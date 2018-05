Bodrum ilkbaharda koşarak güzel

Herkesin kendine özel bir Bodrum’u var elbet... Özellikle Halikarnas Balıkçısı’nın ‘Bodrum büyüsü’, kale manzarasıyla karşılaştığınızda başlıyor. İnsanoğlunun binlerce yılına tanıklık etmiş bereketli topraklar burası... Tarihi, beyaz evleri, mandalina bahçeleriyle farklı bir atmosfer. Zaten bundan dolayı Ege’nin son 40 yıldır en gözde tatil yeri. Hatta son zamanlarda her milletten milyonlarca insan güzelliğini duyup buraya akın ediyor.







Her yer boş ve sakin



Şunu çok net anladım, ‘ilkbaharda yolumu Bodrum’a çevirmemekte hata etmişim.’ Meğer en güzel zamanıymış. Bodrum lalesi olarak bilinen anemonlar süslemiş her yeri. Yetmemiş adaçayı gibi ıtırlı bitkiler ve portakal çiçekleri havayı misler gibi kokutmuş. Henüz çılgın kalabalığın istilası da yok. Sırf bunun için bile bir hafta sonu planı yapılır. Sessiz sakin her yer. Mekânlar turist akınına uğramamış, restoranlarda boş, masalar sizi bekliyor. Deniz suyu da yeni yeni ısınmaya başlamış. Ne çok soğuk, ne de sıcak; 20 derece. İstediğiniz plaja gidin, şezlonga yayılın. Saatlerce denizden çıkmadım, tüm yorgunluğumu unuttum. Şu sıralar giderseniz plajlarda giriş ücretini de vermiyorsunuz.











Bir yarıştan daha fazlası

Gelelim Bodrum’a asıl geliş nedenime…Geçen hafta sonu Global Yatırım Holding tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Global Bodrum Run’ koşusunu takip etmek için Bodrum’daydım. Sadece maratonu takip edip, gözlem yapacaktım. İşin ucunda ‘görme engelli çocuklara destek’ olunca, 5 bin kilometre parkurunu koşmaya karar verdim. Hâlâ ayaklarımdaki ağrı geçmiş değil. Bu yıl 1600 yarışçıyla rekor kırıldı. Ben de bu rekorun bir parçası oldum. En güzel yanıysa her yıl bir sosyal sorumluluk partnerinin olması. Bu yılkı partner, Parıltı Görmeyen







Çocuklara Destek Derneği idi. Dernek, görmeyen ve az gören çocukların çevreye uyumlu, meslek sahibi bireyler olmalarını sağlıyor. Bu yarışsa çocukların sosyalleşmeleri için oldukça eğlenceli bir aktivite. Sadece maratonu takip edecektim ama işin ucunda yardım olunca koşmaya karar verdim. Bodrum’u halkın içinde yeni insanlar tanıyarak, koşarak gezmek çok keyifliydi. Yarışta üç farklı parkur vardi. Birincisi 10 kilometre, ikincisi 5 kilometre, üçüncüsü de engelliler ve küçüklere yönelik minik adımlar koşuları.









10 kilometreye niyet...



Halkın ilgisi oldukça fazlaydı. Önce “10 kilometre koşabilir miyim?” diye bir düşündüm ama sonra öğrendim ki, bunun için beş-altı hatta bir yıl önceden hazırlananlar varmış. Sakatlanmaya gerek yok. Bu nedenle 5 kilometre koşusuna kayıt yaptırdım. Daha makul, “Koşamasam bile yürürüm!” dedim. Önce gaza gelip hızlı bir giriş yaptım ama düzenli spor şart... 5 kilometrelik parkur, Bodrum Cruise Port’tan başlıyor. Bodrum Marina’ya gidiş ve geliş turundan oluşuyor. 5K’cılar bir, 10K’cılar iki tur atarak Bodrum sahilinde ter atıyorlar. Denizin hemen kenarında tarihi Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde ve marinaya girip çıkan tekneleri izleyerek koşmak çok keyifliydi. Tavsiye ederim...