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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bir tatilden daha fazlasına açılan 10 kapı
Seyahat
Dila ÖZDOĞAN
19.05.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Bir tatilden daha fazlasına açılan 10 kapı

Her gün evde veya stüdyoda, yoga ile kendinize ayıracağınız bir saatte hem içsel huzura hem de bedensel sağlığa ulaşmak mümkün. Bundan daha iyisi ise yogayı bir tatil konseptine dönüştürmek. Güne muhteşem bir manzaraya karşı meditasyonla başlayıp yüzünüzü denizde yıkamak, ardından eğitmen eşliğinde yoga yapmak... Türkiye’de yoga otellerinin sayısı hızla artıyor. Her biri donanımlı yoga stüdyolarına ev sahipliği yapan bu otellerin ortak özelliği, mutfaklarının büyük ölçüde vejetaryen veya vegan olması. Alanında uzman jürimize bu hafta en iyi yoga otellerini sorduk. Yola çıkarken matınızı yanınıza almayı unutmayın.

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Yoga eğitmenlerinden oluşan jüri seçti
Bora Ercan
Leyla Çelebi
Erdoğan Yenice
Zuhal Özyurt
Gökhan Yavuz
Özlem Ataman
Devrim Akkaya
Banu Özkorkut
Başak Yüksel
Gülin Zeytunlu

1- Tam bir inziva merkezi
Karakaya Retreat/Bodrum
Gümüşlük’te, dağların yamacına yaslanmış, konumu ve imkânlarıyla tam bir inziva merkezi. Yıl boyunca meditasyon, yoga, dans gibi atölye çalışmalarından mistik öğretilere, detoks inzivalarından permakültüre kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yılda üç kez zindelik inzivası gerçekleştiriliyor. (www.karakayaretreat.com)

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2- Sakinlik manzarayla başlıyor
Yediburunlar Lighthouse Seydikemer
Yoga eğitmenleri tarafından kurulan otelin yoga stüdyosu 30 kişilik. Kasıma kadar yoga seansları ve seminerler dışında dil temizliği, abhyanga masajı ve benzeri ayurveda’ya özgü gündelik öz-bakım ritüellerini öğrenme ve uygulama şansınız olacak. (www.yediburunlarlighthouse.com)

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3- Eylüle kadar katılabilirsiniz
Hızır Kamp / Edremit
Tesis 2005’ten bu yana Kazdağları’nın Kirişlik Vadisi eteğinde hizmet veriyor. Bu yıl da tesisin müdavimi yoga eğitmenleri tarafından eylül ayına kadar yoga ve meditasyon kampları düzenlenecek, aile dizimi, rahatlama teknikleri gibi atölyeler yapılacak. Tesis çadır, ağaç ve taş ev konaklama seçenekleri sunuyor. (www.hizirkamp.com)

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4- Kendi eğitmenleri var
Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği / Fethiye
Yıl boyunca yoga kampları düzenleniyor. Tek başına gelen misafirler için tesisin kendi yoga eğitmenleri var. Ayrıca meditasyon çalışmalarına katılabilir, dilerseniz seramik veya ahşap oymacılık da öğrenebilirsiniz. (www.pastoralvadi.com)

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5- Dört mevsim eğitim
Kerpiç Evler/Fethiye
Yoga bilmeyen ancak merak edenlere temel yoga eğitimi veren tesis, yıl boyunca çeşitli kamp, seminer ve inzivalar da gerçekleştiriyor. Fethiye merkezine 15 kilometre mesafede, sığla ağaçları arasındaki tesisin stüdyosunda aynı anda 30 kişi yoga yapabiliyor. (www.kerpicevleri.com)

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6- Okul gibi otel
Onuncu Köy / Adrasan
Otelde yoga ve meditasyon etkinliklerinin yanı sıra masal kampı, edebiyat günleri, oyunculuk kampı, dans atölyeleri, nefes terapisi, ekmek ve yoğurt yapımı gibi etkinlikler de düzenleniyor. Deniz manzaralı odalar ve bungalovlarda konaklayabilirsiniz. (www.onuncukoyhotel.com)

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7- Huzur içinde meditasyon
Turan Hill/ Fethiye
Kabak Koyu meditasyon için sıklıkla tercih edilen yerlerden. Bunu huzur verici atmosferine ve etkileyici doğasına borçlu! Koyun en sakin tesislerinden Turan Hill, yıl boyunca yoga ve meditasyon etkinlikleri düzenliyor. Takvimli yoga kamplarını istemiyorsanız tesisin size yardımcı olacak yoga hocaları da var. (www.turanhilllounge.com)

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8- Vejetaryen mutfak
Papirus Otel /Adrasan
Açık ve kapalı geniş yoga alanlarına sahip. Yoga ve meditasyon etkinlikleri ağırlıklı olarak ilkbahar ve sonbaharda düzenleniyor ancak yıl boyu yoga- severleri ağırlıyor. Konuklarına sağlıklı ve doğa dostu yaşam felsefesiyle hizmet veren tesiste vejetaryen yemek bulmak, doğa yürüyüşlerine katılmak mümkün. (www.papirushotel.com)

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9- Sağlıklı beslenmeyi öğrenin
The Land / Antalya
Geyikbayırı Mahallesi’nde bulunan otel, açık ve kapalı yoga stüdyolarıyla 25 kişiye kadar olan gruplara hizmet veriyor. Yoga ve meditasyon için gelen konuklarına ücretsiz olarak sağlıklı beslenme şekilleriyle ilgili bilgiler de aktarılıyor. 14 dönüm arazi üzerine kurulu tesiste konaklamalar 12 tane bungalovda yapılıyor. (www.theland.com.tr)

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10- İsteğe göre program
Hindiba Doğa Evi/Bolu
Özellikle meditasyon için tercih edilen tesislerden. Yıl boyunca kişisel gelişim, masal, nefes, yoga ve inziva kampları düzenleniyor. Aktiviteler konukların isteğine göre şekilleniyor. Eğitmenler grupların isteğine göre programı belirliyor ve katılmak için daha önce yoga yapmanızı şart koşmuyor. (www.hindibadogaevi.com)

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