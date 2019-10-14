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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bodrum'da ekim ayında yaz keyfi sürüyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Bodrum'da ekim ayında yaz keyfi sürüyor

Bodrum'da sonbahar mevsimine rağmen hava sıcaklığının 27 derecede seyretmesi plajları doldurdu.

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Geçen hafta aralıklarla sağanağın olduğu ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte plajlar, Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinden turistlerle doldu. Güneşlenen turistler, renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrumda ekim ayında yaz keyfi sürüyor


Bodrum'daki plajlar, ekim ayı olmasına rağmen dolarken hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını dolduran turistlerin bazıları güneşlenip yüzdü, bazıları da su sporları yaptı. 

Bodrumda ekim ayında yaz keyfi sürüyor


Kimileri de günübirlik teknelerle mavi yolculuğa çıktı. Danimarka’dan Türkiye’ye tatile geldiğini söyleyen turist Camilla Sofia, "Bodrum'a aşık oldum. Her yıl tatile geliyorum ve ülkeme geri dönmek istemiyorum. 

Bodrumda ekim ayında yaz keyfi sürüyor


Özellikle ekim ayından Bodrum ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kalabalıktan hoşlanmayanlar bu ay tatil yapsın. Hiç yabancılık çekmiyorum. Türk insanları sıcakkanlı ve misafirperver. Deniz suyu sıcaklığı ise beklentimin üzerinde" dedi.

Bodrumda ekim ayında yaz keyfi sürüyor


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