Bodrum ilkbaharda koşarak güzel

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Bodrum ilkbaharda koşarak güzel
Seyahat
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
06.05.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

Bodrum ilkbaharda koşarak güzel

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr

Ege’nin en gözde tatil yeri şu sıralar bomboş. Güneş kavurucu değil, deniz sıcaklığı da 20 derece. Sessiz sakin bir hafta sonu için çok ideal… Koşmak içinse tam zamanı. Hayatımda ilk kez bir maratona katıldım. O da memleketin en güzel yerinde; Bodrum’da...

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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Herkesin kendine özel bir Bodrum’u var elbet... Özellikle Halikarnas Balıkçısı’nın ‘Bodrum büyüsü’, kale manzarasıyla karşılaştığınızda başlıyor. İnsanoğlunun binlerce yılına tanıklık etmiş bereketli topraklar burası... Tarihi, beyaz evleri, mandalina bahçeleriyle farklı bir atmosfer. Zaten bundan dolayı Ege’nin son 40 yıldır en gözde tatil yeri. Hatta son zamanlarda her milletten milyonlarca insan güzelliğini duyup buraya akın ediyor.

Bodrum ilkbaharda koşarak güzel


Her yer boş ve sakin

Şunu çok net anladım, ‘ilkbaharda yolumu Bodrum’a çevirmemekte hata etmişim.’ Meğer en güzel zamanıymış. Bodrum lalesi olarak bilinen anemonlar süslemiş her yeri. Yetmemiş adaçayı gibi ıtırlı bitkiler ve portakal çiçekleri havayı misler gibi kokutmuş. Henüz çılgın kalabalığın istilası da yok. Sırf bunun için bile bir hafta sonu planı yapılır. Sessiz sakin her yer. Mekânlar turist akınına uğramamış, restoranlarda boş, masalar sizi bekliyor. Deniz suyu da yeni yeni ısınmaya başlamış. Ne çok soğuk, ne de sıcak; 20 derece. İstediğiniz plaja gidin, şezlonga yayılın. Saatlerce denizden çıkmadım, tüm yorgunluğumu unuttum. Şu sıralar giderseniz plajlarda giriş ücretini de vermiyorsunuz.

Bodrum ilkbaharda koşarak güzel

Bodrum ilkbaharda koşarak güzel


Bir yarıştan daha fazlası

Gelelim Bodrum’a asıl geliş nedenime…Geçen hafta sonu Global Yatırım Holding tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Global Bodrum Run’ koşusunu takip etmek için Bodrum’daydım. Sadece maratonu takip edip, gözlem yapacaktım. İşin ucunda ‘görme engelli çocuklara destek’ olunca, 5 bin kilometre parkurunu koşmaya karar verdim. Hâlâ ayaklarımdaki ağrı geçmiş değil. Bu yıl 1600 yarışçıyla rekor kırıldı. Ben de bu rekorun bir parçası oldum. En güzel yanıysa her yıl bir sosyal sorumluluk partnerinin olması. Bu yılkı partner, Parıltı Görmeyen

Bodrum ilkbaharda koşarak güzel


Çocuklara Destek Derneği idi. Dernek, görmeyen ve az gören çocukların çevreye uyumlu, meslek sahibi bireyler olmalarını sağlıyor. Bu yarışsa çocukların sosyalleşmeleri için oldukça eğlenceli bir aktivite. Sadece maratonu takip edecektim ama işin ucunda yardım olunca koşmaya karar verdim. Bodrum’u halkın içinde yeni insanlar tanıyarak, koşarak gezmek çok keyifliydi. Yarışta üç farklı parkur vardi. Birincisi 10 kilometre, ikincisi 5 kilometre, üçüncüsü de engelliler ve küçüklere yönelik minik adımlar koşuları.

Bodrum ilkbaharda koşarak güzel

Bodrum ilkbaharda koşarak güzel


10 kilometreye niyet...

Halkın ilgisi oldukça fazlaydı. Önce “10 kilometre koşabilir miyim?” diye bir düşündüm ama sonra öğrendim ki, bunun için beş-altı hatta bir yıl önceden hazırlananlar varmış. Sakatlanmaya gerek yok. Bu nedenle 5 kilometre koşusuna kayıt yaptırdım. Daha makul, “Koşamasam bile yürürüm!” dedim. Önce gaza gelip hızlı bir giriş yaptım ama düzenli spor şart... 5 kilometrelik parkur, Bodrum Cruise Port’tan başlıyor. Bodrum Marina’ya gidiş ve geliş turundan oluşuyor. 5K’cılar bir, 10K’cılar iki tur atarak Bodrum sahilinde ter atıyorlar. Denizin hemen kenarında tarihi Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde ve marinaya girip çıkan tekneleri izleyerek koşmak çok keyifliydi. Tavsiye ederim...

Bodrum ilkbaharda koşarak güzel


 

 

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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