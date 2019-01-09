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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bingöl'de 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
09.01.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Bingöl'de 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı, turizm geliştirme programı kapsamına aldığı Bingöl Hesarek Kayak Merkezi için master planı hazırlıyor.

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Yılın altı ayında karı eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi, en uzunu 1600 metre olan profesyonel, acemi ve çocuklar için beş pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle rutin iş yaşamından sıkılan insanların hafta sonu keyifli bir gün geçirmeleri için fırsat sunuyor.

Bingölde 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek

Kayak sporu tutkunu binlerce kişiye kışın tatil keyfi yaşatan tesis, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 40 ve Elazığ Havalimanı'na ise 110 kilometre mesafede yer alıyor. Dikme köyünde yer alan tesislere ulaşım ayrıca köy minibüsleri ve özel araçlarla sağlanıyor. Bingöl'de dört yıl önce hizmete giren tesis, kentin turizmine önemli katkı sağlarken, her yıl düzenlenen kayak festivali, paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bingölde 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca turizmi geliştirme programı kapsamına alınan kayak merkezi için master planı hazırlanıyor. Çalışma kapsamında, Hesarek Kayak Merkezi'nde yaklaşık bir milyon dönümlük alana dokuzun üzerinde mekanik tesis ile yeni pistler, dağ evleri, yeni oteller ve çeşitli sosyal donatı alanlarının yapılması hedefleniyor.

Bingölde 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek

"En planlı gelişen kayak merkezlerinden biri olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Hesarek Kayak Merkezi Master Planı'nın tamamlanmasıyla yapılacak yeni yatırımlarla Bingöl'ün ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek, kış turizminin önemli bir merkezi haline geleceğini söyledi. 

Bingölde 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek

Kayak tesislerinin konuşlandığı bölgenin gelişmeye müsait olduğunu kaydeden Yılmaz, "Hesarek için uluslararası danışmanlık hizmeti de alarak yeni bir master planı çalışması yapıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Hesarek, Türkiye'de en planlı gelişen kayak merkezlerinden biri olacak" dedi.

Bingölde 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek

Tesisin, öncelikle bölgesel sonra ulusal ölçekte çok daha güçlü bir merkez haline geleceğini, ileride özel sektörün de bölgede çok önemli yatırımlar gerçekleştireceğine inandığını aktaran Yılmaz, buranın, özel sektörün yapacağı yatırımlarla çok daha gelişmiş bir merkeze dönüşeceğini vurguladı. 

Bingölde 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek

Yatırımların birçok insana istihdam imkânı da sağlayacağını ifade eden Yılmaz, vatandaşların kar keyfini daha güzel bir ortamda yaşaması için tesise geçen yıl 1600 araçlık ek park alanı hazırlandığını bildirdi. Yılmaz, proje kapsamında yapılacak analiz ve master planı çerçevesinde yeni mekanik taşıyıcılar, yükleme alanları ve kayak dışı faaliyet alanları, yapay kar yapıcıları ile tesislerin daha uzun süre insanlara hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Bingölde 2500 rakımda kayak keyfi: Hesarek

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