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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beypazarı'nda kızak şenliği yaşandı
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
28.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Beypazarı'nda kızak şenliği yaşandı

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda belediye tarafından organize edilen kızak şenliğinde, vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

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İlçeye bağlı bin 650 rakımlı Karaşar Mahallesi'ndeki Kirazyanı Yaylası, kızak yapmak isteyenlerin buluşma noktası oldu. Karlı arazide gönüllerince eğlenen vatandaşlara Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kamil Özer de eşlik etti.

Beypazarında kızak şenliği yaşandı

Kızak şenliğinde, çeşitli animasyon gösterileri yapıldı, atlarla kızaklar çekildi. Öte yandan, bazı vatandaşların da bot, naylon ve leğen gibi malzemelerle kaydı.

Beypazarında kızak şenliği yaşandı

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için böyle bir organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi. Beypazarı'nın çeşitli güzelliklerinden birinin de Kirazyanı Yaylası olduğunu ifade eden Kaplan, "Buraya gelenler, şehir merkezinde göremeyeceği kadar kar görür. Bugün de doğanın bize verdiği muhteşem güzellikleri hep beraber burada yaşıyoruz." diye konuştu.

Beypazarında kızak şenliği yaşandı

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kamil Özer ise kış mevsiminin olmazsa olmazlarından birisinin kar ve kayak olduğunu belirterek, buruda herkesin gönüllerince eğlenme imkanı bulduğunu kaydetti.

Beypazarında kızak şenliği yaşandı

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