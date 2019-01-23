Bitlis'te gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBitlis'te gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası
GeriSeyahat Bitlis'te gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Bitlis'te gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası
Seyahat
İHA
23.01.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Bitlis'te gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde bulunan Martı Adası, doğal güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Bitlis Tatvan Nemrut Krater Gölü’nde bulunan Martı Adası, eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bitliste gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası

Bitliste gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası


ADAYA ULAŞIM TEKNE VE BOTLA SAĞLANIYOR

İsmini ev sahipliği yaptığı binlerce martıdan alan ada, harika doğası ve güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü’nde yer alan ada, az sayıda kişi tarafından biliniyor. Ev sahipliği yaptığı martı ve diğer kuşların cıvıltıları ise ziyaretçilere huzur veriyor. Martı Adası’na ulaşım tekne ya da botla sağlanabiliyor. Adanın yanı başında bulunan sahil ve kumsal ise yeni yeni keşfedilen adada özellikle kamp yapmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri olmaya başladı.

Bitliste gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası


"ZİYARETÇİLER HAYRAN KALIYOR"

Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret etmek üzere bölgeye gelen doğaseverler, ilk defa gördükleri manzaraya hayran kalıyor. Martı Adası’nı ilk defa görmeye gelen doğaseverlerden Vedat Elma, şunları söyledi: "Martı Adası’nın da içinde olduğu bu yer son derece muazzam bir yer. Burada inanılmaz bir doğa var, kuş sesleri, martı sesleri var.

Bitliste gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası


Burası gerçekten gezilip görülmesi gereken inanılmaz bir yer. Herkese gelip bu adayı ve güzelliği görmeyi tavsiye ediyorum" Ailesi ile birlikte ilk defa Martı Adası’nı görmeye geldiğini belirten Barış Kan ise, "Burası çok güzel, burayı çok beğendik.

Bitliste gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası



Kısmetse her sene gelip bu güzelliği görmek istiyorum. Buraya gelip görmeleri için arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim" dedi. Martı Adası’nın keşfedilmesi ve bu sayede turizme kazandırılması için Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bitlis'te gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası

Türkiye'nin mavi cennetinde tatil yapacaklar için 'elinizi çabuk tutun' çağrısı

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını