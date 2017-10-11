« Hürriyet.com.tr
HaberlerSeyahatBir öpücüğün 15 yıl şans getirdiği merdiven
image
Seyahat

Bir öpücüğün 15 yıl şans getirdiği merdiven

Bu büyüleyici aşk geçidinin şans getirdiğine inanan çiftler, merdivenlerin kırmızıya boyalı üçüncü basamağında aşkta şansı garantilemek için öpüşme sıralarını bekliyorlar ardından Ana ve Carlos'un trajik masalı onuruna öpüşüyorlar.

Hürriyet Haber
X

Büyüleyici Meksika şehri Guanajuato,zamanın içinde kaybolmuş gibi hissettiriyor. Dar kaldırım taşlı sokaklar ve sömürge döneminden kalma binaların etrafında dönerken estudiantinas'lar yani 17. yüzyıl İspanyol kıyafetlerinin içindeki gezici müzisyen grupları bu tarihi merkezin küçük meydanlarında geleneksel aşk şarkıları söylüyorlar.

Bir öpücüğün 15 yıl şans getirdiği merdiven

Ama hiçbir şey Callejon del Beso'den, diğer adıyla Öpüşme Geçidi'nden daha romantik olamaz.

Bu adada insanlar yok oluyorBu adada insanlar yok oluyor!

İşte burada, iki balkonun ince taş merdivenlere neredeyse değecek kadar eğildiği bu noktada Alejandro Martínez ve Paulina Acevedo merdivenlerin kırmızıya boyalı üçüncü basamağında aşkta şansı garantilemek için öpüşme sıralarını bekliyorlar.

Bir öpücüğün 15 yıl şans getirdiği merdiven

Martínez kolunu 7 aylık kız arkadaşına dolayıp: "Bugün onun 20. doğum günü" diyor. Martinez, doğum günü hediyesi olarak, Acevedo'yu, ikilinin memleketi olan Meksika'nın San Luis Potasi şehrinden Guanajuato'ya getirdi: Martinez sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu geçidi hep etraftan duyardık. Çoğu kişi bize buraya gelmemizi tavsiye etti."

Bir öpücüğün 15 yıl şans getirdiği merdiven

Onlara bu geçide özgü öpüşme geleneğini yerine getirip getirmeyeceklerini sorduğumda kızarıp gülüşüyorlar ve gülerek "hayır" diyorlar". Dakikalar sonra kırmızı basamağa çıkıyorlar ve yumuşak biçimde kucaklaşıyorlar.

Bir öpücüğün 15 yıl şans getirdiği merdiven

Martinez ve Acevedo gibi Guanajuato'daki bu ünlü öpüşme geçidine giden daha birçok kişi var. Kimisi elele tutuşan, kimisi kucağında çocuklarıyla gelen her yaştan çiftler, onlardan önceki her çift dudaklarını birbirlerine kenetlerken duvar boyunca uzun bir sırada sıralarını bekliyorlar.




Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiMeksikaMeksikamerdivenşansöpücük
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyanın en etkileyici 11 buzdan oteli
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Bir öpücüğün 15 yıl şans getirdiği merdiven
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Çorum'da 4500 yıllık iskeletler bulundu!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Bu adada insanlar yok oluyor!
Kültür&SanatKültür&Sanat
Çöpteki hazineler müzesi
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Keops Piramidi’ndeki gizemli iki odanın sırrı çözülüyor!

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Meksika