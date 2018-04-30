Bir kültür mirası: İstanbul'un tarihi hamamları
Yüzlerce yıldır sultanlardan ünlülere dek sayısız kişinin keyif yaptığı tarihi hamamları yeniden keşfetmenin tam mevsimi... Brandlife dergisi, İstanbul'da mutlaka gidilmesi gereken tarihi hamamları sizin için derledi.
Pürüzsüz mermerlerin kubbeden vuran ışık huzmeleriyle parladığı, mis gibi sabun kokularının sıcak sulardan yükselen buğuya karıştığı masalsı bir dünyadır hamamlar. Bir yandan asırlara uzanan tarihleri, mimarileri ve buralara yolu düşenlerin hikâyelerinin büyüsüne kapılır, bir yandan da geleneksel bakım kürleri ve özel masajlarla kendimizi yenilenmiş hissederiz. Ünü İstanbul’dan dünyaya yayılan tarihi hamamlar şehrin bize sunduğu en güzel keyif adreslerinden. Kendinize bir hamam keyfi hediye etmek sizce de güzel olmaz mı?
1- Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı
Hürrem Sultan’ın, 16. yüzyılda Mimar Sinan’a inşa ettirdiği, şimdiki adıyla Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nda size, kese köpük masajıyla birlikte baş ve boyun masajının uygulandığı, bu rahatlatıcı terapinin ardından da Osmanlı usulü şerbetin ikram edildiği Pir-ü Pak ritüelini öneriyoruz.
2- Cağaloğlu Hamamı
1741 yılında yapılan bu görkemli yapı, İstanbul’un en büyük hamamlarından biri. Geniş kubbeleri, fıskiyeli mermer havuzu ve işlemeli sütunlarıyla göz kamaştıran Cağaloğlu Hamamı, ziyaretçilerine sunduğu geleneksel kese köpük masajı terapisiyle bir zaman yolculuğu yaşatıyor adeta.
3- Kılıç Ali Paşa Hamamı
Mimar Sinan’ın bir başka şaheseri olan Kılıç Ali Paşa Hamamı, İstanbul’un denizcilikle bağdaşmış en eski bölgelerinden Tophane’de, Kılıç Ali Paşa tarafından, Osmanlı donanmasının askerlerine hizmet vermesi için 16. yüzyılda inşa ettirilmiş. Şimdi ise, dinlenme bölümünde yumuşacık yastıklara oturup şerbetinizi yudumladıktan sonra geleneksel bir hamam ritüeli yaşayacağınız, büyüleyici bir atmosfere sahip çok özel bir mekan olarak hizmet veriyor.
4- Galatasaray Hamamı
1481 yılında Sultan 2. Beyazıt tarafından Galatasaray Lisesi’nin hemen yanına inşa ettirilen Galatasaray Hamamı, bir zamanlar lise öğrencilerine hizmet veriyormuş. Mekan, kese, sabunlu masaj, köpük banyosunun ardından egzotik kokulu bir yağ ile yapılan aromaterapi özellikli masajı içeren Pasha servisiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
5- Ağa Hamamı
İstanbul’un en eski hamamı olarak bilinen Ağa Hamamı, Fatih Sultan Mehmet tarafından av köşkü ve hamam olarak yaptırılmış. İstanbul’un en güzel semtlerinden Çukurcuma’da bulunan Ağa Hamamı, kese, köpük banyosu, özel yağ ile masaj ve yosun maskesini içeren Osmanlı paketiyle içeri adım attığınız andan itibaren size ayrıcalıklı bir hamam deneyimi sunacak.
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