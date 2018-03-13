Binlerce yıldır gizemini koruyan yapılar

Stonehenge

İngiltere'de bulunan Stonehenge, mükemmel bir şekilde üst üste yerleştirilmiş taşlardan oluşuyor. Milattan önce 3000 yıllarında yapıldığı tahmin edilen yapıyı ilginç kılan özellik ise kullanılan taşların kilometrelerce uzaktan getirilmiş olması.

Ortalama 4 metre yüksekliğindeki ve toplam 25 ton ağırlığındaki bu taşların taşınması ve yerleştirilmesi insanüstü bir güç gerektiriyor. Üstelik yapının amacı hala bilinmiyor; ay takvimi, mezarlık ya da tapınak olduğuna dair çeşitli teoriler var. Ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok.

Paskalya Adası – Moai Heykelleri

Şili'deki Paskalya Adası'nda toplam 1000'den fazla Moai heykeli bulunsa da, kıyıda yer alan devasa 15 adetlik topluluk hala gizemini koruyor. İfadesiz yüzleriyle ufka bakan Moai'lerin başlarına da silindirik bir taş şapka gibi yerleştirilmiş. En büyüğü 9 metre yüksekliğinde ve 50 ton ağırlığında olan heykellerin sadece nasıl değil, neden yapıldığı da merak konusu.

En yaygın teoriler adanın koruyucusu oldukları ya da ruhlarla iletişim sağlamaları için yerliler tarafından yapıldıkları olsa da, dev heykeller tüm teorilere inat sırlarıyla beraber dimdik duruyor.

Peru – İnka Kalesi Setleri / SacSayhuaman Harabeleri

Cusco'daki İnka Kalesi'nin çevresinde yer alan 360 metrelik setlerin, bundan bin yıl önce nasıl yapıldığı hala bilinmiyor. 9 metre yüksekliğe ulaşan duvarların düşmanlardan korunma amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Ancak bu setlerin listemizde yer almasının nedeni mimari yapısı.

Harç kullanılmamasına rağmen taşların arasında kağıt dahi girebilecek bir boşluk bulunmuyor. Taşların ortalama 300 ton olduğunu düşündüğümüzde ise bu inşaat akıl almaz bir hale geliyor. İnka uygarlığının yetersiz fiziki imkanlarla yaptığı bu mükemmel setler bin yıldır hala sabit ve kaleyi korumaya devam ediyor.

Petra Antik Kenti

Ürdün'ün turistik bölgelerinden biri olan Petra Antik Kenti'nin milattan önce 500 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor. Deniz seviyesinden neredeyse 1 kilometre yukarıda sarp kayalıklara oyulan kentin neden orada olduğu ise henüz bulunamadı.

Metrelerce yükseklikte çok ince işlemelerle süslenen kentin tapınak ve mezarlık olarak inşa edildiği düşünülse de, neredeyse 2500 yıl önce sert kayaların içine bin bir zahmetle yapılmasının mantığı çözülemiyor.

Keops Piramidi

Gizemli yapıların en ünlüsünde sıra. Dünyanın 7 harikasından biri olan Keops, Mısır'daki 3 piramidin en büyüğü. Kral mezarı olarak inşa edilen bu dev yapının milattan önce 2500 yıllarında tamamlandığı düşünülüyor. Yüksekliği yaklaşık 140 metre, taban kenarları ise 230 metre uzunluğunda. Yapımında kullanılan taş sayısı tam olarak bilinemese de ölçülerinden yola çıkarak toplamda 6 milyon tona yakın taş olduğu varsayılıyor.

Bu kadar taşın nasıl düzenli bir şekilde yerleştirildiği ise insanlık için hala muamma. Yapımında yüz binlerce insanın çalıştığı ve taşları yuvarlama / itme yöntemiyle tepeye çıkartıldığı kabul gören – ve belki de tek mantıklı gelen – yaygın kanı. Kral odasında kullanılan 25 – 85 tonluk granit taşların 800 km uzakta yer alması ise yapımın gerçekten ne kadar uzun sürdüğüne dair büyük bir soru işareti bırakıyor.

Nemrut Dağı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı’nın zirvesindeki heykel ve kalıntılar 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Lİstesi’ne alındı. Büyük İskender‘in imparatorluğunun dağılmasından sonra, Suriye ve Fırat nehrinin kuzeyinde Kommagene adında yeni bir krallık kurulmuştu. Kommagene sınırları içerisinde bulunan ve aynı dönemde yapılan Nemrut Dağı’nın zirvesinde bulunan tapınaktaki tümülüste I. Antiokhos'un mezarı olduğu sanılıyor.

Dağın 2150 metrelik zirvesinde bulunan tapınakta, beş tanrıyı temsil eden, 7 metre yükseklikleri olan devasa heykeller bulunuyor. Tapınağı çevreleyen taş blokların bazıları 9 ton ağırlığa sahip. O dönemde yolu bile olmayan Nemrut Dağı’na, tonlarca ağırlığında taşların nasıl çıkartıldıkları halen gizemini koruyor.