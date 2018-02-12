Bitlis'teki su altı peribacaları turizme kazandırılacak
Türkiye’nin turizmine gün geçtikçe yeni yerler katılıyor. Belediyelerin de desteği ile birçok yer turizme kazandırılacak. Bunlar biri olan Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 'su altı peribacaları' diye bilinen mikrobiyalitlerin korunması ve ekoturizme kazandırılması için de başlatılan çalışmalar devam ediyor.
İlçenin Cevizli Mahallesi’ndeki Kazma Deresi bölgesinde sahile yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve boyları 10 metreyi aşan 6 bin 500 yıl önce Van Gölü’nün altında oluştuğu düşünülen mikrobiyalitler, bilim insanlarını heyecanlandırmıştı.Tespit edilen mikrobiyalitlerin ilçenin turizmine kazandırılması hedefleniyor.
Devam eden çalışmalar kapsamında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Avcil, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Abdulcelil Özkan ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, Van Gölü sahiline yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki mikrobiyalitlerin bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak, dalgıç Cumali Birol’dan bilgiler aldı.
İlçedeki mikrobiyalit alanların tespit edilmesine katkı sağlayan dalgıç Cumali Birol, mikrobiyalitleri ilçe turizmine kazandırabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan ve 10 bin yıllık doğal bir yapı olan mikrobiyalitlerin koruma altına alınması hususunda yapmış olduğumuz çalışmalarımız gün geçtikçe bizlere haz veriyor. Üç ay önce başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Allah nasip ederse bu bölgenin koruma altına alınması noktasında büyük bir çaba içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah ilçemiz bu sayede hak ettiği yeri bulacaktır ve buranın turizme kazandırılması yönünde de büyük çaba sarf ediyoruz. Burası gerçek anlamda Adilcevaz’ımıza bir değer ve katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmalarda Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Bu da bizleri ziyadesiyle çok mutlu ediyor. Hem Van Gölü’nün altında hem de karada bulunan bu mikrobiyalitleri inşallah turizme kazandıracağız” dedi.
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