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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bir Ortaçağ kaçamağı: Siena
Seyahat
Sinem KAYAOĞLU
29.01.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Bir Ortaçağ kaçamağı: Siena

Küçük bir Ortaçağ kaçamağı kulağınıza nasıl geliyor? Öyleyse rotanızı İtalya’nın Toskano bölgesine çevirip soluğu Siena’da almanın tam zamanı. Peki, benzersiz mimarisiyle Ortaçağ’da yaşıyormuş hissi yaşatan Siena’da nerelere gitmeli, hangi festivallere katılmalı? İşte size Siena gezi rehberi…

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Her biri birbirinden güzel, yemyeşil panjurlarla bezeli dar sokaklarında ayaklarınız isyan edene kadar yürümek isteyecek ve sonunda adımlarınız sizi yeniden Piazza del Campo Meydanı'na çıkardığında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu büyüleyici meydanı tekrar tekrar izlemeye doyamayacaksınız. Havalimanı bulunmadığından Floransa üzerinden kara yolu ile ulaşabileceğiniz kent, küçük yüz ölçümü nedeniyle yürüyerek gezmek için oldukça uygun. Tarihi dokusu hiç bozulmamış kızıla çalan yapılarıyla Siena, Ortaçağ'ın mimari estetik anlayışının tam anlamıyla kusursuz karşılığı…

Bir Ortaçağ kaçamağı: Siena

Piazza del Campo

Her seyahatin tüm gezginlerde yarattığı his elbette bambaşka… Daha önce birçok İtalya şehrini görme şansına sahip olmama karşın Piazza del Campo Meydanı ilk görüşte kendimi İtalya’nın avlusuna çıkmışım gibi hissettirdi. Bu büyüleyici meydana vardığınızda sizi kırmızı tuğlaları, kemerleri ile Gotik Mimari’nin şüphesiz en güzel örneklerinden olan ve 13. yüzyılda inşa edilmiş Siena Town Hall karşılayacak. Akabinde tam 102 metre boyundaki ihtişamlı Torre del Mangia kulesini görecek, 400 basamağını tırmandığınızda ise tarihi şehrin manzarasını izlemeye doyamayacaksınız. Eğer Ağustos ayını tercih ederseniz meydanda 1500’lü yıllardan beri süre gelen Palio At Yarışları’nı seyretme şansı bulabilir yarış boyunca süren eğlenceli etkinliklere katılabilirsiniz.

Bir Ortaçağ kaçamağı: Siena

Piccolomini Şapeli, Siena Halk Sarayı, San Domenico Kilisesi de mutlaka görülmesi gerekenler arasında. Heykellerle bezeli ve beyaz mermer işlemeleri ile şehirde harika bir kontrast yaratan Santa Maria Assunta Katedrali ise Piazza del Duamo ‘da görsel bir şölen sunmak için sizi bekliyor olacak. Siena’nın ana caddesi olan Via di Citta üzerindeki dükkanlardan alışveriş yapabilir yada Her çarşamba Fortezza Mediceana etrafında kurulan pazarı ziyaret edebilirsiniz. Aracınız varsa ya da sıkı bir yürüyüşçü iseniz Montestigliona’da şüphesiz dünyanın en lezizleri arasında yer alan zeytinyağları tadabilir dilerseniz satın alabilirsiniz. Duamo’da bulunan irili ufaklı restoranlarda Toscana mutfağına ait yerel lezzetleri tadabileceğiniz gibi, ara sokaklarda yer alan ve ev yapımı şaraplar satan küçük dükkânlar ise hem eşsiz tatları hem de uygun fiyatları ile eminim sizi de şaşırtacak.

Bir Ortaçağ kaçamağı: Siena

Festivaller Şehri Siena

Kışları oldukça serin ve yağışlı geçtiğinden Siena en çok Mayıs ve Eylül ayları arasında ziyaretçi ağırlamakta… Ancak şehir yılın farklı dönemlerinde caz, müzik, şarap ve film gibi birçok keyifli festivale ev sahipliği yapmakta. Seyahatinizi bir festival ile renklendirmek isterseniz konaklama rezervasyonlarınızı birkaç ay öncesinden organize edebilir ya da bir saat uzaklıkta bulunan Floransa otellerini tercih edebilirsiniz. Fotoğraflamaya doyamayacağınız sokakları, anlatmaya doymayacağınız mimarisi ile Siena tam da şimdi sizi bir Ortaçağ kaçamağına çağırıyor…

Bir Ortaçağ kaçamağı: Siena

Gerçekleşecek bazı festivaller

Palio di Siena (Ağustos)
Siena Fim Festival (Ekim)
Siena Wine Festival (Nisan)
Siena Music Festival (Aralık)
Siena Jazz Festival (Kasım)    

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