ları
Bodrum’un en iyi beach club’ları


Haftanın altı günü açık olan Eva Klein’ın kabininde Tan Güner, Koray T, Timuçin Coşkun ve Hemi var. Bodrum'da ikinci yılı olan gece kulübünde bu yıl yenilik olarak her pazar 18.00-00.00 arasında ‘AMBI-ENTE’ konseptiyle happy hour düzenleniyor. Mekân giriş ücreti olarak 50 TL alıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmek istiyorsanız Eva Klein’a mutlaka uğrayın.

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri


SESS

2012 yazından beri Cemil Acar’ın işletmeciliğini üstlendiği Sess, Türkbükü’nde hizmet veriyor. Haftanın yedi günü açık olan gece kulübüne rezervasyonsuz girmek pek mümkün değil. Son dönemde yeniden popüler olan canlı müzik konseptinin aksine,  Sess Türkbükü Dj Can Parlak’la bu yazda müdavimlerine eğlenme garantisi veriyor.

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Bodrum’un en iyileri
Bodrum’un en iyileri

Mekân giriş ücreti almıyor. Müşterilerini stant, loca veya bar seçenekleriyle misafir ediyor. Stant veya locada eğlenmeyi tercih ederseniz şişe açtırma zorunluluğunuz var. Minimum Şişe fiyatı 850 TL. Sess Türkçe müzikle eğlenmek isteyenlerin listesinde en üst sırada yer alıyor.

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri


HAZİNE YALIKAVAK

Canlı müzik anlayışına yeniden ses getiren Hazine, Yalıkavakta Tilkicik Koyu’nda haftanın her gecesi  00.00-03.00 arasında kapılarını açıyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi geceleri Özay Bakır, salı ve cuma geceleri Yol Project, perşembe ve pazar geceleriyse Bengü
Berker sahnede. Hazine’den eğlenmeden çıkmamanız mümkün değil.

Bodrumun en huzurlu köşesi: Gündoğan
Bodrum'un en huzurlu köşesi: Gündoğan


Ambiyans ve servis kalitesi gerçekten çok başarılı. Mekânda stantlar ve localar bulunuyor. Her ikisi için de ayrı ayrı minimum harcama limitleri var. Eğer barda durmak istiyorsanız kişi başı 50 TL. müzik parası ödemeniz gerekiyor. Localar 5 bin TL. yalnız en fazla sekiz kişi olmanız gerekiyor. Stant içinse 900 TL. vermeniz gerekiyor. Tercihiniz Hazine’den yana olacaksa mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız, çünkü haftanın her gecesi mekân büyük ilgi görüyor.

Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri


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