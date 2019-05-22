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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beykoz'un incisi Hidiv Kasrı
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
22.05.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Beykoz'un incisi Hidiv Kasrı

İstanbul’un Avrupa kısmında bulunan Beykoz, boğazın en güzel manzaralarından birine sahip… Yemyeşil ağaçlar ve masmavi bir denizle adeta renklerin buluşma noktası. Ayrıca Beykoz, bünyesinde barındırdığı mimari yapılarla da ziyaretçilerin gözde rotalarından… Beykoz’un en önemli eserlerinden birisi de Hidiv Kasrı…

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan tarihi Hidiv Kasrı, 1907 yılında Mısır'ın son valisi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırıldı. Dönemin mimari modasına uygun bir şekilde yapılan yapı, çok büyük bir koruya ve Boğaz manzarasına sahip.

Beykozun incisi Hidiv Kasrı

Abbas Hismi Paşa’nın ailesi, 1937 yılına kadar yaşadığı bu kasır uzun yıllar bakımsız kalmış, 984 yılında kasır, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore edilmiş. Restorasyon işleminin ardından kasır bir süre otel olarak hizmet verdi. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan kasır, günümüzde İstanbulluların sıklıkla ziyaret ettiği bir mekân haline geldi.

Beykozun incisi Hidiv Kasrı

Kasrın arkasında yer alan koruluk alan yürüyüş yolu, spor ve yürüyüş yapanlar tarafından değerlendiriliyor. Kasrın ana girişinin ortasında mermerden yapılmış bir çeşme bulunuyor. Kasrın salonlarının arasında yer alan bağlantılar, havuzun etrafında daire çiziyor. Tavanı vitrayla kaplı kasrın giriş katında şömineli salon yer alıyor. Zaman zaman film çekimlerinde de kullanılan kasır, 270 dönümlük bir alana sahip.

Beykozun incisi Hidiv Kasrı

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