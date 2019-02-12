Beyaz şehir: Belgrad

İstanbul’dan yapacağınız yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir yolculuktan sonra Nikola Tesla Havalimanına iniyorsunuz. Havalimanı-şehir merkezi arası uzaklık 20 kilometre. 20 Euro civarı bir ücretle taksiyle şehir merkezine ulaşabileceğiniz gibi, belediye otobüsleriyle de şehir merkezine ulaşmak mümkün. Nikola Tesla, Sırplar için son derece önemli bir isim. 1856-1943 yılları arasında yaşamış Sırp asıllı bilim adamı Nikola Tesla anısına bir müze bulunuyor. Nikola Tesla Müzesi’nde, Tesla’nın kişisel eşyaları ve binlerce orijinal belge sergileniyor. Yüzlerce bilimsel patente sahip olan Tesla’ya adanmış bu müzede, Tesla’nın deneylerini görme ve icatlarını keşfetme imkânı bulabiliyorsunuz.

Belgrad’ı iki bölgeye ayırarak gezmekte fayda var. Görülecek yerler çoğunlukla vaktinizin büyük kısmını alacak olan ‘Eski Şehir’ bölgesi Stari Grad’da. Şehrin alışveriş ve iş merkezleriyle dolu yeni kısmı Nova Grad (Yeni Şehir) ise daha sınırlı bir gezme alanına sahip.

Şehrin ana meydanı olan Cumhuriyet Meydanı (Republic Square), şehri gezmeye başlamak için uygun bir nokta.

At üstündeki Prens Mihailo Obrenoviç’in heykeli 1882’de meydana yerleştirilmiş. Mihailo, Osmanlı’ya karşı Sırpların bağımsızlıklarını ilan etmelerinde önemli rol oynayan Sırp liderlerden. Meydanda Ulusal Müze ve Ulusal Tiyatro bulunuyor. Başta da söylediğimiz gibi görülecek yerler çoğunlukla Eski Şehir’de. Aralarına Rubenis, Monet, Picasso, Van Gogh gibi ünlü ressamların tablolarının da bulunduğu Sırbistan Ulusal Müzesi, Sırbistan’ın en eski müzesi. Bilinen ilk Sırp ressamlardan olan Nadezeta Petroviç’in eserleriyle birlikte 5.000’in üzerinde resmin, yüzbinlerce başkaca eserin sergilendiği müze 1844 yılında kurulmuş. Yine bu meydanda bulunan Belgrad Ulusal Tiyatrosu, Sırbistan’ın korunan kültür hazinelerinden.

Knez Mihailova Caddesi, Belgrad’ın ana yaya bölgesi ve alışveriş caddesi. Trafiğe kapalı bu cadde, adını Sırbistan Prensi 3.Mihailo’dan almış.

Cumhuriyet Meydanı’nda Knez Mihailova’nın heykeliyle başlayan cadde, Aziz Sava Katedrali ve Belgrad Kalesi arasında uzanıyor. Neo Rönesans binalarıyla dolu caddede yer alan keyifli restoran, kafe ve şık mağazalar müşterilerle dolup taşıyor. Sokak sanatçıları maharetlerini sergiliyor, küçük tezgâhlar hediyelik eşyalarını satma telaşı yaşıyor. İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nin bir benzeri olan bu cadde, Avrupa’daki benzerlerinden farklı olarak hiç uyumuyor.

Ortodoks Kilisesi olan Aziz Sava Katedrali, Sırp Ortodoks Kilisesi’nin kurucusu Aziz Sava’ya ithaf edilmiş. Knez Mihailova Caddesi’ne yakın konumu sebebiyle ziyaretçilerin ana gezinti duraklarının başında geliyor. Kilise’nin yapımı oldukça uzun sürmüş. 1935 yılında yapımına başlanan kilisenin inşası 2.Dünya Savası sebebiyle bir süre ertelenmiş. Daha sonra ülkede egemen olan komünist rejimin de kilisenin yapımına izin vermemesi sebebiyle 1988 yılına kadar çivi çakılmadan bekletilmiş. ‘Katedral’ statüsü tartışmalı olsa da bu kutsal mekân, gerek Hıristiyanların gerekse diğer dinlere mensup olanların Belgrad’a geldiklerinde ziyaret ettikleri yerlerin başında geliyor.

Belgrad’ın Eski Şehir (Stari Grad) bölgesinde bulunan ve eski bir mahalle olan Skadarlija (Skadarska), şehrin bohem köşesi…

Cumhuriyet Meydanı’nın biraz aşağısındaki cadde, şık restoranları, kafeleri, sanat galerileriyle keyifli vakit geçirilecek, Arnavut kaldırımlarında zevkle yürünecek bir semt. Sırp ve Balkan mutfağının tadını çıkaracağınız restoranlarında yerel yemeklerin tadına bakabilir, Sırp müziğini keşfetmek için bölgede bulunan barları ziyaret edebilirsiniz.

Nerede kalınır?

Knez Mihailova Caddesi’ne yakın oteller konaklama için doğru bir tercih. Belgrad’da otel rezervasyonu yaparken, yapacağınız rezervasyonun bir ‘apart’ olmamasına dikkat edin. Çünkü apartların merkezi Knez Mihailova gözükse de aslında bu sisteme bağlı olan daireler Belgrad’ın dağınık bölgelerine yayılmış konumda. Siz elinizde bavulla Knez Mihailova Caddesi’nde kalacağınızı düşünerek resepsiyona gidiyorsunuz fakat resepsiyon görevlisi üstünü giyerek sizi uzak yerlerdeki apartlara götürebiliyor. Standartlarının değişkenlik gösterdiği bu dairelerin içinin internette daha önce size gösterilen fotoğraflarla ilgisi olmayabiliyor. Bu sebeple konaklamanızı riske atmamak için, apart yerine otelde kalmanızı tavsiye ediyoruz.

Belgrad’daki bütün oteller içinde Hotel Moskva’nın tarihi bir önemi var. Şehir merkezinde bulunan bu tarihi elit otel, Belgrad’ın en sevilen otellerinden biri. Pek çok ünlü de Belgrad’a geldiğinde bu otelde kalmayı tercih ediyor. Manzarasını bir kenara bırakacak olursak, Hotel Moskva’nın, Belgrad’ın Pera Palace’ı olduğunu söyleyebiliriz.

Ne yenir?

Akdeniz, Avusturya, Macar ve Türk mutfaklarından etkilenen Sırp mutfağı çok kültürlüdür. Yemeklerde et, oldukça baskındır. ‘Kajmak’, isimli kaymağa benzeyen krema ile sunulan geleneksel et yemeği, İnegöl köfteye benzeyen ‘cevap cici kebabı’ ve ‘ribja çorbası’ yerel yemeklerden bazıları... Belgrad’da ayrıca adım başı karşınıza çıkacak küçük dükkânlarda satılan pizza dilimleri oldukça lezzetli.