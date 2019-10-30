Bilecik'in Yörük köyündeki eski evler turizme kazandÄ±rÄ±lacak
Osmaneli ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼nÃ¼Ã¶ren kÃ¶yÃ¼nde bulunan eski konaklarÄ±n restore edilerek turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bÃ¶lgede ipek bÃ¶cekÃ§iliÄŸinin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.
Bilecik'in en eski yerleÅŸim bÃ¶lgelerinden GÃ¼nÃ¼Ã¶ren kÃ¶yÃ¼nÃ¼n tarihi dokusuyla turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Osmaneli ilÃ§esine baÄŸlÄ± YÃ¶rÃ¼k kÃ¶yÃ¼nde son yÄ±llarda yaÅŸanan gÃ¶Ã§ler nedeniyle nÃ¼fus 20 haneye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. SelÃ§uklular dÃ¶nemine dayanan 600-700 yÄ±llÄ±k konaklarÄ± ve muhteÅŸem doÄŸasÄ±yla tatilcilerin ve fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n ilgisini Ã§eken GÃ¼nÃ¼Ã¶ren'in turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.
Tarihi Sufi Yolu
Son yÄ±llardaki Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tescil edilen kerpiÃ§, taÅŸ ve ahÅŸaptan yapÄ±lmÄ±ÅŸ 4 konaÄŸÄ±n da bulunduÄŸu, ilÃ§e merkezine 6 kilometre uzaklÄ±ÄŸÄ±ndaki kÃ¶yde ipek bÃ¶cekÃ§iliÄŸinin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± da amaÃ§lanÄ±yor. Osmaneli Belediye BaÅŸkanÄ± MÃ¼nÃ¼r Åžahin, ilÃ§enin birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Marmara Ãœniversitesinden uzmanlarla arkeoloji alanÄ±nda GÃ¼nÃ¼Ã¶ren baÅŸta olmak Ã¼zere ilÃ§enin bazÄ± noktalarÄ±nda bir sÃ¼redir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Åžahin, "Bu kÃ¶yÃ¼n, tarihi Sufi Yolu (Ä°stanbul EyÃ¼psultan'dan baÅŸlayÄ±p Konya'da sona eren 801 kilometrelik hac yolu) Ã¼zerinde olduÄŸu tespit edildi. Bu anlamda Ã§ok Ã¶nemli. Eski ev ve tarihi konaklarÄ± restore edeceÄŸiz. Tarihi konaklarÄ±n sahiplerinden ricamÄ±z ÅŸu: EÄŸer kendileri restore etmek istemiyorlarsa bizimle hareket edebilirler" dedi.
"5 yÄ±l iÃ§inde tersine gÃ¶Ã§ olacak"
Åžahin, bÃ¶lgeye turist Ã§ekebilmek iÃ§in ilk amaÃ§larÄ±nÄ±n kÃ¶yÃ¼n tarihi dokusunu korumak olduÄŸunu dile getirdi. Evlerde eskiden kalma eÅŸyalarÄ± restore edip yaÅŸayan mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recekleri tarihi konakta sergileyeceklerini anlatan Åžahin, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ä°nsanlarÄ±mÄ±z iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶Ã§ etti. OnlarÄ± buraya geri Ã§ekeceÄŸiz. Gerekli teÅŸvikleri vereceÄŸiz. ArtÄ±k kÃ¶yde ve kentte yaÅŸamak arasÄ±nda fark kalmadÄ±. Bu anlamda kÃ¶yÃ¼ ayaÄŸa kaldÄ±racaÄŸÄ±z ve inanÄ±yorum ki 5 yÄ±l iÃ§inde tersine gÃ¶Ã§ olacak. DÄ±ÅŸarÄ±da yaÅŸayan GÃ¼nÃ¼Ã¶ren'de doÄŸup bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ hemÅŸehrilerimizi bu konuda duyarlÄ± olmaya davet ediyoruz. En azÄ±ndan hisselerinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bizimle paylaÅŸsÄ±nlar ve birlikte burayÄ± bir turizm merkezi haline getirelim. YakÄ±n bir gelecekte bu kÃ¶y Ã§ok farklÄ± bir yer haline gelecek." Belediye BaÅŸkanÄ± Åžahin, Ã¶zellikle hafta sonlarÄ±nda farklÄ± ÅŸehirlerden gelen gruplarÄ±n kÃ¶ye hayran kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
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"Bu tÃ¼r yerlerin de gÃ¶rÃ¼lmesi Ã§ok Ã¶nemli"
Kocaeli'den kÃ¶yÃ¼ gezmek iÃ§in gelen gruptan PÄ±nar EroÄŸlu da muhteÅŸem bir tarihi dokuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. GÃ¼nÃ¼Ã¶ren'in mutlaka turizme aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen EroÄŸlu, bu bakÄ±mdan kÃ¶yÃ¼n hak ettiÄŸi deÄŸeri almasÄ±nÄ± diledi. Arda GÃ¼r ise Osmaneli Belediyesinin, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel anlamdaki gÃ¼zellikleri gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bilinmeyen tarih diyoruz buna. Bilecik sadece belli baÅŸlÄ± yerlerden ibaret deÄŸil. Bu tÃ¼r yerlerin de gÃ¶rÃ¼lmesi Ã§ok Ã¶nemli. Bu bÃ¶lgedeki evlerin tarihi dokusu Ã§ok eski. TanÄ±tÄ±lÄ±rsa herkes bilir. Ä°leride tarih koridoru gibi bir yer olabilir" diye konuÅŸtu.
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