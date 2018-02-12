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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Bitlis'teki su altı peribacaları turizme kazandırılacak
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Seyahat
İHA
12.02.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Bitlis'teki su altı peribacaları turizme kazandırılacak

Türkiye’nin turizmine gün geçtikçe yeni yerler katılıyor. Belediyelerin de desteği ile birçok yer turizme kazandırılacak. Bunlar biri olan Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 'su altı peribacaları' diye bilinen mikrobiyalitlerin korunması ve ekoturizme kazandırılması için de başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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İlçenin Cevizli Mahallesi’ndeki Kazma Deresi bölgesinde sahile yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve boyları 10 metreyi aşan 6 bin 500 yıl önce Van Gölü’nün altında oluştuğu düşünülen mikrobiyalitler, bilim insanlarını heyecanlandırmıştı.Tespit edilen mikrobiyalitlerin ilçenin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Bitlisteki su altı peribacaları turizme kazandırılacak

Devam eden çalışmalar kapsamında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Avcil, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Abdulcelil Özkan ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, Van Gölü sahiline yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki mikrobiyalitlerin bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak, dalgıç Cumali Birol’dan bilgiler aldı.

Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler
Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

Bitlisteki su altı peribacaları turizme kazandırılacak

İlçedeki mikrobiyalit alanların tespit edilmesine katkı sağlayan dalgıç Cumali Birol, mikrobiyalitleri ilçe turizmine kazandırabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan ve 10 bin yıllık doğal bir yapı olan mikrobiyalitlerin koruma altına alınması hususunda yapmış olduğumuz çalışmalarımız gün geçtikçe bizlere haz veriyor. Üç ay önce başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

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Bitlisteki su altı peribacaları turizme kazandırılacak

Allah nasip ederse bu bölgenin koruma altına alınması noktasında büyük bir çaba içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah ilçemiz bu sayede hak ettiği yeri bulacaktır ve buranın turizme kazandırılması yönünde de büyük çaba sarf ediyoruz. Burası gerçek anlamda Adilcevaz’ımıza bir değer ve katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmalarda Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Bu da bizleri ziyadesiyle çok mutlu ediyor. Hem Van Gölü’nün altında hem de karada bulunan bu mikrobiyalitleri inşallah turizme kazandıracağız” dedi.

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İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi

Bitlisteki su altı peribacaları turizme kazandırılacak

 

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