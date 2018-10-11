Bir kültür mozaiği: Rodos

Rodos; zengin kültürü, kucak açtığı birçok uygarlığın izini taşıyan taş sokakları, sokak aralarında dinlenen miskin kedileri, zengin mutfağı, tavernaları ve birbirinden güzel koyları ile Yunanistan’ın en çok görülmeye değer adalarından biri ve harika bir tatil rotası. Rodos’a gitmenin en çekici yanlarından biri ise bize olan mesafesi.

Rodos’a Ulaşım

Rodos, Yunanistan’ın kapı vizesi ile gidilebilen altı adasından biri. Rodos’un yanı sıra Kos, Meis, Sakız, Midilli ve Samos adalarına kapı vizesi ile gidilebiliyor. Kapı vizesi 65 Euro ve tek girişli bir vize olup 15 gün geçerliliği var. Rodos’a Fethiye’den 1,5 saat, Marmaris’ten 1 saatlik bir feribot yolculuğu ile kolayca ulaşılabiliyor. Feribot ücreti gidiş-dönüş Marmaris’ten 39 Euro, Fethiye’den ise 60 Euro.

Rodos’un Koyları ve Plajları

Adanın plajları herkese hitap ediyor; kayalık, kumluk, derin, sığ. Beş gün kaldığımız Rodos’u günlüğü 50 Euro’dan kiraladığımız, üstü açık küçük bir jeep ile gezdik. Adanın dört bir yanı muhteşem plajlar ve koylarla kaplı ve adayı boylu boyuna keşfetmek için araba kiralamak kesinlikle gerekli. Her günümüzü adanın farklı bir koyuna, plajına, restoranına ayırdık ve çok da keyif aldık. Plajlara giriş ücretsiz, ister 4-5 Euro’ya şezlong kiralayın ister hiçbir ücret ödemeden havlunuzu atın, sere serpe uzanın kumsala. Anthony Quinn Koyu adanın en güzel koylarından biri. Burası Anthony Quinn’in oynadığı ‘Navaron’un Topları’ filminin çekilmesiyle ün kazanmış. Anthony Quinn koyunun hemen girişindeki Ladiko Plajı da adanın güzel plajlarından biri. Adanın diğer güzel plajları altın rengi kumsalı ve turkuaz deniziyle Tsambika ve Agathi. Agathi altın rengi kumu ve berrak suyuyla favorilerimden biri oluyor. Kremasti adadaki tatil kasabalarından biri. Rüzgârlı bir plajı var ve kasaba boyunca uzanan kum ve çakıl taşları ile dolu bu plajda kitesurf (uçurtma sörfü) de yapılabiliyor. Adanın diğer gidilebilecek plajları ise Stegna, Haraki, Elli, Kallithea, Kolymbia, Afandou.

Rodos Adasının görülmeye değer en güzel yerlerinden biri Lindos. Masmavi pencereli beyaz badanalı evleri ve daracık sokakları ile Lindos benim en çok sevdiğim kasa oldu. Rodos merkeze yaklaşık 45 km uzaklıkta. Atina’dan sonra en iyi korunmuş Akropolis’e sahip. Lindos’taki Saint Pauls ve Agios Pavlos koylarının muhteşem bir denizi var.

Her biri ayrı güzellikteki plajlarının büyüsünden çıkıp adanın tarih ve doğa kokan yerlerini de keşfetmelisiniz. Şövalyeler adası Rodos çok eski ve köklü bir tarihe sahip. Adanın eski şehrini Rodos Kalesi’nin heybetli kapılarından geçerek ziyaret edebilirsiniz. Orta Çağ’dan kalma eski şehirde Büyük Ustaların Sarayı, Şövalyeler Caddesi, Recep Paşa Camisi görülmeye değer.

Rodos’ta Yeme-İçme

Yunanistan’ın neresinde olursanız olun güne frappeyle başlamak bir gelenek. Frappe üstü köpüklü soğuk kahve. Yediden yetmişe tüm Yunanlılar tarafından tüketiliyor. Güne frappe ve yanında koulouri (simit) ya da tiropita (peynirli-ıspanaklı börek) ile başlamak en lezzetli seçenek olacaktır. Öğle yemeği için ise souvlaki ya da giros yiyebilirsiniz. Souvlaki şişte tavuk veya et kebap, giros ise döner kebap. Komşunun lezzetleri bizim damak tadımıza çok yakın ve porsiyonlar çok büyük. Akşamları ise çeşitli deniz ürünleri ve mezeler eşliğinde, uzun uzun zaman geçirebileceğiniz muhteşem lezzetlere ve ambiyansa sahip restoranlar bekliyor sizi.

Agathi plajı yakınlarındaki Argo adlı restoranın sunduğu deniz ürünleri parmaklarınızı yedirtecek türden, manzarası ise harika. Sabah Agathi’nin muhteşem maviliğinde yüzüp, sapsarı kumsalında güneşlendikten sonra öğle yemeği için Argo Restorana giderek midenizi şenlendirin.

Lindos’ta Saint Pauls Koyunda yer alan Tambakio Restoranının ortamı ise çok romantik. Evlilik teklifi yapmak isteyenler için güzel bir seçenek olabilir. Akşam Lindos’un daracık sokaklarında gezerken bir mola vermek isterseniz önerim Mosaic Kafe. Terasında bir mola vererek büyüleyici Akropolis manzarasına karşı Yunan kahvesi ve baklava yiyebilirsiniz. Bizim Türk kahvemiz neyse Yunanlıların da kahvesi o.





Rodos’ta en iyi meze ve deniz ürünleri yiyebileceğiniz restoranlardan biri de Tamam Restoran. Sahibi Andreas’ın babaannesi ve dedesi İzmirliymiş ve restoranın adını Türklerin “tamam” kelimesini çok fazla kullanmasından esinlenerek koymuş. Adadaki diğer lezzet durakları ise Tomas Taverna, Koykos ve Nireas Restoran. Nireas bir aile işletmesi olan restorandaki on masadan sekizinde Türk turistler vardı. Damak tadımıza düşkünüz ve adadaki lezzet duraklarının hepsinde çoğunluğu Türk turistler oluşturuyordu.

Bu kadar çok turist çeken bir yerde gece hayatı da haliyle hareketli. Eski şehirde birçok bar mevcut, Latin müziği ve sokağında dans eden insanları ile Todo Bien eğlenceli bir seçenek. Colorado barda ise canlı müzik dinleyebilirsiniz.

Hala yaz tadında günler yaşarken Rodos’u koy koy gezip yüzerek, köy köy gezip dinlenerek ve muhteşem Yunan mutfağı ile midenizi şenlendirerek keyfini çıkarın.



