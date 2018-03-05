Bilinmeyen yönüyle İsviçre 'Basel Karnavalı'

Basel Karnavalı UNESCO Kültür Mirası listesinde!

Bu sene ayrı bir coşkuyla kutlandı karnaval. Başlangıcı 13.yüzyıla dayanan Basel Karnavalı, İsviçre’nin önemli kültürel değerlerinden biri ve 2 ay önce UNESCO kültür mirası listesine alınmış. Gelip görmek için güzel bir sebep!

3 gün 3 gece eğlence bu karnavalda!

Karnaval, büyük perhiz’in ilk gününü takip eden pazartesi günü başlıyor ve tam 72 saat yani 3 gün sürüyor. Karnaval ilk gün, pazartesi saat 04:00’da Morgenstreich yani sabah yürüyüşü ile başlıyor. Şehrin tüm ışıkları söndürülüyor. Karnaval grupları aynı anda fenerlerini yakıp karnaval müzikleri eşliğinde yürüyüşe başlıyorlar.

Rengarenk bir karnaval!

Abartılı maskeler ve kostümleriyle gruplar, trampet, davul ve piccolo (geleneksel bir flüt) çalarak sokaklarda dolaşıyor. Geleneksel kostümlerin yanı sıra, politika, çevre, barış temalı kostümler de görmek mümkün.

Eğlenceli bir Kortej geçidi!

1. ve 3. günlerin öğleden sonrasında eski şehirde kortej geçişi yapılıyor. Kortej geçişi esnasında kostümlü katılımcılar özellikle çocuk izleyicilere şeker, meyve, konfeti atıyorlar. O kadar çok konfeti atılıyor ki, her yer konfeti oluyor. Bu arada, topladıklarınızı koymak için, boş bir çanta getirmek iyi bir fikir olabilir. Oldukça büyük bir karnaval ganimeti ile dönülüyor bizden söylemesi.

Aman dikkat!

İzleyici olarak gelenlerin kostüm giymesi pek kabul görmüyor. Çocuk izleyiciler kostümlerini giyerek karnavalı izleyebiliyorlar tabii ki.

Çocuk dostu bir karnaval: Basel Fasnacht!

Genel olarak, gündüz etkinlikleri açısından çocuk dostu bir karnaval olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin birçok bölgesini kapsayan oldukça uzun bir rut belirlenmiş. Bu sayede tek bir alanda yığılma yok. Ezilme , ya da görememe sıkıntısı olmadan çocuklar da gayet keyifle izleyebiliyorlar.

2. gün tamamen çocuklara ait!

Çocuklu ailelere güzel haber! Karnavalın 2. günü çocuklara ayrılmış. Karnaval kontrolü çocuklarda, daha küçük çaplı bir kortej geçidini kostümlü çocuklar gerçekleştiriyor. 2. Gün daha sevimli kostümler olduğunu söyleyebiliriz. Küçük bir uyarı daha yapalım. Çokça şeker yiyebiliyorlar bu festival süresince eh o kadar da eğlence onları hakkı değil mi.

Peki ya soğuklar?

Tüm öğleden sonra sokakta geçiyor, malum kış ayı çocuklar üşür diye düşünebilirsiniz. İsviçre’de soğuk hava diye bir kavram yok, hava durumuna göre sıkı giyinmek var. Sıkı giyindikten sonra size karnavalın tadını çıkarmak kalıyor. Bizzat Alp’le denedik. Hiç ayrılmak istemedi.

Gece de eğlenmeye devam!

Gündüz kortej geçişleriyle sınırlı kalmıyor eğlence, gece de devam ediyor. 2-3 ana meydanda karnaval müzikleri eşliğinde konserler gerçekleştiriliyor.

Münsterplatz’da Fener Sergisi!

Morgenstreich’ta kullanılan ve boyları bazen 3 metreyi bulan, ağaç, kanvas ya da kağıttan yapılmış fenerler (Laterne), karnaval boyunca Münsterplatz’da sergileniyor. Sabah yürüyüşünü kaçıranlara, veya fenerleri bir arada görmek isteyenler için şahane!

Katılım tamamen ücretsiz!

Karnaval hakkında anlattığım geçitler, konserler, her şey 3 gün boyunca tamamen ücretsiz. Çok emek çok uğraş var.

Karnavala destek olmak isterseniz…

Karnaval döneminde Basel’e gelirseniz, sokakta yürürken herkesin paltosuna taktığı bir rozet dikkatinizi çekecektir. Rozetler karnaval komitesi tarafından kaynak yaratmak amacıyla satılıyor. Bronz, gümüş altın gibi seçeneklerle 9 chf’den 200 chf’a kadar destek vermek mümkün. Rozeti görünür bir yerde taşımak çok önemli. Uyarıyoruz, rozeti olmayanları Räppli denilen konfetilere boğuyorlar. O kadar emek ve uğraşı bir rozet alarak desteklemek güzel olabilir. Ayrıca rozet hatıra olarak da saklanabilir.

Karnaval Şubat ya da Mart ayında;

Bu sene 19-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşen karnaval ilginizi çektiyse, tarihler her sene değişiklik gösterebiliyor. Genellikle Şubat ya da mart aylarına denk geliyor. Örneğin seneye 11 Mart’ta başlıyor. Gitmeden önce, Karnaval Komitesinin tüm detaylara yer verdiği İnternet sitesinden kontrol etmekte yarar var.

Basel, Fransa’nın Alsace (Colmar, Strasbourg), ve Almanya’nın Romantik yol bölgelerine yakınlığıyla aslında 5 günlük bir tatilde 3 ülke birden görmenize olanak sağlayacak klasik bir İsviçre şehri!

Fotoğraflar: Elvan Arslan BAYHAN