Bodrum’da canlı müziğin en iyi 10 adresi

Bodrumlu müzisyenler, gece hayatı yazarları, gazeteciler ve organizatörlerden oluşan jüri seçti

Aykut Gürel / Yapımcı, müzisyen

Savaş Özbey / Hürriyet gazetesi yazarı

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Onur Baştürk / Hürriyet Kelebek yazarı

Zeynep Casalini / Müzisyen

Cihan Şensözlü / Hürriyet Kelebek köşe yazarı

Şirin Sever / Posta gazetesi yazarı

Cavit Akgün / DHA Muğla muhabiri

Esin Övet / Habertürk gazetesi yazarı

Derya Ballıkaya / Bodrumlu organizatör



1- Sürprizlerle dolu

Marina Yacht Club - Merkez

Bodrum Kalesi’ne ve denize karşı içkinizi yudumlarken iyi müzik dinleyebileceğiniz bir klasik. En gözde mekânlardan ve yaz-kış canlı müzik performansları sergileniyor. Her pazartesi Ayşegül Aldinç, salı günleri Meltem Cumbul ve cumartesi günleri ise Yol Project sahnede. Derya Ballıkaya “Dünya genelinden birçok sürpriz ismi dinleme fırsatınız da oluyor” diyor. Tel: (252) 316 12 28









2- Caz müzikte iddialı

Savra - Bitez

Bitez’de mandalina ağaçları arasında kurulu, dört mevsim hem otel hem restoran olarak hizmet veren bir işletme. Savra Bodrum özellikle caz performanslarına ev sahipliği yapıyor. Her cuma Ege, her çarşamba ve cumartesi Evrencan Gündüz sahnede.

Tel: (553) 686 39 26.



3- Rezervasyon şart

People - Türkbükü

Kuum Otel’in içerisinde yer alan mekân, her gün farklı isimleri sahnesinde ağırlıyor. Salı ve cuma günleri Deniz Seki, pazar Selami Şahin ve çarşamba günleri Yaşar sahnede. People’da servis 20.30’da, canlı müzik 23.00’te başlıyor ve konserler 01.30 gibi bitiyor. Mutlaka rezervasyon gerekiyor. Fiks mönü kişi başı 680 TL. Bar kısmı 400 TL bir içecek dahil. Tel: (535) 620 87 87.









4- Sabaha kadar eğlence

Sail Loft Surf Shack - Gündoğan

Haftanın yedi günü açık olan mekân, Gündoğan’da canlı müzik yapan tek işletme. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenme garantisi veriyor. Birbirinden farklı kokteyllerini mutlaka denemelisiniz. Pazar günleri Jabbar sahnede. Onur Baştürk “Jabbar’ın ve Bengü Beker’in çıktığı geceler favori günlerim, sakın kaçırmayın” diyor. Tel: (252) 387 73 22.



5- İstanbul’dan transfer

Agency Bistro - Yalıkavak

Kış sezonunda İstanbul Levent’teki eğlenceyi yazın Yalıkavak Marina’ya taşıyor. Mekân, Bilge Nihan ve Selen Selvi gibi sanatçılarıyla, pazar hariç haftanın her günü 11.00 – 02.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Rezervasyon mutlaka gerekiyor. Tel: (533) 056 54 84.









6- Her gece farklı bir isim

Mandalin Sound - Merkez

Birçok tarza hitap eden mekânlardan biri. Her akşam farklı bir ismi sahnesinde ağırlıyor. Kimi zaman eski 45’likler çalıyor. Güliz Ayla, Sibel Tüzün burada sahneye çıkıyor. Saffet Emre Tonguç, “Aylık programlar yayımlayıp senelerdir düzenli canlı müzik programları yapıyor. Eğlenmek istiyorsanız programlara göz atmanızda fayda var” diyor. Tel: (549) 226 48 48.









7- Haftaya Nükhet Duru var

Off Gümüşlük - Gümüşlük

Bodrum’un hareketli gecelerinden uzak, nefes alabileceğiniz bir yer. Bohem bir atmosferi var. Gümüşlük’te günbatımı keyfini yaşamak ve geceye müzikle devam etmek için ideal. 23 Ağustos’ta Nükhet Duru sahnede olacak. Aykut Gürel “Konser tadında geceler yapıyorlar. Sahne kalitesi de müşteri kalitesi de yüksek. Ekonomik ve servis anlayışları iyi” diyor. Tel: (538) 921 53 54.



8- Sürprizlere hazırlıklı olun

Angie - Yalıkavak

Bodrum’da ikinci yılı... Şu sıralar canlı müzik dinlemek isteyenler için çok popüler. Yalıkavak Marina’da haftanın beş gecesi açık. Cuma günleri Baran Bayraktar, cumartesi günleri Alya gibi isimler sahne alıyor. Haftalık programlarının yanı sıra sürpriz isimleri de sahnesinde ağırlıyor. Açık olduğu tüm günler büyük ilgi gören işletme için mutlaka rezervasyon gerekiyor. Tel: (549) 328 20 20.









9- Keyifli gece, iyi yemek

Hazine - Yalıkavak

Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda her gece 00.00-03.00 arasında kapıları açık. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi Özay Bakır, salı ve cuma Cem Belevi, perşembe Boygar ve pazar gecesi Simge sahnede. Esin Övet “Keyifli bir gece ve iyi yemek için doğru yer” diyor. Rezervasyon gerekli Tel: (532) 772 10 20.



10- Bir Bodrum klasiği

Mavi - Merkez

Kumbahçe Mahallesi’nde, Azmakbaşı Plajı’nın en sonunda bulunan yılların klasiği... Küçük ama en iyi canlı müzik barlarından. Akustik ve caz ağırlıklı bir programları var. Rengin, Eyüp Karadağ ve Sarper Semiz gibi isimler sahne alıyor. Mekânın programını Instagram sayfası üzerinden inceleyebilirsiniz. Tel: (252) 316 39 32.