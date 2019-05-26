Bir kÃ¼ltÃ¼r baÅŸkenti: 36 saatte Melbourne

Bir kültür baÅŸkenti: 36 saatte Melbourne
Avustralyaâ€™nÄ±n kÃ¼ltÃ¼r baÅŸkenti Melbourne, Economist dergisince tam yedi yÄ±l â€˜DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸanÄ±lasÄ± metropolÃ¼â€™ ilan edilmiÅŸti. Åžimdi listedeki yerini Viyanaâ€™ya bÄ±raksa da ÅŸehrin kahve ve kÃ¼ltÃ¼r sevgisi devam ediyor. Melbourne, aÃ§Ä±k hava pazarlarÄ±, iddialÄ± restoranlarÄ± ve Viktorya Ã‡aÄŸÄ± parklarÄ±yla cazibesini koruyor.
Cuma
16.00
Sahilde hayat: Åžehir, Port Phillip KÃ¶rfeziâ€™nin kÄ±yÄ±sÄ±na kurulmuÅŸ. Denizi sakin olduÄŸu iÃ§in Sydneyâ€™deki geliÅŸmiÅŸ sÃ¶rf kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ burada yok. Yine de St. Kilda palmiyeli kumsallarÄ± ve Ã§Ä±lgÄ±n sÃ¶rfÃ§Ã¼leriyle Sydneyâ€™i Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Turunuza Acland Caddesiâ€™ndeki geleneksel pastacÄ±lardan baÅŸlayÄ±n. 85 yÄ±llÄ±k Monarch Cakes, Ã§ikolatalÄ± kugelhopfâ€™u hÃ¢lÃ¢ aynÄ± tarifle hazÄ±rlÄ±yor. Europa Cake Shopâ€™un gelincik tohumlu cheesecake ve unsuz portakal keki mÃ¼thiÅŸ. Sonra kumsala yÃ¼rÃ¼yÃ¼n ve kendinizi Ä±lÄ±k sulara bÄ±rakÄ±n. Hava kÃ¶tÃ¼yse kumsaldaki Pantoonâ€™a oturun, bir bardak yerel Stomping Ground pale ale (60 TL) iÃ§erken Ã§evredeki genÃ§leri seyredin.
18.30
Etler Ä±zgarada: Åžehrin Ã¼nlÃ¼ ÅŸeflerinden Scott Pickettâ€™Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Matildaâ€™ya girdiÄŸinizde ilk dikkatinizi Ã§ekecekler ÅŸÃ¶minedeki odunun Ã§Ä±tÄ±rtÄ±sÄ± ve ahÅŸap kokusu. Ã‡Ã¶l limonu, tuz Ã§alÄ±sÄ± ve limonla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ sosla ikram edilen mini levrekten (175 TL) dinlendirilmiÅŸ bifteÄŸe (200 TL) tÃ¼m malzemeler yerel Ã¼retim.
21.00
KÃ¶rfezin ritmi: 1878â€™de rÄ±htÄ±mda inÅŸa edilen Hotel Esplanade, uzun yÄ±llar St. Kildaâ€™daki sosyal yaÅŸamÄ±n merkeziydi. Victoria Ulusal Galerisiâ€™nin Ã¶nemli baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±ndan Alfred Felton, 1904â€™ten Ã¶lene dek burada yaÅŸadÄ±. Otel 20. yyâ€™a kadar kasabanÄ±n baÅŸlÄ±ca konser mekÃ¢nÄ±ydÄ±. Bir buÃ§uk yÄ±llÄ±k restorasyonun ardÄ±ndan geÃ§en kasÄ±mda mÃ¼zik iÃ§in yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.
