Bodrum’un en güzel balık restoranları ve gece kulüpleri

Gündüz masmavi koylarda deniz, kum ve güneşin tadını çıkardıktan sonra, akşam gün batımıyla birlikte Bodrum’un tabloları aratmayan manzarası sizi bekliyor. En güzel mekânlarda bir şeyler yiyip birazda müzik dinleyerek keyfini çıkartmak istiyorsanız işte size birkaç öneri…













GEMİBAŞI

Bodrum merkezde marinanın karşısında, yaz-kış hizmet veren Gemibaşı restoran Bodrum’un eskilerinden. Burası turistlerden çok Bodrum'un yerlilerinin uğrak noktası... Mekân salaş bir konseptle müşterilerine hizmet veriyor. Gemibaşı‘nın kendine özgü ve başka hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz spesiyalleri var. Örneğin, sadece cumartesi günleri çıkan ahtapotlu pilavı (35 TL.) ve salı günleri haricinde her gün çıkan beğendili karidesi (45 TL.) yemeden Gemibaşı’ndan ayrılmayın. Restorana tüm balıklar mevsimine göre özenle seçilerek geliyor. Fiyatları bu lezzete ve hizmet kalitesine göre oldukça uygun. İki kişi ortalama fiyat 250 TL.









MEMEDOF YALIKAVAK

Mekânın Bodrum'da iki tane şubesi var. Bodrum merkezde bulunan, Memedof Marina ve Yalıkavakta bulunan Memedof Yalıkavak hizmet ve lezzet bakımından ayırt edilmiyor. Yalıkavak’ta bulunan mekân oldukça geniş. Ailenizle beraber hoş bir akşam yemeği yemeniz için ideal. İskele üzerinde bulunan masaları, şık dekorasyonuyla müşterilerin yoğun ilgisini çekiyor.









Dülger kavurma restoranın spesiyallerinden (İki kişilik porsiyon 170 TL) . Özellikle hafta sonu çok yoğun olan mekân için rezervasyon şart. İki kişi ortalama fiyat 400 TL.











MİMOZA

Gümüşlük'ün simgesi haline gelen Mimoza’nın kalitesi ve lezzeti tartışılmaz. Gümüşlük'te yiyebileceğiniz en iyi balık burada. Müşterilerine, mezelerden ara sıcaklara birçok seçenek sunuyor. Özellikle acılı karides salatasını mutlaka deneyin… Denizin tam kenarında bulunan restoranın romantik atmosferi ve hizmet kalitesi müşterilerinden tam puan alıyor. Bodrum ruhunu tam anlamıyla yansıtan pespembe begonviller ve beyaz ahşap masalar masalsı bir atmosfer yaşatıyor.

Restorana güneş batmadan önce gitmelisiniz, çünkü Mimoza’da güneşi batırmak bir gelenek ve çok keyifli… Mekâna her gittiğinizde müdavimi olan birçok ünlü simayla karşılaşabilirsiniz. Ancak kesinlikle gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyin, çünkü rezervasyonsuz yer bulmak çok zor. Fiyatları Gümüşlük'teki diğer restoranlara göre biraz daha pahalı olsa da ödenen paranın hakkını veriyor. İki kişi ortalama fiyat 500 TL.









EVA KLEİN

Elektronik müzik tutkunuysanız hiç kuşkusuz tercihiniz Eva Klein’dan yana olmalı. Bodrum’un Bardakçı’da yer alan gece kulübü rengârenk dekorasyonu ve muhteşem manzarasıyla büyük beğeni topluyor. Mekân pazartesi geceleri hariç her gece 23.00-05.00 arasında kapılarını açıyor.







Haftanın altı günü açık olan Eva Klein’ın kabininde Tan Güner, Koray T, Timuçin Coşkun ve Hemi var. Bodrum'da ikinci yılı olan gece kulübünde bu yıl yenilik olarak her pazar 18.00-00.00 arasında ‘AMBI-ENTE’ konseptiyle happy hour düzenleniyor. Mekân giriş ücreti olarak 50 TL alıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmek istiyorsanız Eva Klein’a mutlaka uğrayın.









SESS

2012 yazından beri Cemil Acar’ın işletmeciliğini üstlendiği Sess, Türkbükü’nde hizmet veriyor. Haftanın yedi günü açık olan gece kulübüne rezervasyonsuz girmek pek mümkün değil. Son dönemde yeniden popüler olan canlı müzik konseptinin aksine, Sess Türkbükü Dj Can Parlak’la bu yazda müdavimlerine eğlenme garantisi veriyor.



Mekân giriş ücreti almıyor. Müşterilerini stant, loca veya bar seçenekleriyle misafir ediyor. Stant veya locada eğlenmeyi tercih ederseniz şişe açtırma zorunluluğunuz var. Minimum Şişe fiyatı 850 TL. Sess Türkçe müzikle eğlenmek isteyenlerin listesinde en üst sırada yer alıyor.











HAZİNE YALIKAVAK

Canlı müzik anlayışına yeniden ses getiren Hazine, Yalıkavakta Tilkicik Koyu’nda haftanın her gecesi 00.00-03.00 arasında kapılarını açıyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi geceleri Özay Bakır, salı ve cuma geceleri Yol Project, perşembe ve pazar geceleriyse Bengü

Berker sahnede. Hazine’den eğlenmeden çıkmamanız mümkün değil.



Ambiyans ve servis kalitesi gerçekten çok başarılı. Mekânda stantlar ve localar bulunuyor. Her ikisi için de ayrı ayrı minimum harcama limitleri var. Eğer barda durmak istiyorsanız kişi başı 50 TL. müzik parası ödemeniz gerekiyor. Localar 5 bin TL. yalnız en fazla sekiz kişi olmanız gerekiyor. Stant içinse 900 TL. vermeniz gerekiyor. Tercihiniz Hazine’den yana olacaksa mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız, çünkü haftanın her gecesi mekân büyük ilgi görüyor.







