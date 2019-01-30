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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı
Seyahat
Hürriyet Seyahat
30.01.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Kağıt kesme sanatı, Çin’in yüzyıllara dayanan en yaygın olan geleneksel sanatlardan biri. Günümüzde, Çin’n geleneksel ‘Bahar Bayramı’nda bolca kullanılan bu sanatın hangi dönemde başladığı kesin bilinmemekle birlikte, bir teze göre kaynağını antik çağlardaki dini törenlerden alıyor.

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O dönemde Çinlilerin, kağıttan çeşitli hayvan ve insan figürleri yapıp ölülerle birlikte toprağa gömdükleri öne sürülmekte. Bundaki amaç, kağıttaki figürlerin temsil ettiği nesnelerin ölen insanlara sonsuza kadar eşlik etmesi olarak açıklanıyor.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Ancak kesme kağıtların bundan 1000 yıl önce daha çok süs amacıyla kullanıldığı, tarih kayıtları tarafından kanıtlanmıştı.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Bu kayıtlara göre kesme kağıtlar, Tang hanedanı döneminde kadınlar tarafından süs olarak saçlarına takılmaktaydı.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Bununla birlikte o dönemde kelebek şeklinde kesilen kağıt parçalarıyla baharı karşılama adeti de vardı.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Kesme kağıtlar, süs olarak kapı-pencerelere, duvarlara, aynalara ve lambalara yapıştırılıyordu. Bu dönemde kesme kağıt sanatıyla geçinen zanaatkarların ortaya çıktığı da biliniyor.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Günümüzde Çin’de bu kursu veren eğitmenler, bu geleneğin icrasının sanıldığı kadar zor olmadığını söylüyor. İşlem tamamen elle yapılıyor.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Eğitmenlere göre, profesyonel bir sanatçı olmayan biri bile, bir kağıt ve bir makasla bu sanatı çok kısa sürede öğrenebilir.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Fark, profesyonel bir sanatçının farklı makas ve bıçaklarla daha karmaşık kesme kağıtları üretebilmesinde yatıyor. Kesme kağıt, tek kağıttan olduğu gibi birçok kağıttan da yapılabiliyor.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Basit desenler, yalnızca makasla kesilebilirken karmaşık desenleri yaratmak için önce desen kağıda kopyalanıyor, sonra farklı büyüklüklerdeki onlarca makas ve oyma bıçağıyla kesim yapılıyor.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

Kesme kağıtlarda işlenen konular, geniş bir yelpazeye yayılıyor. Çiçek, kuş, böcek, balık ve küçük hayvanlardan rivayetler ve edebi eserlerdeki kahramanlar ve Pekin Operası'nın maskelerine kadar her şey, kesme kağıtların konusu olabiliyor.

Bin yıllık Çin geleneği: Kağıt kesme sanatı

 Fotoğraflar: DepoPhotos

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