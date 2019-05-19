Bir tatilden daha fazlasına açılan 10 kapı

Yoga eğitmenlerinden oluşan jüri seçti

Bora Ercan

Leyla Çelebi

Erdoğan Yenice

Zuhal Özyurt

Gökhan Yavuz

Özlem Ataman

Devrim Akkaya

Banu Özkorkut

Başak Yüksel

Gülin Zeytunlu



1- Tam bir inziva merkezi

Karakaya Retreat/Bodrum

Gümüşlük’te, dağların yamacına yaslanmış, konumu ve imkânlarıyla tam bir inziva merkezi. Yıl boyunca meditasyon, yoga, dans gibi atölye çalışmalarından mistik öğretilere, detoks inzivalarından permakültüre kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yılda üç kez zindelik inzivası gerçekleştiriliyor. (www.karakayaretreat.com)







2- Sakinlik manzarayla başlıyor

Yediburunlar Lighthouse Seydikemer

Yoga eğitmenleri tarafından kurulan otelin yoga stüdyosu 30 kişilik. Kasıma kadar yoga seansları ve seminerler dışında dil temizliği, abhyanga masajı ve benzeri ayurveda’ya özgü gündelik öz-bakım ritüellerini öğrenme ve uygulama şansınız olacak. (www.yediburunlarlighthouse.com)









3- Eylüle kadar katılabilirsiniz

Hızır Kamp / Edremit

Tesis 2005’ten bu yana Kazdağları’nın Kirişlik Vadisi eteğinde hizmet veriyor. Bu yıl da tesisin müdavimi yoga eğitmenleri tarafından eylül ayına kadar yoga ve meditasyon kampları düzenlenecek, aile dizimi, rahatlama teknikleri gibi atölyeler yapılacak. Tesis çadır, ağaç ve taş ev konaklama seçenekleri sunuyor. (www.hizirkamp.com)









4- Kendi eğitmenleri var

Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği / Fethiye

Yıl boyunca yoga kampları düzenleniyor. Tek başına gelen misafirler için tesisin kendi yoga eğitmenleri var. Ayrıca meditasyon çalışmalarına katılabilir, dilerseniz seramik veya ahşap oymacılık da öğrenebilirsiniz. (www.pastoralvadi.com)







5- Dört mevsim eğitim

Kerpiç Evler/Fethiye

Yoga bilmeyen ancak merak edenlere temel yoga eğitimi veren tesis, yıl boyunca çeşitli kamp, seminer ve inzivalar da gerçekleştiriyor. Fethiye merkezine 15 kilometre mesafede, sığla ağaçları arasındaki tesisin stüdyosunda aynı anda 30 kişi yoga yapabiliyor. (www.kerpicevleri.com)









6- Okul gibi otel

Onuncu Köy / Adrasan

Otelde yoga ve meditasyon etkinliklerinin yanı sıra masal kampı, edebiyat günleri, oyunculuk kampı, dans atölyeleri, nefes terapisi, ekmek ve yoğurt yapımı gibi etkinlikler de düzenleniyor. Deniz manzaralı odalar ve bungalovlarda konaklayabilirsiniz. (www.onuncukoyhotel.com)









7- Huzur içinde meditasyon

Turan Hill/ Fethiye

Kabak Koyu meditasyon için sıklıkla tercih edilen yerlerden. Bunu huzur verici atmosferine ve etkileyici doğasına borçlu! Koyun en sakin tesislerinden Turan Hill, yıl boyunca yoga ve meditasyon etkinlikleri düzenliyor. Takvimli yoga kamplarını istemiyorsanız tesisin size yardımcı olacak yoga hocaları da var. (www.turanhilllounge.com)









8- Vejetaryen mutfak

Papirus Otel /Adrasan

Açık ve kapalı geniş yoga alanlarına sahip. Yoga ve meditasyon etkinlikleri ağırlıklı olarak ilkbahar ve sonbaharda düzenleniyor ancak yıl boyu yoga- severleri ağırlıyor. Konuklarına sağlıklı ve doğa dostu yaşam felsefesiyle hizmet veren tesiste vejetaryen yemek bulmak, doğa yürüyüşlerine katılmak mümkün. (www.papirushotel.com)









9- Sağlıklı beslenmeyi öğrenin

The Land / Antalya

Geyikbayırı Mahallesi’nde bulunan otel, açık ve kapalı yoga stüdyolarıyla 25 kişiye kadar olan gruplara hizmet veriyor. Yoga ve meditasyon için gelen konuklarına ücretsiz olarak sağlıklı beslenme şekilleriyle ilgili bilgiler de aktarılıyor. 14 dönüm arazi üzerine kurulu tesiste konaklamalar 12 tane bungalovda yapılıyor. (www.theland.com.tr)









10- İsteğe göre program

Hindiba Doğa Evi/Bolu

Özellikle meditasyon için tercih edilen tesislerden. Yıl boyunca kişisel gelişim, masal, nefes, yoga ve inziva kampları düzenleniyor. Aktiviteler konukların isteğine göre şekilleniyor. Eğitmenler grupların isteğine göre programı belirliyor ve katılmak için daha önce yoga yapmanızı şart koşmuyor. (www.hindibadogaevi.com)







