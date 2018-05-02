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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin yeni gözdesi
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin yeni gözdesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

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Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırıldığı bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki büyüleyici mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çeken ve esirlerin çekiç ve murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, ilginç görüntü karşısında adeta büyüleniyor. Tünelin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor. Titus Tüneli’nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

Bin esirin yaptığı Titus Tüneli gezginlerin yeni gözdesi

Beşikli Mağara

Tüneli ziyarete gelenler vatandaşlar, buradaki oda mezarları da görme şansı elde ediyor. Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çevlik Ören Yeri Karşılama Merkezi" projesinin de Anıtlar Kurulunca kabul görmesiyle tünele gelen ziyaretçiler alışveriş, dinlenme, yeme içme hizmetlerinden yararlanabilecek.

İskoçya’dan Türkiye’ye uzanan gizemli tünel
İskoçya’dan Türkiye’ye uzanan gizemli tünel

Bin esirin yaptığı Titus Tüneli gezginlerin yeni gözdesi

"Elle yapılan dünyanın en büyük oteli’’

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, tünelin turizm açısından kentin önemli bir değeri olduğunu vurguladı. Yapının "elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olduğunu belirten Işıkgör, "Samandağ ve Hatay için Titus Tüneli çok önemli çünkü burası bir ören yeri ve burayı ziyarete gelenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu tünelin turizmde bir değer haline gelmesi hem bizleri umutlandırıyor hem de turizmcileri sevindiriyor" dedi. İlçenin de önemli bir destinasyon olduğunun altını çizen Işıkgör, Samandağ'ın 14 kilometre uzunluğundaki sahiliyle hem deniz hem de kültür turizmiyle ön plana çıktığını anlattı. Bu destinasyonun herkes tarafından değerlendirilmesini öneren Işıkgör, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gün geçtikçe arttığını, tünelin de ilçeye ve kente büyük katkı sunduğunu bildirdi.

Bin esirin yaptığı Titus Tüneli gezginlerin yeni gözdesi

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