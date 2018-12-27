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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Beyaza bürünen Kapadokya'da peri bacaları arasında atlı safari
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.12.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Beyaza bürünen Kapadokya'da peri bacaları arasında atlı safari

Turistler, beyaza bürünen Kılıçlar, Güllüdere ve Zemi vadilerinde atla gezinti yaptı.

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Kar yağışı sonrası beyaz bürünen Kapadokya'da, turistler çeşitli aktivitelerle karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışının ardından karla kaplanan peribacaları arasında düzenlenen atlı tura katılan turistler, Kılıçlar, Güllüdere ve Zemi vadilerinde gezinti yaptı. Turistler beraberlerinde getirdikleri kızaklarla peribacaları arasında kaydı, bazıları da kar topu oynadı. Bölgede gezinti yapan Fransız turist Amina Ben Mechlia, yaptığı açıklamada, Noel tatilini Kapadokya'da geçirmek için Türkiye'ye geldiğini, kar yağışının ardından peribacaları ve doğal oluşumların çok daha ilgi çekici göründüğünü belirtti.

Beyaza bürünen Kapadokyada peri bacaları arasında atlı safari


Birkaç gündür Kapadokya'da olduğunu aktaran Mechlia, "Kar yağışı olacağını öğrenmiştik ama bu kadar güzellik ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Hava soğuk olsa da mutlaka herkesin Kapadokya'yı görmesi gerekir. Burası çok fantastik bir yer" dedi. Tunuslu turist Donia Hajouni ise Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade etti. 

Beyaza bürünen Kapadokyada peri bacaları arasında atlı safari

Beyaza bürünen Kapadokyada peri bacaları arasında atlı safari


Bölgeye gelen turistlere eşlik eden turist rehberlerinden Hakan Özel de her mevsim farklı bir manzara yansıtarak ziyaretçilerinin beğenisini toplayan Kapadokya'nın beyazla kaplanmasının turistleri büyülediğini dile getirdi. Özel, eşlik ettiği turist kafilesindeki çeşitli ülke vatandaşlarının bölgenin kültürel ve doğal zenginlikleri ile ilgili övgülerini kendisiyle paylaştıklarını sözlerine ekledi.

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