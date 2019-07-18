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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bodrum'a hava yoluyla gelen turist sayısında artış
Seyahat
Anadolu Ajansı
18.07.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Bodrum'a hava yoluyla gelen turist sayısında artış

Muğla'nın Bodrum ilçesine hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,34 arttı

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Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfının Muğla Emniyet Müdürlüğü ile Milas-Bodrum Havalimanı Şube Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, ilçeye hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı arttı.

Bodruma hava yoluyla gelen turist sayısında artış


Bu yılın ocak-haziran döneminde yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,34 artış gösterdi.

Bodruma hava yoluyla gelen turist sayısında artış


Bu dönemde İngiltere, Rusya, Polonya, Hollanda, Ukrayna, Belçika, Fransa, Azerbaycan, İsrail, Çekya, Danimarka, Romanya, Bulgaristan, İsveç, Litvanya, Sırbistan, İrlanda, İtalya ve Kazakistan'dan gelen turist sayısı artarken, Almanya'dan gelen turist sayısında ise azalış oldu.

Bodruma hava yoluyla gelen turist sayısında artış


İlçeye deniz yoluyla gelen turist sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,69'luk artış yaşandı. 

Bodruma hava yoluyla gelen turist sayısında artış


Aynı dönemde Bodrum'u ziyaret eden yerli turist sayısında ise yüzde 30 azalma oldu

Bodruma hava yoluyla gelen turist sayısında artış


Bodruma hava yoluyla gelen turist sayısında artış


Bodruma hava yoluyla gelen turist sayısında artış


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