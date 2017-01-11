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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Beyaz Rusya'da gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

Doğayla bütünleşen tertemiz havası ve mükemmel şehirciliğiyle huzurlu bir kaçamağın yakın adresine buyurun: Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk ve eğlenceli gece hayatı.. Güzel ve dürüst insanı, yerinde gece eğlenceleri ve ucuzluğuyla şaşırtıyor. İşte Minsk'in gece hayatı ve Minsk'te gezilecek yerler...

Attila ATASOY
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Beyaz Rusya'da gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Minsk, 300 bin nüfuslu küçük bir yermiş. Nazi Almanyası 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal ettikten sonra, Barbarossa Harekâtı kapsamında Minsk, hemen saldırıya uğrayarak bombalanmış ve dört gün sonra Wehrmacht tarafından kontrol altına alınmış. Almanlar Minsk'i 'Reichskommissariat Ostland'ın idari merkezi olarak belirleyerek Komünistleri ve sempatizanlarını öldürmüş ya da hapse atmış.

Beyaz Rusyada gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

1942'de Minsk, bölgedeki işgale karşı 'Sovyet Partizan Direniş Hareketi'nin önemli bir merkezi haline gelmiş. Bu rolünden dolayı da 1974 yılında 'Kahraman Şehir' unvanı verilmiş. Böylesi koca bir tarihi barındıran şehrin sokaklarındayım. Şimdilik iki milyon nüfusuyla bizim karmakarışık kalabalığımızdan bunalanlar için harika bir kaçış yeri. Uçakla iki saatlik mesafede... Toplu taşımacılıkla her yere kafelere, yemelere içmelere, marketlere, eğlencelere 1 ile 4 dolar arası gidilebiliyor. Zaten yürümesi inanılmaz zevkli bir düzayak şehri burası... Her yer pırıl pırıl, tertemiz, bakımlı... Eğer merkezde kalıyorsanız birçok yere yürüyerek gidebilir, oksijeni ciğerinizin dibine kadar hissedebilirsiniz.

Beyaz Rusyada gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

Haziran ayında gündüz-gece sıcaklıkları ve aradan geçen ılık ve rüzgârlı sağanaklar sizi bekliyor ama şehir böyle daha güzel bir çehreye bürünüyor. Öyle hoş serinlikler ki, yazın sıcağından bunalanlar için birebir. Ayrıca Temmuz Ağustosta yükselen sıcaklıklarda müthiş güzel göl plajları, nehir kıyıları var. Bütün ormanlar, yeşil alanlar, plajlar sere serpe sizin... Rahat olun, kimse kimseye bakmıyor.

Beyaz Rusyada gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk
Attila Atasoy, seyahatleriyle ilgili yazılarını 'www.attilaatasoy.blogspot.com.tr' adresinden paylaşıyor.

İlk durağınız Milli Kütüphane olmalı. Burası devasa bir elmas şeklinde, 25 katlı fütüristik bir mimari örneği... Dünyanın en ilginç mimari eserleri arasında yer alıyor. İçinde 14 milyondan fazla kitap barındıran kültür deposunda gece aydınlatmasının büyüleyici şölenini kaçırmayın derim. Sonra Aleksandrovsky Meydanı, Oktyabrskaya Meydanı, Francyska Skaryny Caddesi, Hükümet Binası ve Sendikalar Kültür Sarayı, Ulusal Tarih ve Kültür Müzesi, Kutsal Ruh katedrali, Gum Alışveriş Merkezi, Tarihi Semt ve Gözyaşları Adası'nı gezmelisiniz. Merkez tren istasyonunun karşısından kalkan ‘City Tour’ otobüsleriyle bütün bu yerleri görebilirsiniz. fiyatı 300 bin Ruble yani 15 dolar.

Beyaz Rusyada gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

MİNSK'TE RENKLİ GECELER

Sakin ve huzurlu gündüz atmosferi, gecenin gelmesiyle önce publara sonra yüksek dozda eğlence için gece kulüplerine taşınıyor. Zaten gece 11’de hava kararıyor ve gece 3’de aydınlanıyor. Haziran ayında böyle...

Beyaz Rusyada gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

Bu nedenle eğlencede gece gündüz fark etmiyor. Striptiz kulüplerinden, diskolara kadar her yer sabaha kadar açık. En iyileri hangisi derseniz? Cevabım kesinlikle; Juravinka, Next,Madison, Overtime Club olur...

Beyaz Rusyada gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

LEZZETLİ TATLAR
Oldukça ekonomik olan mönülerdeki yemekler genellikle et ağırlıklı ve patatesin çok çeşitli versiyonlarıyla mantarlarla bezeniyor. Bütün uluslararası mutfakların da bulunduğu kentte, yöresel yemekleri denemelisiniz. Örneğin;  Machanka (güveçte yapılan mantarlı ve kremalı et), Krupenya (mantar çorbası), Pelmeni (mantıya benzer) ve mücver tadına benzeyen Draniki...

Beyaz Rusyada gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

Eğer Tolstoy’un 'Savaş ve Barış’ını ya da Dostoyevski’nin 'Karamazov Kardeşleri’ni okuduysanız çok defa adı geçen 'KVAS', milli alkolsüz malt içecekleri de denemelisiniz...

Kaynak: Attila ATASOY

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