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Cumartesi
8.30
Kahvenin kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼: Kahvesiyle Ã¶vÃ¼nen Melbourneâ€™Ã¼n en iddialÄ± kahvecilerinden biri Seven Seeds. Ã‡ekirdeklerini doÄŸrudan Etiyopya, Guatemala ve Bolivyaâ€™daki Ã¼reticilerden alÄ±yor. Leziz soÄŸuk demlenmiÅŸ filtre kahvesi (20 TL) buzla ikram ediliyor. KahvaltÄ± mÃ¶nÃ¼sÃ¼nde biberli, karamelli sos gezdirilmiÅŸ yengeÃ§li omlet, naneli salata gibi seÃ§enekler var (100 TL). Cumartesi sabahÄ± baristalarÄ±n kahve demleme tekniÄŸi hakkÄ±nda bilgi verdiÄŸi organizasyonlar yapÄ±lÄ±yor.
11.00
Pazar zamanÄ±: â€˜Queen Vicâ€™ ya da tam ismiyle Queen Victoria Market kentin en bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±k hava pazarÄ±. 140 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸiyle Ã¼lkenin KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± listesinde. BalÄ±kÃ§Ä± ve kasaplarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸarkÃ¼teri Ã¼rÃ¼nleri satan tezgÃ¢hlarda sosisler, baharat ve aromatik bitkiler, yerel peynirler bulabilirsiniz. The Mussel Potâ€™ta mola verin, buharda piÅŸirilmiÅŸ midyeleri tadÄ±n (45 TLâ€™den baÅŸlÄ±yor). Hafta iÃ§inde kentte kalacaksanÄ±z Ã§arÅŸamba kurulan gece pazarÄ±na mutlaka uÄŸrayÄ±n.
13.00
Tarih dersi: Melbourne MÃ¼zesi (60 TL) geniÅŸ, interaktif koleksiyonuyla kentin tarihini geÃ§miÅŸten alÄ±p gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze getiriyor. Yerlilerin asude yaÅŸamÄ±, 1835â€™te AvrupalÄ±larÄ±n gelmesiyle altÃ¼st oluyor. TopraklarÄ±nÄ± kaybediyor, salgÄ±n hastalÄ±klara maruz kalÄ±yorlar. TabancalÄ± altÄ±n arayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kurduÄŸu Melbourne zaman iÃ§inde kimlik deÄŸiÅŸtiriyor. VahÅŸi yaÅŸama ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mde iklim deÄŸiÅŸiminden etkilenen 600 hayvan hakkÄ±nda bilgi veriliyor, sera biÃ§imindeki bÃ¼yÃ¼leyici Orman BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde Ã¼lkenin endemik aÄŸaÃ§larÄ±, kuÅŸlarÄ±, balÄ±klarÄ± tanÄ±tÄ±lÄ±yor.
15.00
ModacÄ±larÄ±n mekÃ¢nÄ±: GeÃ§miÅŸte orta sÄ±nÄ±f ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Fitzroy semti ÅŸimdi modacÄ±larÄ±n mekÃ¢nÄ±. Kloke and Handsomâ€™dan parlak porselenler Ã¼reten Mud Australiaâ€™ya, Ã¼lkenin en Ã¼nlÃ¼ markalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra butik Ã§alÄ±ÅŸan tasarÄ±mcÄ±larÄ±n da maÄŸazalarÄ±na rastlanÄ±yor. Uschaâ€™da yerel sanatÃ§Ä±larÄ±n iÅŸleri dikkat Ã§ekiyor. Third Drawer Down, bilinir isimlerin ve yÄ±ldÄ±zÄ± yeni parlayan sanatÃ§Ä±larÄ±n gÃ¼nlÃ¼k kullanÄ±ma yÃ¶nelik Ã¼rÃ¼nlerini satÄ±yor. Design a Spaceâ€™te 80â€™in Ã¼stÃ¼nde tasarÄ±mcÄ± Ã¼rÃ¼nlerini sergiliyor. Rose St. Artistsâ€™ Market da Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä±, tasarÄ±mcÄ±, fÄ±rÄ±ncÄ±, organik tarÄ±mcÄ±yÄ± bir araya getiriyor.
