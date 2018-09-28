Bodrum’da yürüyüş zamanı

Adaboğazı, Bitez’le Gümbet arasında uzanan yarımadanın hemen ucundaki küçük adacık ile Görecek Adası arasında kalan boğaza deniliyor. Eskiden buraya sadece tekneyle ulaşılabilirken artık karadan da ulaşım var. Bitez’den bir saatlik yürüyüş mesafesinde ve çok da zor olmayan bir parkurun sonunda. Ancak koylarda dinlenmek ve denizin tadını çıkarmak isterseniz bir gününüzü ayırmanız yerinde olacak. Burası Akvaryum Koyu olarak da anılıyor ama aslında ikisi aynı yer değil.

Akvaryum Koyu boğazın kuzeyinde kalan ayrı bir koy. Bu ismi de turkuvaz renginden alıyor. Adaboğazı ise önündeki Görecik Adası’nın rüzgarı kesmesiyle her daim dingin olması, içi kum olan denizi ve berrak suyu ile doğasına hayran kalacağınız noktalardan biri. Dolayısıyla teknecilerin de Bodrum'daki ilk tercihi. Bu popülerliği ve çok fazla teknenin demirli olması sebebiyle yaz ayları değil ama eylül ayında yapacağınız bir yürüyüş ile ulaşacağınız koyların çok daha keyifli olacağı garantili.

Adaboğazı’na yürüyüş yolu Bitez Marina’nın sonunda karşınıza çıkacak bir patika ile başlıyor. Yarımadanın Bitez koyuna bakan taraftan denize paralel şekilde düz bir rotada yürüyeceğiniz, taşlı topraklı, hafif yokuşları olan ama sizi fazla zorlamayacak bir parkur bu. Yol boyunca toplam altı tane koy bulunuyor. Koylara gitmek için anayoldan koylara inen küçük patikalar var. Bazılarında yolu bulmak için taşlara çizilmiş mavi beyaz çizgili işaretler de göreceksiniz. Yürüyüş boyunca bu koylarda küçük molalar vererek koyların tadını da mutlaka çıkarın çünkü dönüşte dalgalı olabilirler. Koyları bitirdikten sonra Adaboğazı’na gitmek için yarımadanın diğer tarafına geçmeniz gerekiyor. Son koydan sonra ağaçlıklı yolu bitirince boş bir arazinin olduğu tepeye çıkacaksınız. Burada bir su sarnıcı ve adalarla birlikte harika bir panoramik manzarayla karşılaşacaksınız. Burası işte Adaboğazı oluyor.

Su sarnıcının önünden dümdüz aşağıya indiğinizde önünüzde iki seçenek olacak. Biri boğazın burnuna yani güneye doğru gitmek, diğeri de kuzeye Akvaryum Koyu’na doğru. Her iki seçenek de harika. Akvaryum koyu tekne turlarının vazgeçilmezi, turkuvazın 50 rengini görebileceğiniz bir koy ancak biz güney tarafını tercih ettik.

Burada denizin tam kıyısında ağaçlıklı doğal bir kamp alanı bulunuyor. Tek kelimeyle bayıldım diyebilirim. Burada piknik yapıp denize girip gün boyu vakit geçirebilir hatta gece kamp da yapabilirsiniz. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yaz aylarında teknecilerle dolu olacağı için pek tavsiye etmem. Tabii teknelerin yanaşma, demir atma ya da kıyıdaki ağaçlara halat bağlama maceralarını izlemekten keyif alırım derseniz o başka. Ama eylül ayı ile birlikte bunları düşünmeniz gerekmeyecek. Siz çam ağaçları altında yapacağınız harika bir pikniği ve kumun rengini görebileceğiniz denizin berraklığında yapacağınız keyfe odaklanacaksınız.

Yürüyüşte dikkat edilmesi gerekenler