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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
06.02.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Bir dağ köyü: Bansko

Bansko, bir dağ köyü ve şimdilerde Avrupa’nın kayak merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Birçok turistin kışın kayak yazın da yürüyüş yapmak için geldiği Bansko’yu sizin için araştırdık. İşte Bansko’da gezeceğiniz ve yapacağınız aktiviteler.

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Bansko, Bulgaristan’da Pirin Dağları üzerine konumlanmış bir şehirdir. Kayak merkezi olması ile son yıllarda Bulgaristan’ın ve kayaksever turistlerin ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bansko’nun bir köy olduğunu belirten ilk resmi belge 1576 yılına tarihleniyor. 18. yüzyıla kadar halk, geçimini otlak alanlardan, meralardan, geniş ormanlardan ve sığır yetiştiriciliğinden elde ediyordu. Daha sonraları su değirmenleri, kereste fabrikaları ile zanaata dayalı bir kasaba haline geldi. Orta ve Batı Avrupa ile ticarete başlandı. 1850 yılında kurulan Bansko Belediyesi, 1912 yılında Osmanlı Devleti’nin egemenliğinden çıkarak tam bağımsız hale gelmiştir.

Bir dağ köyü: Bansko

Bansko, Bulgaristan’ta Pomporava ve Boravets kayak merkezlerinden de önce gelmektedir. Avrupa’da ise sayılı kayak merkezlerinden biridir. Bansko, farklı zorluk tiplerine göre 17 piste ayrılmaktadır. Bunlardan en zorlu pist 2600 metre yüksekten kayılan Tomba pisti, adını ünlü kayakçı Alberto Tomba’dan alır. Kasaba merkezinden Gondola ile kayak merkezine ulaşmak mümkün. Bansko’da kayak pistlerinden başka, kasaba içerisinde görülecek Trinity Kilisesi, Pirin Ulusal Parkı ve Pirin Dağı’nın en yüksek noktası olan Vihren Tepesi görülmelidir.

Bir dağ köyü: Bansko

Kayak cennetinde buraları da görün

1983’ten beri UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’nde koruma altına alınan parkta 18 yerel endemik bitki, 15 tane de Bulgaristan’ın ve Balkanların endemik bitkileri bulunur. Alplere özgü olan Edelweiss çiçeği parkın sembolü olmuştur. Güzel bir doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için görülmesi gereken bir yerdir

Vihren Tepesi

Vihren Tepesi, Rila Dağı’nda bulunan Musala Tepesi’nden sonra Bulgaristan’ın en yüksek noktasıdır. Vihren Tepesi denizden 2914 metre yüksekte yer alıyor. Deneyimli dağcıların yılın her ayında tırmanabileceği söylenen tepeye, turistlerin hava şartlarından dolayı temmuz ve eylül ayında tırmanmaları öneriliyor.

Bir dağ köyü: Bansko


Bansko’da kalıncak yerler

Bansko’da birçok otel seçeneği var. Bunlardan ilginç bulabilecekleriniz Snow House 1 Apartment 5, Guest House Sema, Fairy Services Apartments. Siz de şehir merkezine yakın kalıp da ekonomi yapmayı tercih edenlerdenseniz Apartment Krastyo Asenov, Alexander Services Gramadeto Apartments gibi otelleri tercih edebilirsiniz.

Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler
Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler

Kayak mı yürüyüş mü?

Bansko bir dağ kasabasıdır. Dağlık olduğu için kış aylarında hava sert olur. Ama amacınız bu güzel dağlarda kayak keyfini tatmaksa gideceğiniz en iyi mevsim kış mevsimi olacaktır. Ama amacınız kayak değil de bu dağlarda yürüyüş yapmaksa temmuz ve eylül aylarında gelmeniz daha iyi olacaktır.

Bansko’da ne nerede yenir?

Değişik etnik gruplara ev sahipliği yapan Bulgaristan’ın bu özelliği yeme-içme alışkanlıklarına da yansımış. Slav kökleriyle Akdeniz mutfağını, Osmanlı’dan miras Türk yemeklerini ve Avrupa’nın lezzetlerini de içinde barındıran zengin bir mutfak kültürü vardır. Yoğurdun anavatanı olarak biliniyor ve ülkede süt ve süt ürünleri oldukça yaygın. Türk mutfağında çoban salata olarak bilinen ve Bulgar peyniri katarak yaptıkları Şopska Salatası; Kaşkaval ismiyle bilinen ve birçok ülkeye ihraç edilen kaşar peyniri; bir tür tavuk çorbası olan Pileşka; geleneksel bir tat olan ve menemene benzeyen Mişmaş Bulgaristan’ın öne çıkan yemekleri arasında yer alıyor. Tatlı olarak tahin helvası, baklava ve cevizli kabak tatlısı gibi Türk mutfağından esinlendikleri lezzetler de karşımıza çıkmaktadır. Bulgar mutfağının en önemli özelliği çeşitliliğidir.

Bir dağ köyü: Bansko

Popüler restoranlar

Obecanova Mehana: Paisiy Hildenarsk heykelinin olduğu meydanda bulunan restoranda Bulgar ezgileri eşliğinde yemeğinizi yiyebilir; Shopska, kuzu tandırı, kuzu kapama veya Snejanka salatasının tadına bakabilirsiniz.

The LOG House: Gondola’ya 5 dakika mesafede bulunan bu ahşap restoranda, soğuk bir kış günü uygun fiyatlarla yemeğinizi yedikten sonra kayak yapacağınız piste kolaylıkla geçebilirsiniz. Son olarak Bulgaristan’da gül kokulu parfümler ünlüdür. Parfümü tercih etmeyenler için yine gül kokulu sabunlar, ülkenin tarihi ve gezilecek yerlerin bibloları, kaşkaval adı verilen meşhur peyniri Bulgaristan’dan dönerken alınabilecek hediyelerdir.

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