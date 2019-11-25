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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bilecik'te kayaların içinden çıkan sıcak su kaynağı ilgi görüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Bilecik'te kayaların içinden çıkan sıcak su kaynağı ilgi görüyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan ve adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı bölgesindeki Koyunlu Geçidi'nde, kayaların arasından akan sıcak su kaynağı ilgi çekiyor.

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Özellikle hafta sonu tatillerinde yerli ve yabancı doğaseverin adrenalin yaşamak için seçtiği, 25 ve 20 metrelik iki büyük şelale ile 1,5-2 metrelik onlarca şelaleyi içinde barındıran kanyonun bazı bölgelerinde su kaynakları bulunuyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kayaların içinden süzülen ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken 29 derece sıcaklığındaki kaynağı yerinde inceledi.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik'in doğal güzelliklerle dolu bir il olduğunu söyledi. Bölgede doğa ve tarihin doyasıya yaşanabildiğini belirten Şentürk, "Zorlu bir parkurun ardından şelalenin güzelliğine şahit olduk. Bölgede kayalıkların arasından akan 29 derece sıcaklığa sahip 8 kaynak bulunuyor. Kayaların ve kanyonun içinde yer alan bir doğa harikası burası. Buraya ulaşmak zor ama gelip görmeye değer bir yer." dedi.

Vali Şentürk, İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ile Çaldoruğu mevkisinden sarp kayalıkların yer aldığı bölgede yaklaşık 7 kilometre yürüdü.

 

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