Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu
Seyahat
Seymen Bozaslan
01.10.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com

'İlk Asya seyahatim' diyebilirim Malezya için. Haliyle güzelce araştırdım. Yaptığım planı da takır takır uyguladım. Önce İstanbul'dan Kuala Lumpur’a 11 saat direkt uçtum. Sonra Malezya Havayolları'yla 2.5 saatte Kota Kinabalu’ya gittim. Üç gün geçirdiğim bu güzel bölgede keyifli anılar biriktirdim. İşte size Kota Kinabalu gezi rehberi…

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Kısa kısa Kota Kinabalu

  • Kota Kinabalu veya KK , Borneo adasının kuzey batı kıyısında yer alan iki eyaletten birisi.
  • Bölge adını Malezya’da bulunan en yüksek dağ olan Kota Kinabalu’dan alıyor.
  • Sabah’ın en büyük şehri. Borneo Adasına açılan bir kapı aynı zamanda.
  • Giyim konusunda sorun yaşamazsınız. İslami baskının bir tık daha altta olduğu kısım.
  • Çoğunlukla, Endonezyalı, Filipinli, Çinli yaşıyor.
  • Adada Malayca, İngilizce, Mandarin, Kanton, Hakka dilleri konuşuluyor. Fakat İngilizce herkes tarafından biliniyor. Hatta kendi aralarında bile İngilizce konuşuyorlar.
  • Sokaklarda çok fazla selfie çeken insan görebilirsiniz. Bu beni baya şaşırtmıştı.
  • Eğer doğa yolculuğu da yapacaksanız sineklerden korunmak için sprey şart aman!
  • Herkes çok yardımsever. Dil bilmeseler de yardımcı olmaya çalışıyorlar.
  • İki gece üç günlük bir programın yeterli olacağını düşündüğüm bir lokasyon.
  • Bir taksici ile anlaşmanız da fayda var. Bazı yolculuklar uzun sürebiliyor.
  • Takıldığınız kısımda sorularınız için Sabah Tourism Office aklınızda olsun. Baya ilgileneceklerdir.

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Malayca başlıca kelimeler

  • Merhaba (resmi): Merhaba
  • Merhaba (gayri resmi): Hai (Merhaba)
  • Teşekkürler: Terima kasih (TREE-muh KAH-seh)
  • Evet: Ya (YUH)
  • No : Tidak (tee-DAH)
  • Güle güle: Selamat tinggal (SLAH-maht teneke-GAHL) “Güvenli kal!” veya Selamat jalan (SLAH-maht JAH-lahn)  “Güvenli yolculuk!”
  • Affedersiniz / Üzgünüm: Maaf (mah’AHF) veya Maafkan saya (mah’AHF-kahn SAH-yuh)
  • Burada İngilizce bilen birisi var mı? : Adakah orang yang cakap Bahasa Inggeris di sini? (AH-duh-kah OH-rahng yahng CHAH-kahp bah-HAH-suh ING-grees dee SEE-nee)
  • Yardım! : Tolong! (TOH-lohng)
  • Şerefe! : Sorakan!

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Kota Kinabalu’da görülmesi gereken yerler

Mari Mari Kültür Köyü: Malezya’da etnik toplulukların yaşamına daha yakından bakmak isterseniz Mari Mari Kültür Köyü ilginizi çekecektir. Bu köyde, kendi kültürel alışkanlıklarını, geleneklerini, yemeklerini ve yöresel hayatlarını vitrine koyan bir halkı göreceksiniz. Son dönemde gitgide turistik olduğu söyleniyor ama yine de kültürü tanıma konusunda bence gayet önemli bir yere sahip. 

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Kota Kinabalu şehir manzaraları: 1945 yılında bombalanan bu adada kalan bina sayısı çok çok azalmış. Sonrasında yapılan binalar ise şehrin silületini bozmadığı gibi bazıları çok güzel manzara noktaları oluşturmuş. Kota Kinabalu’da ister şehir ister gün batımı manzarası görebileceğin çok güzel yerler var. Mesela mı?

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Signal Hill Gözlemevi: Şehir Silületi ve uzak sahilin görkemli manzarası için buraya mutlaka çıkın derim. Buraya çıkarken ahşaptan 10 dakika kadar sürecek zorlu bir tırmanış yapacaksınız ama değiyor mu? Kesinlikle.

Atkinson Saat Kulesi: 1902’de Britanya’nın bölgedeki ilk subaylarından George Atkinson anısına inşa edilmiş ve bombalama sonrasında dahi ayakta kalmış bir bina.

KK Waterfront & Times Meydanı: Şehrin lokal hayatına şahit olabileceğiniz yer burası. Çok sayıda restoran ve yöresel tezgâhın bulunduğu bu bölgede balıkçı teknelerini ve gün batımını izlemek son derece güzel bir aktivite. Bu arada akşamları özellikle inanılmaz kalabalık! Çantalara dikkat.

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Sabah Camii: Sabah’ın en büyük camisi. Gerçek altınla süslenmiş büyük bir eser gerçekten…

Şehir Camii: Ben burayı çok sevdim. Yüzen Camii olarak da bilinen Kota Kinabalu’nun en büyük ikinci ana camii. Fotojenik bir camii kesinlikle.

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Kota Kinabalu sokak lezzetleri: Waterfront kısmında büyük bir kaç tane pazar var Bunların bazıları Çin, bazıları Malay bazıları ise Filipinlilere ait tezgahlar. Balık, tavuk, tropik meyve gibi bir çok detay bulabileceğin gibi aynı zamanda terziden, seyyar satıcıya bir çok kişi de burada yer alıyor. Turistlerin mutlaka ziyaret etmesi, local hayatı yerinde görmesi için inanılmaz bir fırsat bence.

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Ateş Böceği turu : Yine aynı bölgede hava karardıktan sonra ateş böceği turu yapabilir ve gecenin karanlığında onların aydınlatmasıyla müthiş bir deneyim yaşayabilirsiniz.  

Kota Kinabalu Eteklerinde Rafting : Kota Kibalu Dağı yamacında sıcacık havada rafting ne iyi geldi biliyor musun ? Buz gibi bir suda 2,5 saat boyunca süren parkurda hayatımın ilk rafting deneyimini gerçekleştirdim. Eğer yeteri kadar zamanınız varsa kesinlikle sizlere rafting deneyimi yaşamanızı öneririm. Tropik meyvelerin, uçan kartalların, ağaçlarda daldan dala geçen maymunların arasında mükemmel bir deneyimdi. 

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

Proboscis Maymunları ve nehir turu: Klias isimli sulak bir bölgede isterseniz Proboscis maymunlarını fotoğraflamak ve diğer kuş türlerini görmek için bir tur yapabiliyorsunuz. İki saat kadar süren turda tekneden inmeden nehir boyunca ilerliyor ve kıyılarda maymun fotoğraflamaya çalışıyorsunuz. Ben de Canon 70-300 lens vardı. Bu biraz yardımcı oldu açıkçası. Mümkünse sizler de derin zoom girebileceğiniz bir lens ile çalışın derim.

Bir Malezya doğası: Kota Kinabalu

 

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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