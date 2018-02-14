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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat HaberleriBir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri
Seyahat Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri
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Seyahat
Hürriyet Haber
14.02.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Farklı ülkelerde pek çok farklı festivaller kutlanıyor. Bu festivallerden bazıları bize çok ilginç gelse de yerli halka göre bunlar normal. Bu seferki festival Mohaç Buşo şenlikleri. Macaristan'ın Mohaç şehri sadece Osmanlı tarihinden bilinen Mohaç meydan muharebesiyle değil, aynı zamanda Buşo şenlikleriyle de ünlüdür.

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Her yıl Şubat ayı ortalarında gerçekleşen bu şenlik bir tür geleneksel "kışa veda" şenliğidir. Şenliğe adını veren Buşolar, tahtadan ve hayvan boynuzlarından hazırlanmış boyanmış ürkütücü maskeler takan, üzerine koyun ve keçi postundan dikilmiş kostümler giyip, festival boyunca şehirde dolaşan, ziyaretçileri "korkutan" insanlardır.

Bir korku festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Festival şehrin emektar topunun patlamasıyla öğle saatlerinde başlar. Ardından birbirinden ürkütücü Buşo'lar bir geçit töreni düzenlerler. Buşoların yanlarındaki "Janke" adı verilen siyahlar giymiş refakatçiler da bu arada seyredenlerin üzerine kül, talaş tozu ve hatta kurum atarlar.

Şubat ayının en güzel festivalleri Listede Türkiyeden de bir festival var...
Şubat ayının en güzel festivalleri! Listede Türkiye'den de bir festival var...

Bir korku festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Geçit töreninin ardından şehirde Buşo'ların şehir sakinlerini ve turistleri korkutmaları sürer. Ellerindeki borularla, zil ve çanlarla gürültü yapan, haykırarak insanları korkutan Buşo'lar bütün gün boyunca şehrin tek hakimi olurlar. Bu arada gün boyunca, sergiler, konserler ve diğer kültürel etkinlikler de düzenlenen şehir, akşamki programa hazırlanır.

Bir korku festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Akşam güneş batarken şehrin ana meydanında çok büyük bir ateş yakılır. Bütün Buşolar da meydanda toplanır ve hep birlikte ateş etrafında artık veda eden kış mevsimi kovalanır ve bahar mevsimine merhaba denir.

Sarı küheylanla Macaristan’a
Sarı küheylanla Macaristan’a

Bir korku festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Peki, ama Buşo şenliklerinin kökeni ne? Ürkütücü Buşolar nasıl ortaya çıkmış? Hangi gelenek böyle bir "şenlik kahramanı" yaratmış?

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Sislerin içinde terk edilmiş köy: Szödliget / Macaristan
Sislerin içinde terk edilmiş köy: Szödliget / Macaristan

Folklor ve halk kültürü uzmanlarının araştırmaları iki ayrı tezi ortaya atıyor. Bunlardan biri Hırvat kökenlere işaret ediyor. Mohaç'ın hemen bir sınır kenti olduğunu hatırlatıp, buradaki kültürler arası iletişimin çok güçlü olduğunu da belirtelim. Bu teze göre Buşolar Hırvat efsanelerinde yer alan "ormanların ruhunu" temsil etmektedir.

Bir korku festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Kışın sonlarına yaklaşıldığında ormanların ruhları, ormanları terk eder ve şehirlere inip artık insanları bıktıran kış soğuklarını kovalarlar. Diğer bir halk geleneği ise Buşoları doğrudan Osmanlı'ya bağlamaktadır. Rivayete göre Osmanlı askerleri şehri işgal edinci, şehir sakinleri de kurtulmak için hemen nehir kıyısındaki sazlık ve bataklık alanlara sığınırlar. Sonra da geceleri ürkütücü kıyafetler giyip zaman zaman şehre iner, ve Osmanlı askerlerini korkuturlar. Mohaç işte bu halk geleneğini artık on gün devam bir festivalle kutluyor.

Kaynak: Tarık DEMİRKAN / BBC Türkçe

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