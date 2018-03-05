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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Bilinmeyen yönüyle İsviçre 'Basel Karnavalı'
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Seyahat
Elvan Arslan BAYHAN / Instagram: @bizemusaade
05.03.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Bilinmeyen yönüyle İsviçre 'Basel Karnavalı'

Basel Karnavalı, orijinal adıyla 'Basler Fasnacht', İsviçre’nin en önemli 10 festivalinden biri. Bir Rio Karnavalı ile kıyaslanamaz ancak Basel ölçeğinde bakılırsa (nüfus 175 bin) 20 bin maskeli ve kostümlü katılımcıyla gerçekleşiyor. Açıkçası ben etkilendim, şehirde herkes mi davul flüt çalar… Karnaval her yıl 200 binin üzerinde seyirciyi Basel’e çekmeyi başarıyor. Gelenlerle birlikte şehir nüfusu ikiye katlanıyor, sakin Basel şehri bambaşka bir şekle bürünüyor. Rengarenk kostümler, müzik ve eğlence Basel sokaklarını sarıyor. Bu sebeple, karnaval dönemi Baselliler tarafından ‘’yılın en eğlenceli 3 günü’’ diye anılıyor. 

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Basel Karnavalı UNESCO Kültür Mirası listesinde!

Bu sene ayrı bir coşkuyla kutlandı karnaval. Başlangıcı 13.yüzyıla dayanan Basel Karnavalı, İsviçre’nin önemli kültürel değerlerinden biri ve 2 ay önce UNESCO kültür mirası listesine alınmış. Gelip görmek için güzel bir sebep!

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

3 gün 3 gece eğlence bu karnavalda!

Karnaval, büyük perhiz’in ilk gününü takip eden pazartesi günü başlıyor ve tam 72 saat yani 3 gün sürüyor. Karnaval ilk gün, pazartesi saat 04:00’da Morgenstreich yani sabah yürüyüşü ile başlıyor. Şehrin tüm ışıkları söndürülüyor. Karnaval grupları aynı anda fenerlerini yakıp karnaval müzikleri eşliğinde yürüyüşe başlıyorlar.

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Bir festivalden çok daha fazlası
Bir festivalden çok daha fazlası!

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Rengarenk bir karnaval!

Abartılı maskeler ve kostümleriyle gruplar, trampet, davul ve piccolo (geleneksel bir flüt) çalarak sokaklarda dolaşıyor.  Geleneksel kostümlerin yanı sıra, politika, çevre, barış temalı kostümler de görmek mümkün.

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Eğlenceli bir Kortej geçidi!

1. ve 3. günlerin öğleden sonrasında eski şehirde kortej geçişi yapılıyor. Kortej geçişi esnasında kostümlü katılımcılar özellikle çocuk izleyicilere şeker, meyve, konfeti atıyorlar.  O kadar çok konfeti atılıyor ki, her yer konfeti oluyor. Bu arada, topladıklarınızı koymak için, boş bir çanta getirmek iyi bir fikir olabilir. Oldukça büyük bir karnaval ganimeti ile dönülüyor bizden söylemesi.

Dünyanın en mutlu ülkesi: İsviçre
Dünyanın en mutlu ülkesi: İsviçre

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Aman dikkat!

İzleyici olarak gelenlerin kostüm giymesi pek kabul görmüyor. Çocuk izleyiciler kostümlerini giyerek karnavalı izleyebiliyorlar tabii ki. 

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Çocuk dostu bir karnaval: Basel Fasnacht!

Genel olarak, gündüz etkinlikleri açısından çocuk dostu bir karnaval olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin birçok bölgesini kapsayan oldukça uzun bir rut belirlenmiş. Bu sayede tek bir alanda yığılma yok. Ezilme , ya da görememe sıkıntısı olmadan çocuklar da gayet keyifle izleyebiliyorlar.

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

2. gün tamamen çocuklara ait!

Çocuklu ailelere güzel haber! Karnavalın 2. günü çocuklara ayrılmış. Karnaval kontrolü çocuklarda, daha küçük çaplı bir kortej geçidini kostümlü çocuklar gerçekleştiriyor. 2. Gün daha sevimli kostümler olduğunu söyleyebiliriz. Küçük bir uyarı daha yapalım. Çokça şeker yiyebiliyorlar bu festival süresince eh o kadar da eğlence onları hakkı değil mi.

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Peki ya soğuklar?

Tüm öğleden sonra sokakta geçiyor, malum kış ayı çocuklar üşür diye düşünebilirsiniz. İsviçre’de soğuk hava diye bir kavram yok, hava durumuna göre sıkı giyinmek var. Sıkı giyindikten sonra size karnavalın tadını çıkarmak kalıyor. Bizzat Alp’le denedik. Hiç ayrılmak istemedi.

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Gece de eğlenmeye devam!

Gündüz kortej geçişleriyle sınırlı kalmıyor eğlence, gece de devam ediyor. 2-3 ana meydanda karnaval müzikleri eşliğinde konserler gerçekleştiriliyor.

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Münsterplatz’da Fener Sergisi!

Morgenstreich’ta kullanılan ve boyları bazen 3 metreyi bulan, ağaç, kanvas ya da kağıttan yapılmış fenerler (Laterne), karnaval boyunca Münsterplatz’da sergileniyor. Sabah yürüyüşünü kaçıranlara, veya fenerleri bir arada görmek isteyenler için şahane!

Yurt dışındaki en güzel kış festivalleri
Yurt dışındaki en güzel kış festivalleri

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Katılım tamamen ücretsiz!

Karnaval hakkında anlattığım geçitler, konserler, her şey 3 gün boyunca tamamen ücretsiz. Çok emek çok uğraş var.

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Karnavala destek olmak isterseniz…

Karnaval döneminde Basel’e gelirseniz, sokakta yürürken herkesin paltosuna taktığı bir rozet dikkatinizi çekecektir. Rozetler karnaval komitesi tarafından kaynak yaratmak amacıyla satılıyor. Bronz, gümüş altın gibi seçeneklerle 9 chf’den 200 chf’a kadar destek vermek mümkün. Rozeti görünür bir yerde taşımak çok önemli. Uyarıyoruz, rozeti olmayanları Räppli denilen konfetilere boğuyorlar. O kadar emek ve uğraşı bir rozet alarak desteklemek güzel olabilir.  Ayrıca rozet hatıra olarak da saklanabilir. 

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Karnaval Şubat ya da Mart ayında;

Bu sene 19-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşen karnaval  ilginizi çektiyse, tarihler her sene değişiklik gösterebiliyor. Genellikle Şubat ya da mart aylarına denk geliyor. Örneğin seneye 11 Mart’ta başlıyor. Gitmeden önce, Karnaval Komitesinin tüm detaylara yer verdiği İnternet sitesinden kontrol etmekte yarar var.

Bilinmeyen yönüyle İsviçre Basel Karnavalı

Basel, Fransa’nın Alsace (Colmar, Strasbourg), ve Almanya’nın Romantik yol bölgelerine yakınlığıyla aslında 5 günlük bir tatilde 3 ülke birden görmenize olanak sağlayacak klasik bir İsviçre şehri!

Fotoğraflar: Elvan Arslan BAYHAN 

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