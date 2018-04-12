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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bir doğa harikası: Dipsizgöl
Seyahat
Erdoğan GÜMÜŞ / Instagram: @erdogangumus1
12.04.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Kastamonu'nun eşsiz güzelliklerinden biri olan Dipsizgöl Doğa Sporları’nın yapıldığı bir numaralı adres konumunda. Farklı yapısı ve etkileyici görüntüsüyle Dipsizgöl misafirlerini beklemeye devam ediyor.

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Değerli arkadaşım yazar Perihan Tunçbilek, 2012 yılında vizyona giren Olgun Şimşek ve Nilay Erdönmez’in başrollerini paylaştıkları Gözetleme Kulesi filminin çekildiği Kastamonu ili sınırları içinde bulunan Dipsizgöl’ü ve filmin ana mekânlarından biri olan  gözetleme kulesini gezdikten sonra yazmış olduğu harika gezi yazısını şöyle noktalıyor;“Hangisi daha baskın geldi bilmiyorum ama hem doğa mucizesi Dipsizgöl, hem de insanın vahşi yönlerinin anlatıldığı Gözetleme Kulesi filmi, birbirine zıt iki duygunun, iyiliğin ve kötülüğün çatışması gibi geldi bana.”

Bir doğa harikası: Dipsizgöl


Burayı gördükten ve gezdikten sonra, sanırım bir insanın duygularını ve düşüncelerini ifade edebileceği en güzel cümlelerden biri... Doğrusu bu yazıyı okuduktan hemen sonra öncelikli olarak filmi izlemiş ve akabinde Dipsizgöl’e ilk fırsatta gitmeye karar vermiştim. Bu hafta sonu Ankara’nın treking gruplarından Pusula Kültür ve Doğa Sporları’nın düzenlemiş olduğu Dipsizgöl’ü de içine alan doğa yürüyüşü gezisine davet edilince tereddütsüz kabul ettim.Kış mevsimi geldi gelecek diye beklerken karların, sadece dağların tepelerine hapsolup şehirlere inemeden yerini bahar aylarına terk ettiği güneşli bir hafta sonu Ankara’dan Kastamonu’ya doğru yola koyulduk. Dipsizgöl Ankara’ya 235 km mesafede bulunuyor. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Çankırı-Ilgaz kara yolunu takip edip Tosya’ya varmadan yolun soluna saparak Çiftler köyünü geçtikten sonra Dipsizgöl’e ulaşıyoruz…

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Dipsizgöl küçük, şirin ve panoramik görüntüsüyle bizlere “Hoş geldiniz!” derken, ılık bir nisan sabahı gibi ısıtıveriyor içimizi…Büyük şehirlerin keşmekeşinden, yoğun iş temposundan uzaklaşmak isteyip de, “Şöyle bir kafamı dinlendirebileceğim sessiz ve sakin bir yerlere gideyim.” diyenler için biçilmiş bir kaftan… Neredeyse el değmemiş hâliyle sihirli bir güzelliğe sahip. Kış aylarında da karlı manzarasıyla muhteşem bir görüntü oluşturacağı her hâlinden belli.  

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Dipsizgöl bir krater gölü. 2011 yılında “Tabiat parkı” ilan edilmiş. Tosya ve yakın yerleşim yerlerindeki insanlar mesire alanı olarak kullanıyor. Gölü besleyen herhangi bir akarsu bulunmuyor. Zaten bu tip göllerin kaynağı da gölün alt tarafından çıkıyormuş. Bunlara dipsiz göl denmesinin sebebi de; gölün alt kısmında bulunan çıkış kaynağındaki derinlik seviyesinin volkanik hareketlenmeler sonucunda artmasından kaynaklanıyormuş. Küçük bir araştırma yaptığımda ülkemizde, buna benzer şekilde oluşmuş ve aynı adı taşıyan aşağıdaki göller de bulunuyor. (Meraklısına!..)
Sivas Dipsizgöl, Safranbolu Dipsizgöl, Kastamonu Dipsizgöl, Yalova Dipsizgöl

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Kastamonu Dipsizgöl 1550 rakımlı bir noktada ve 40 metreyi aşan bir derinliğe sahip. Dört bir yanı gürgen, meşe ve devasa karaçam ağaçlarıyla kaplı... Gölün koyu yeşil tonlu rengi,  etrafını saran ağaçların yaydığı bol oksijen, kuşların cıvıltısı, gölün etrafında konaklama amaçlı bungalov tarzı doğayla bütünleşmiş az sayıdaki evlerin göle yansıyan görüntüsü büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor. Bir taraftan bu harika havayı bol bol içimize çekerek çiğerlerimize bayram havası yaşatırken, diğer taraftan da enfes görüntüyü fotoğraf karelerimizde ölümsüzleştirme yarışımız çocuksu bir şenliğe dönüştürüyor ortamı.

