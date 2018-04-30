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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Bir kültür mirası: İstanbul'un tarihi hamamları
Seyahat
Hürriyet Haber
30.04.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Bir kültür mirası: İstanbul'un tarihi hamamları

Yüzlerce yıldır sultanlardan ünlülere dek sayısız kişinin keyif yaptığı tarihi hamamları yeniden keşfetmenin tam mevsimi... Brandlife dergisi, İstanbul'da mutlaka gidilmesi gereken tarihi hamamları sizin için derledi.

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Pürüzsüz mermerlerin kubbeden vuran ışık huzmeleriyle parladığı, mis gibi sabun kokularının sıcak sulardan yükselen buğuya karıştığı masalsı bir dünyadır hamamlar. Bir yandan asırlara uzanan tarihleri, mimarileri ve buralara yolu düşenlerin hikâyelerinin büyüsüne kapılır, bir yandan da geleneksel bakım kürleri ve özel masajlarla kendimizi yenilenmiş hissederiz. Ünü İstanbul’dan dünyaya yayılan tarihi hamamlar şehrin bize sunduğu en güzel keyif adreslerinden. Kendinize bir hamam keyfi hediye etmek sizce de güzel olmaz mı?

1- Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı 

Hürrem Sultan’ın, 16. yüzyılda Mimar Sinan’a inşa ettirdiği, şimdiki adıyla Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nda size, kese köpük masajıyla birlikte baş ve boyun masajının uygulandığı, bu rahatlatıcı terapinin ardından da Osmanlı usulü şerbetin ikram edildiği Pir-ü Pak ritüelini öneriyoruz.

Bir kültür mirası: İstanbulun tarihi hamamları

İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi
İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi

2- Cağaloğlu Hamamı

1741 yılında yapılan bu görkemli yapı, İstanbul’un en büyük hamamlarından biri. Geniş kubbeleri, fıskiyeli mermer havuzu ve işlemeli sütunlarıyla göz kamaştıran Cağaloğlu Hamamı, ziyaretçilerine sunduğu geleneksel kese köpük masajı terapisiyle bir zaman yolculuğu yaşatıyor adeta.

Bir kültür mirası: İstanbulun tarihi hamamları

3- Kılıç Ali Paşa Hamamı 

Mimar Sinan’ın bir başka şaheseri olan Kılıç Ali Paşa Hamamı, İstanbul’un denizcilikle bağdaşmış en eski bölgelerinden Tophane’de, Kılıç Ali Paşa tarafından, Osmanlı donanmasının askerlerine hizmet vermesi için 16. yüzyılda inşa ettirilmiş. Şimdi ise, dinlenme bölümünde yumuşacık yastıklara oturup şerbetinizi yudumladıktan sonra geleneksel bir hamam ritüeli yaşayacağınız, büyüleyici bir atmosfere sahip çok özel bir mekan olarak hizmet veriyor.

Bir kültür mirası: İstanbulun tarihi hamamları

Türkiye’nin en iyi 10 hamamı
Türkiye’nin en iyi 10 hamamı

4- Galatasaray Hamamı

1481 yılında Sultan 2. Beyazıt tarafından Galatasaray Lisesi’nin hemen yanına inşa ettirilen Galatasaray Hamamı, bir zamanlar lise öğrencilerine hizmet veriyormuş. Mekan, kese, sabunlu masaj, köpük banyosunun ardından egzotik kokulu bir yağ ile yapılan aromaterapi özellikli masajı içeren Pasha servisiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Bir kültür mirası: İstanbulun tarihi hamamları

5- Ağa Hamamı 

İstanbul’un en eski hamamı olarak bilinen Ağa Hamamı, Fatih Sultan Mehmet tarafından av köşkü ve hamam olarak yaptırılmış. İstanbul’un en güzel semtlerinden Çukurcuma’da bulunan Ağa Hamamı, kese, köpük banyosu, özel yağ ile masaj ve yosun maskesini içeren Osmanlı paketiyle içeri adım attığınız andan itibaren size ayrıcalıklı bir hamam deneyimi sunacak.

Bir kültür mirası: İstanbulun tarihi hamamları

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