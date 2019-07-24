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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bir doğa harikası! Bitlis'e gidenler uğramadan dönmüyor
Seyahat
DHA
24.07.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Bir doğa harikası! Bitlis'e gidenler uğramadan dönmüyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, yoğun ilgi görüyor. Nemrut Krater Gölü’nde kamp kuranlar bu doğal güzellikleri çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor

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Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan, adını M.Ö. 2100’de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut’tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor.

Bir doğa harikası Bitlise gidenler uğramadan dönmüyor


Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Bir doğa harikası Bitlise gidenler uğramadan dönmüyor


Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de 100 kişilik ekiple Nemrut Krater Gölü’nde kamp kurdu. Kulüp üyeleri göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp piknik yapmanın keyfini yaşayadı.

Bir doğa harikası Bitlise gidenler uğramadan dönmüyor


Bir doğa harikası Bitlise gidenler uğramadan dönmüyor


Bir doğa harikası Bitlise gidenler uğramadan dönmüyor


Geceyi burada geçiren üyeler, sabahın erken saatlerinde ise zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Düzenledikleri gezilerde özellikle aileler ve çocuklarının da katılmasını önemsediklerini belirten Kulüp Başkanı Ömer Demez, "Doğaya çıkan anneler doğasever bir nesil yetiştirecek. Onun için özellikle annelerin ve çocuklarının da doğaya çıkmasına ayrı önemsiyoruz.

Bir doğa harikası Bitlise gidenler uğramadan dönmüyor


Stresten kurtulmak için doğa ile buluşmamız gerekiyor. Yaptığımız gezi etkinliklerinde doğaya sahip çıkmamız ve korumamız gerektiğini, anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunu her zaman söylüyoruz; bir fidanda dikin, bir çöpü de yerden siz kaldırın, doğal yaşama önem verin, sahip çıkın. Biz doğaya sahip çıkmazsak bunun geri dönüşü olmaz.

Bir doğa harikası Bitlise gidenler uğramadan dönmüyor


Aynı zamanda tarihin düşmanı definecilere ve doğal yaşam katilleri olan avcılara da geçit vermeyelim. Onlara karşı hep beraber mücadele edelim. Bu doğal güzellikler, tarihimiz bizlere mirastır sahip çıkalım" dedi.

Bir doğa harikası Bitlise gidenler uğramadan dönmüyor




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