Beykoz'un incisi Hidiv Kasrı
İstanbul’un Avrupa kısmında bulunan Beykoz, boğazın en güzel manzaralarından birine sahip… Yemyeşil ağaçlar ve masmavi bir denizle adeta renklerin buluşma noktası. Ayrıca Beykoz, bünyesinde barındırdığı mimari yapılarla da ziyaretçilerin gözde rotalarından… Beykoz’un en önemli eserlerinden birisi de Hidiv Kasrı…
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan tarihi Hidiv Kasrı, 1907 yılında Mısır'ın son valisi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırıldı. Dönemin mimari modasına uygun bir şekilde yapılan yapı, çok büyük bir koruya ve Boğaz manzarasına sahip.
Abbas Hismi Paşa’nın ailesi, 1937 yılına kadar yaşadığı bu kasır uzun yıllar bakımsız kalmış, 984 yılında kasır, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore edilmiş. Restorasyon işleminin ardından kasır bir süre otel olarak hizmet verdi. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan kasır, günümüzde İstanbulluların sıklıkla ziyaret ettiği bir mekân haline geldi.
Kasrın arkasında yer alan koruluk alan yürüyüş yolu, spor ve yürüyüş yapanlar tarafından değerlendiriliyor. Kasrın ana girişinin ortasında mermerden yapılmış bir çeşme bulunuyor. Kasrın salonlarının arasında yer alan bağlantılar, havuzun etrafında daire çiziyor. Tavanı vitrayla kaplı kasrın giriş katında şömineli salon yer alıyor. Zaman zaman film çekimlerinde de kullanılan kasır, 270 dönümlük bir alana sahip.
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