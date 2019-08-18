Bodrum’da canlı müziğin en iyi 10 adresi
Yaz geldi mi gece hayatı İstanbul’dan Bodrum’a taşınıyor, eğlencenin başkenti Bodrum oluyor. Merkez ve koylardaki yüzlerce mekânıyla sayısız seçenek sunuyor çünkü. Gündüz denizin ve güneşin tadını çıkaranlar, gün batınca gece hayatının en iddialı markalarında eğlenebiliyor. Peki iyi müzik dinlemek için nereye gitmek lazım? Bodrum’da canlı müziğin en iyi adresleri hangileri? İşte en yenilerden klasiklere uzanan 10 maddelik listemiz. Bodrum merkez ve Yalıkavak’taki mekânların ağırlığı hissediliyor.
Bodrumlu müzisyenler, gece hayatı yazarları, gazeteciler ve organizatörlerden oluşan jüri seçti
Aykut Gürel / Yapımcı, müzisyen
Savaş Özbey / Hürriyet gazetesi yazarı
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Onur Baştürk / Hürriyet Kelebek yazarı
Zeynep Casalini / Müzisyen
Cihan Şensözlü / Hürriyet Kelebek köşe yazarı
Şirin Sever / Posta gazetesi yazarı
Cavit Akgün / DHA Muğla muhabiri
Esin Övet / Habertürk gazetesi yazarı
Derya Ballıkaya / Bodrumlu organizatör
1- Sürprizlerle dolu
Marina Yacht Club - Merkez
Bodrum Kalesi’ne ve denize karşı içkinizi yudumlarken iyi müzik dinleyebileceğiniz bir klasik. En gözde mekânlardan ve yaz-kış canlı müzik performansları sergileniyor. Her pazartesi Ayşegül Aldinç, salı günleri Meltem Cumbul ve cumartesi günleri ise Yol Project sahnede. Derya Ballıkaya “Dünya genelinden birçok sürpriz ismi dinleme fırsatınız da oluyor” diyor. Tel: (252) 316 12 28
2- Caz müzikte iddialı
Savra - Bitez
Bitez’de mandalina ağaçları arasında kurulu, dört mevsim hem otel hem restoran olarak hizmet veren bir işletme. Savra Bodrum özellikle caz performanslarına ev sahipliği yapıyor. Her cuma Ege, her çarşamba ve cumartesi Evrencan Gündüz sahnede.
Tel: (553) 686 39 26.
3- Rezervasyon şart
People - Türkbükü
Kuum Otel’in içerisinde yer alan mekân, her gün farklı isimleri sahnesinde ağırlıyor. Salı ve cuma günleri Deniz Seki, pazar Selami Şahin ve çarşamba günleri Yaşar sahnede. People’da servis 20.30’da, canlı müzik 23.00’te başlıyor ve konserler 01.30 gibi bitiyor. Mutlaka rezervasyon gerekiyor. Fiks mönü kişi başı 680 TL. Bar kısmı 400 TL bir içecek dahil. Tel: (535) 620 87 87.
4- Sabaha kadar eğlence
Sail Loft Surf Shack - Gündoğan
Haftanın yedi günü açık olan mekân, Gündoğan’da canlı müzik yapan tek işletme. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenme garantisi veriyor. Birbirinden farklı kokteyllerini mutlaka denemelisiniz. Pazar günleri Jabbar sahnede. Onur Baştürk “Jabbar’ın ve Bengü Beker’in çıktığı geceler favori günlerim, sakın kaçırmayın” diyor. Tel: (252) 387 73 22.
5- İstanbul’dan transfer
Agency Bistro - Yalıkavak
Kış sezonunda İstanbul Levent’teki eğlenceyi yazın Yalıkavak Marina’ya taşıyor. Mekân, Bilge Nihan ve Selen Selvi gibi sanatçılarıyla, pazar hariç haftanın her günü 11.00 – 02.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Rezervasyon mutlaka gerekiyor. Tel: (533) 056 54 84.
6- Her gece farklı bir isim
Mandalin Sound - Merkez
Birçok tarza hitap eden mekânlardan biri. Her akşam farklı bir ismi sahnesinde ağırlıyor. Kimi zaman eski 45’likler çalıyor. Güliz Ayla, Sibel Tüzün burada sahneye çıkıyor. Saffet Emre Tonguç, “Aylık programlar yayımlayıp senelerdir düzenli canlı müzik programları yapıyor. Eğlenmek istiyorsanız programlara göz atmanızda fayda var” diyor. Tel: (549) 226 48 48.
7- Haftaya Nükhet Duru var
Off Gümüşlük - Gümüşlük
Bodrum’un hareketli gecelerinden uzak, nefes alabileceğiniz bir yer. Bohem bir atmosferi var. Gümüşlük’te günbatımı keyfini yaşamak ve geceye müzikle devam etmek için ideal. 23 Ağustos’ta Nükhet Duru sahnede olacak. Aykut Gürel “Konser tadında geceler yapıyorlar. Sahne kalitesi de müşteri kalitesi de yüksek. Ekonomik ve servis anlayışları iyi” diyor. Tel: (538) 921 53 54.
8- Sürprizlere hazırlıklı olun
Angie - Yalıkavak
Bodrum’da ikinci yılı... Şu sıralar canlı müzik dinlemek isteyenler için çok popüler. Yalıkavak Marina’da haftanın beş gecesi açık. Cuma günleri Baran Bayraktar, cumartesi günleri Alya gibi isimler sahne alıyor. Haftalık programlarının yanı sıra sürpriz isimleri de sahnesinde ağırlıyor. Açık olduğu tüm günler büyük ilgi gören işletme için mutlaka rezervasyon gerekiyor. Tel: (549) 328 20 20.
9- Keyifli gece, iyi yemek
Hazine - Yalıkavak
Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda her gece 00.00-03.00 arasında kapıları açık. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi Özay Bakır, salı ve cuma Cem Belevi, perşembe Boygar ve pazar gecesi Simge sahnede. Esin Övet “Keyifli bir gece ve iyi yemek için doğru yer” diyor. Rezervasyon gerekli Tel: (532) 772 10 20.
10- Bir Bodrum klasiği
Mavi - Merkez
Kumbahçe Mahallesi’nde, Azmakbaşı Plajı’nın en sonunda bulunan yılların klasiği... Küçük ama en iyi canlı müzik barlarından. Akustik ve caz ağırlıklı bir programları var. Rengin, Eyüp Karadağ ve Sarper Semiz gibi isimler sahne alıyor. Mekânın programını Instagram sayfası üzerinden inceleyebilirsiniz. Tel: (252) 316 39 32.
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