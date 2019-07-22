Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor
GeriSeyahat Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor
Seyahat
İHA
22.07.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor

Sivas’ta bir işletme, Sivas'ın soğuğuna karşı müşterilerini sıcak tutmak için bulduğu bilim kurgu filmlerini aratmayan yöntemle dikkat çekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas’ta bir kafe, açık alanda vakit geçirmek isteyen müşterilerini; soğuktan, rüzgardan ve yağmurdan korumak için ilginç bir yöntem buldu. Masaların üzerini cam fanuslarla kapatan işletme sahibi, bulduğu bu çözümle müşterilere Sivas’ın soğuğunda doğa ile iç içe zaman geçirme imkanı sağladı. Ortaya ise bilim kurgu filmlerini aratmayan bir manzara çıktı. Bu çözüm müşteri sayısının katlanarak artmasına neden oldu. Bir çok müşteri merak ettikleri cam fanusları görmek için işletmeye ziyaret edip fanuslar ile fotoğraf çektiriyor.

Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor



Elazığlı girişimci Yunus Yıldız, Sivas’ın soğuğuna karşı geliştirdikleri bu konseptin müşterileri tarafından beğenildiğini belirtip, “Bu tasarımımızın temel amacı insanları soğuktan korumaktır. Polar örtmelerini istemedik. Şu şekilde insanlar hep soğuktan korunacak ve güzel bir ortamda keyif sürecekler. Temmuz ayı içerisinde olmamıza rağmen akşamları hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşüyor. Kış aylarında ise ısı eksi 25-30 dereceye kadar düşebiliyor. 

Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor



Hem insanları sıcak tutuyoruz. Hem de doğa ile olan ilişkilerini kesmiyoruz. Kendilerini dışarıda hissediyorlar ancak soğuktan da korunmuş oluyorlar. Müşterilerimizden çok olumlu dönüşler aldık. Özellikle akşam soğuklarında çok yoğun bir talep görüyoruz“ dedi. Müşteriler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Bilim kurgu değil, müşterilerini soğuktan böyle koruyor
Elazığ'da mantar toplarken keşfedildi
Amatörler için 10 kamp yeri
Üç ayrı kent üç farklı Çin