18.00
Bakmak deÄŸil tatmak iÃ§in: Kentte son yÄ±llarÄ±n popÃ¼ler ÅŸefi Andrew McConnellâ€™Ã¼n iÅŸletmelerinin sayÄ±sÄ± dokuzu buldu. 2015â€™te aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ÅŸarap barÄ± Marion, Ã¶zel mÃ¶nÃ¼sÃ¼ nedeniyle en popÃ¼leri. Fiyatlar uygun, yiyecekler leziz. Åžefin seÃ§imi (260 TL) mÃ¶nÃ¼sÃ¼ndeki akya balÄ±ÄŸÄ± portakal, anason turÅŸusu, Ã§iÃ§eÄŸi, poleni ve Espelette biberiyle hazÄ±rlanÄ±yor. BazÄ± masalarÄ±n yanÄ±ndaki pencereden gÃ¶rebildiÄŸi tuÄŸla kaplÄ± avlunun ismi Ã–lÃ¼m HattÄ±. 20. yyâ€™Ä±n baÅŸÄ±nda, Fitzroy gangster Ã§etesinin ÅŸehre egemen olduÄŸu gÃ¼nlerde alkolden yolda sÄ±zanlar ve Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenler buraya yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ.
21.00
Avustralya ruhu: Ãœlkenin hÄ±zla geliÅŸen butik biracÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ ÅŸef Seb Costello kadar iyi bilen az. Fitzroy kokteyliyle Ã¼nlÃ¼ barÄ± Bad Frankie, ismini eski Van Diemen TopraklarÄ± (gÃ¼ncel ismi Tasmanya) valisinden alÄ±yor. Sir John Franklin, 19. yyâ€™da adada kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bira Ã¼retimini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. BarÄ±n mÃ¶nÃ¼sÃ¼nde 500 civarÄ±nda yerel viski, cin, votka, hatta nadir rastlanan GÃ¼ney Avustralya rakÄ±sÄ± ve Tasmanya iÃ§ecekleri bulunuyor.
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Pazar
9.00
Pedala kuvvet: KÄ±tanÄ±n makilik coÄŸrafyasÄ±nÄ± gÃ¶rmek isterseniz huzurla akan Yarra Nehri boyunca 30 kilometre uzanan vadiye gidin. Freddyâ€™s Bike Tours & Rentals yarÄ±m gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 120 TLâ€™ye bisiklet kiralÄ±yor. Kent merkezinden baÅŸlayan parkur, tarihi mahalleleri geÃ§ip GÃ¼ney Yarraâ€™yÄ± turluyor, Abbotsford ManastÄ±rÄ±â€™nda sona eriyor. Bisiklet parkurunu sakÄ±z aÄŸaÃ§larÄ± gÃ¶lgeliyor, nehir manzarasÄ± harika. EÄŸer ÅŸanslÄ±ysanÄ±z yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n en tuhaf yaratÄ±klarÄ±ndan platypusâ€™larÄ± da gÃ¶rebilirsiniz.
11.00
Ã‡iÄŸne Ã§iÄŸneyebildiÄŸince: GÃ¼nÃ¼n kalanÄ±nÄ± Ã§iftlikte geÃ§irin. ManastÄ±rÄ±n yanÄ±ndaki Collingwood Ã‡ocuk Ã‡iftliÄŸi (50 TL) 40 dekarlÄ±k alanda Berkshire domuzu, Nubia keÃ§isi gibi hayvanlara ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. GÃ¼nde iki kez hayvan besleme saatlerinde Ã§ocuklar hayvanlarÄ± yakÄ±ndan gÃ¶rebiliyor. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸten sonra Ã§iÃ§eklerle sÃ¼slenmiÅŸ Farm CafÃ©â€™ye oturun. GÃ¼ney Avustralya sardalyesi, zeytin, kurutulmuÅŸ domatesli, yerel peynirli sandviÃ§leri (50 TL), yavaÅŸ piÅŸirilmiÅŸ ve Ã§eÅŸitlendirilmiÅŸ kÄ±sÄ±rÄ± (85 TL) tadÄ±n.
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