Bir öpücüğün 15 yıl şans getirdiği merdiven

Büyüleyici Meksika şehri Guanajuato,zamanın içinde kaybolmuş gibi hissettiriyor. Dar kaldırım taşlı sokaklar ve sömürge döneminden kalma binaların etrafında dönerken estudiantinas'lar yani 17. yüzyıl İspanyol kıyafetlerinin içindeki gezici müzisyen grupları bu tarihi merkezin küçük meydanlarında geleneksel aşk şarkıları söylüyorlar.

Ama hiçbir şey Callejon del Beso'den, diğer adıyla Öpüşme Geçidi'nden daha romantik olamaz.

İşte burada, iki balkonun ince taş merdivenlere neredeyse değecek kadar eğildiği bu noktada Alejandro Martínez ve Paulina Acevedo merdivenlerin kırmızıya boyalı üçüncü basamağında aşkta şansı garantilemek için öpüşme sıralarını bekliyorlar.





Martínez kolunu 7 aylık kız arkadaşına dolayıp: "Bugün onun 20. doğum günü" diyor. Martinez, doğum günü hediyesi olarak, Acevedo'yu, ikilinin memleketi olan Meksika'nın San Luis Potasi şehrinden Guanajuato'ya getirdi: Martinez sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu geçidi hep etraftan duyardık. Çoğu kişi bize buraya gelmemizi tavsiye etti."





Onlara bu geçide özgü öpüşme geleneğini yerine getirip getirmeyeceklerini sorduğumda kızarıp gülüşüyorlar ve gülerek "hayır" diyorlar". Dakikalar sonra kırmızı basamağa çıkıyorlar ve yumuşak biçimde kucaklaşıyorlar.





Martinez ve Acevedo gibi Guanajuato'daki bu ünlü öpüşme geçidine giden daha birçok kişi var. Kimisi elele tutuşan, kimisi kucağında çocuklarıyla gelen her yaştan çiftler, onlardan önceki her çift dudaklarını birbirlerine kenetlerken duvar boyunca uzun bir sırada sıralarını bekliyorlar.







