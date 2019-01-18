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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel
Seyahat
İHA
18.01.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Konya’nın Beyşehir Gölü, kış mevsiminde de tablo gibi görüntüler sergiliyor.

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Tatlı su balıkçılığının yapıldığı Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda soğuk hava dolayısıyla avcıların büyük bölümü faaliyetlerine ara verirken, bazı balıkçılar ise günbatımı saatlerinde tekneleriyle göl sularına açılarak ekmek mücadelesi vermeye devam ediyor. Akşam saatlerinde serilen ağlar ise ertesi gün, gün içerisinde kontrol edilerek varsa takılan balıklar toplanıyor. Hava sıcaklıklarının gece eksi 9 dereceleri gördüğü Beyşehir Gölü kıyı kesimlerinde dondurucu soğuk havalar nedeniyle yer yer buzlanma olması dikkat çekiyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel

Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel


Öte yandan fotoğraf tutkunları da özellikle güneşin battığı saatlerde göl kıyılarına akın ederek günbatımını fotoğraflıyor. Gurup vakti, göl yüzeyinde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Dağların gerisinden ve gökyüzünden bulutlar bu anlarda kızıl renklere boyanırken, bu görüntüler göl yüzeyine de güzel yansımalar yapıyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel


Balıkçı tekneleri ve gökyüzünde kanat çırpan kuşlarla birlikte günbatımı görenleri kendine hayran bırakıyor. Günbatımının en güzel izlendiği noktalardan birisi olan Sevgi Adası’nda gelen gençler de güneşin batışını banklara oturarak izliyor. Beyşehir Belediyesinin mini ada üzerinde oluşturduğu “Beyşehir” yazısı da günbatımı anlarında fotoğraf tutkunlarının öz çekim yapmak için ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. 

Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel


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