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Bir sinema filminin platformu olması, Dipsizgöl’e ilgiyi ister istemez artırmış. Film, konusu itibariyle bugün bile toplumun kanayan yaralarından birine parmak basmış olsa da vizyona girdiği dönemde ses getirmemiş. Ancak günümüzde Dipsizgöl, doğal güzelliğinin yanı sıra “Gözetleme Kulesi” filmiyle de özdeşleşmiş adeta. Kısa bir mola ve göl etrafında küçük bir gezintinin ardından artık göle 3,5 km mesafedeki gözetleme kulesini görmek ve kuleye çıkmak için sabırsızlanıyoruz.

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Grup liderimiz, en kolay yol olan ormancıların da kullandığı şose yolu tercih ediyor. Daha sonraki hedefimiz henüz üzerini karların terk etmediği zirveye çıkmak olacak. Yaklaşık 1750 rakımlarda olan gözetleme kulesine bir saati aşan bir zaman diliminde ulaşıyoruz. Gözetleme kulesi iki katlı betonarme bir yapı.  Bulunduğu alan, insan gözünün, alabildiği kadarıyla dağların sırtlarını ve etraftaki ormanları görebileceği konumda.  Filmi seyreden arkadaşlarımızın, “Şuradan odun getiriyordu, bebeği burada sallıyordu.” sözleri arasında kulenin ikinci katına çıkıyorum. Artık Ilgaz Dağları, ayaklarımın altındaymışcasına engin bir şekilde uzanıyor.

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Bir zamanlar ormancıların barınağı ve yangın kulesi olarak kullanılan, sonra film için mekân olan kule, artık herhangi bir amaçla kullanılmıyor. Terk edilmiş, adeta virane bir durumda. Camlar kırık dökük.  Çerçeveler çürümeye yüz tutmuş. Telsiz kabloları parçalanmış, salkım saçak hâliyle duvarları yalıyor.  Beyaz badanalı duvarları klasik sokak jargonu yazılarla dolu. Belli ki buraya gelen ziyaretçiler de hoyrat bir o kadar.   Bir an film gözümde canlanıyor;  Nihat’ın (Olgun Şimşek) ağır ağır merdivenlerden çıkışı, dürbünle dağların zirvesini, ormanları gözetlemesi ve orman şefinin telsizde; “Dipsizgöl orda mısın? Dipsizgöl her şey normal mi?” anonsu…Bir an farkına varmaksızın dudaklarımdan, “Buradayım şefim her şey normal…” sözleri çıkınca arkadaşımın; “Erdoğan burada mısın?” sözleriyle irkiliyorum…

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Evet her şey normal bu dağlarda… Dağların zirvesi insanların “vahşi yanını” silip atacak kadar muhteşem görüntülerle dolu. Hava tertemiz ve berrak… Güneş bir başka parlıyor gökyüzünde. Bulutlar, katman katman görsel bir şölendeymiş gibi tepemizde dolaşıyor. Elimizi uzatsak dokunacakmışız hissi veriyor. Dağların tepeleri bir zincirin halkaları gibi birbiri ardına sıralanıp gidiyor sonsuza doğru…  Ormanlar yemyeşil örtüsüyle insanoğlunun kirli duygularını ve eylemlerini kapatma yarışında sanki… Karlı zirveye doğru yeniden yol almak üzere gözetleme kulesini terk ederken insanların kirli emellerinden habersiz, bir film sahnesinden hafızama kazınan masum bir bebek sesi çınlıyor kulaklarımda…

NASIL GİDİLİR

Kastamonu Dipsizgöl’e, büyük şehirler içinde en yakın olanı Ankara’dır. Toplam uzaklığı 235 km olan Dipsizgöl’e, Ankara’dan Kalecik, Çankırı, Ilgaz kara yolunu takiben, Çiftler Köyü’nden geçilerek ulaşılabiliyor. İstanbul’dan gideceklerin; Sakarya, Bolu, Gerede, Ilgaz yolunu takiben yaklaşık 500 km’lik bir mesafe kat etmeleri gerekiyor. Göle hakim bir konumda restoran ve konaklama hizmeti veren bir tesis bulunmaktadır. Tesiste, ana binada 8 oda bulunmasının yanı sıra 9 adet de küçük bungalov ev, konaklama amaçlı yaz kış dâhil her mevsim hizmet vermektedir.

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

Öyle lüks tutkunu değilseniz, şehrin boğucu atmosferinden birkaç gün de olsa kurtulup sessizliğin hakim olduğu, doğayla bütünleşmiş bungalov bir evde konaklayarak, çam ağaçlarının altında sadece kuş seslerini duyabileceğiniz, yemyeşil küçük bir gölün yanı başında çayınızı yudumlayacağınız, belki de şair yanınızın depreşip  birkaç satır karalamak isteyeceğiniz cennet gibi bir mekân mı arzuluyorsunuz, yaban hayatı gözlemi ya da doğa fotoğrafcılığı merakınız mı var, orman yollarında doğa yürüyüşleri mi yapmak istiyorsunuz? İşte, Kastamonu Dipsizgöl, tüm bu aktiviteleri gerçekleştirebileceğiniz doğa harikası bir yer… Tam da size göre!

Bir doğa harikası: Dipsizgöl

 

 

 

 

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