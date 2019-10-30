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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Bilecik'in Yörük köyündeki eski evler turizme kazandÄ±rÄ±lacak
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
30.10.2019 - 10:07, Son GÃ¼ncelleme:

Bilecik'in Yörük köyündeki eski evler turizme kazandÄ±rÄ±lacak

Osmaneli ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼nÃ¼Ã¶ren kÃ¶yÃ¼nde bulunan eski konaklarÄ±n restore edilerek turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bÃ¶lgede ipek bÃ¶cekÃ§iliÄŸinin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

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Bilecik'in en eski yerleÅŸim bÃ¶lgelerinden GÃ¼nÃ¼Ã¶ren kÃ¶yÃ¼nÃ¼n tarihi dokusuyla turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Osmaneli ilÃ§esine baÄŸlÄ± YÃ¶rÃ¼k kÃ¶yÃ¼nde son yÄ±llarda yaÅŸanan gÃ¶Ã§ler nedeniyle nÃ¼fus 20 haneye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. SelÃ§uklular dÃ¶nemine dayanan 600-700 yÄ±llÄ±k konaklarÄ± ve muhteÅŸem doÄŸasÄ±yla tatilcilerin ve fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n ilgisini Ã§eken GÃ¼nÃ¼Ã¶ren'in turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

Bilecikin YÃ¶rÃ¼k kÃ¶yÃ¼ndeki eski evler turizme kazandÄ±rÄ±lacak

Tarihi Sufi Yolu

Son yÄ±llardaki Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tescil edilen kerpiÃ§, taÅŸ ve ahÅŸaptan yapÄ±lmÄ±ÅŸ 4 konaÄŸÄ±n da bulunduÄŸu, ilÃ§e merkezine 6 kilometre uzaklÄ±ÄŸÄ±ndaki kÃ¶yde ipek bÃ¶cekÃ§iliÄŸinin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± da amaÃ§lanÄ±yor. Osmaneli Belediye BaÅŸkanÄ± MÃ¼nÃ¼r Åžahin, ilÃ§enin birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Marmara Ãœniversitesinden uzmanlarla arkeoloji alanÄ±nda GÃ¼nÃ¼Ã¶ren baÅŸta olmak Ã¼zere ilÃ§enin bazÄ± noktalarÄ±nda bir sÃ¼redir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Åžahin, "Bu kÃ¶yÃ¼n, tarihi Sufi Yolu (Ä°stanbul EyÃ¼psultan'dan baÅŸlayÄ±p Konya'da sona eren 801 kilometrelik hac yolu) Ã¼zerinde olduÄŸu tespit edildi. Bu anlamda Ã§ok Ã¶nemli. Eski ev ve tarihi konaklarÄ± restore edeceÄŸiz. Tarihi konaklarÄ±n sahiplerinden ricamÄ±z ÅŸu: EÄŸer kendileri restore etmek istemiyorlarsa bizimle hareket edebilirler" dedi.

Bilecikin YÃ¶rÃ¼k kÃ¶yÃ¼ndeki eski evler turizme kazandÄ±rÄ±lacak

"5 yÄ±l iÃ§inde tersine gÃ¶Ã§ olacak"

Åžahin, bÃ¶lgeye turist Ã§ekebilmek iÃ§in ilk amaÃ§larÄ±nÄ±n kÃ¶yÃ¼n tarihi dokusunu korumak olduÄŸunu dile getirdi. Evlerde eskiden kalma eÅŸyalarÄ± restore edip yaÅŸayan mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recekleri tarihi konakta sergileyeceklerini anlatan Åžahin, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°nsanlarÄ±mÄ±z iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶Ã§ etti. OnlarÄ± buraya geri Ã§ekeceÄŸiz. Gerekli teÅŸvikleri vereceÄŸiz. ArtÄ±k kÃ¶yde ve kentte yaÅŸamak arasÄ±nda fark kalmadÄ±. Bu anlamda kÃ¶yÃ¼ ayaÄŸa kaldÄ±racaÄŸÄ±z ve inanÄ±yorum ki 5 yÄ±l iÃ§inde tersine gÃ¶Ã§ olacak. DÄ±ÅŸarÄ±da yaÅŸayan GÃ¼nÃ¼Ã¶ren'de doÄŸup bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ hemÅŸehrilerimizi bu konuda duyarlÄ± olmaya davet ediyoruz. En azÄ±ndan hisselerinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bizimle paylaÅŸsÄ±nlar ve birlikte burayÄ± bir turizm merkezi haline getirelim. YakÄ±n bir gelecekte bu kÃ¶y Ã§ok farklÄ± bir yer haline gelecek." Belediye BaÅŸkanÄ± Åžahin, Ã¶zellikle hafta sonlarÄ±nda farklÄ± ÅŸehirlerden gelen gruplarÄ±n kÃ¶ye hayran kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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Bilecikin YÃ¶rÃ¼k kÃ¶yÃ¼ndeki eski evler turizme kazandÄ±rÄ±lacak

"Bu tÃ¼r yerlerin de gÃ¶rÃ¼lmesi Ã§ok Ã¶nemli"

Kocaeli'den kÃ¶yÃ¼ gezmek iÃ§in gelen gruptan PÄ±nar EroÄŸlu da muhteÅŸem bir tarihi dokuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. GÃ¼nÃ¼Ã¶ren'in mutlaka turizme aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen EroÄŸlu, bu bakÄ±mdan kÃ¶yÃ¼n hak ettiÄŸi deÄŸeri almasÄ±nÄ± diledi. Arda GÃ¼r ise Osmaneli Belediyesinin, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel anlamdaki gÃ¼zellikleri gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bilinmeyen tarih diyoruz buna. Bilecik sadece belli baÅŸlÄ± yerlerden ibaret deÄŸil. Bu tÃ¼r yerlerin de gÃ¶rÃ¼lmesi Ã§ok Ã¶nemli. Bu bÃ¶lgedeki evlerin tarihi dokusu Ã§ok eski. TanÄ±tÄ±lÄ±rsa herkes bilir. Ä°leride tarih koridoru gibi bir yer olabilir" diye konuÅŸtu.

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Bilecikin YÃ¶rÃ¼k kÃ¶yÃ¼ndeki eski evler turizme kazandÄ±rÄ±lacak

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