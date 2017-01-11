Beyaz Rusya'da gece hayatını anlamak için en doğru şehir: Minsk

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Minsk, 300 bin nüfuslu küçük bir yermiş. Nazi Almanyası 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal ettikten sonra, Barbarossa Harekâtı kapsamında Minsk, hemen saldırıya uğrayarak bombalanmış ve dört gün sonra Wehrmacht tarafından kontrol altına alınmış. Almanlar Minsk'i 'Reichskommissariat Ostland'ın idari merkezi olarak belirleyerek Komünistleri ve sempatizanlarını öldürmüş ya da hapse atmış.

1942'de Minsk, bölgedeki işgale karşı 'Sovyet Partizan Direniş Hareketi'nin önemli bir merkezi haline gelmiş. Bu rolünden dolayı da 1974 yılında 'Kahraman Şehir' unvanı verilmiş. Böylesi koca bir tarihi barındıran şehrin sokaklarındayım. Şimdilik iki milyon nüfusuyla bizim karmakarışık kalabalığımızdan bunalanlar için harika bir kaçış yeri. Uçakla iki saatlik mesafede... Toplu taşımacılıkla her yere kafelere, yemelere içmelere, marketlere, eğlencelere 1 ile 4 dolar arası gidilebiliyor. Zaten yürümesi inanılmaz zevkli bir düzayak şehri burası... Her yer pırıl pırıl, tertemiz, bakımlı... Eğer merkezde kalıyorsanız birçok yere yürüyerek gidebilir, oksijeni ciğerinizin dibine kadar hissedebilirsiniz.

Haziran ayında gündüz-gece sıcaklıkları ve aradan geçen ılık ve rüzgârlı sağanaklar sizi bekliyor ama şehir böyle daha güzel bir çehreye bürünüyor. Öyle hoş serinlikler ki, yazın sıcağından bunalanlar için birebir. Ayrıca Temmuz Ağustosta yükselen sıcaklıklarda müthiş güzel göl plajları, nehir kıyıları var. Bütün ormanlar, yeşil alanlar, plajlar sere serpe sizin... Rahat olun, kimse kimseye bakmıyor.



Attila Atasoy, seyahatleriyle ilgili yazılarını 'www.attilaatasoy.blogspot.com.tr' adresinden paylaşıyor.



İlk durağınız Milli Kütüphane olmalı. Burası devasa bir elmas şeklinde, 25 katlı fütüristik bir mimari örneği... Dünyanın en ilginç mimari eserleri arasında yer alıyor. İçinde 14 milyondan fazla kitap barındıran kültür deposunda gece aydınlatmasının büyüleyici şölenini kaçırmayın derim. Sonra Aleksandrovsky Meydanı, Oktyabrskaya Meydanı, Francyska Skaryny Caddesi, Hükümet Binası ve Sendikalar Kültür Sarayı, Ulusal Tarih ve Kültür Müzesi, Kutsal Ruh katedrali, Gum Alışveriş Merkezi, Tarihi Semt ve Gözyaşları Adası'nı gezmelisiniz. Merkez tren istasyonunun karşısından kalkan ‘City Tour’ otobüsleriyle bütün bu yerleri görebilirsiniz. fiyatı 300 bin Ruble yani 15 dolar.





MİNSK'TE RENKLİ GECELER

Sakin ve huzurlu gündüz atmosferi, gecenin gelmesiyle önce publara sonra yüksek dozda eğlence için gece kulüplerine taşınıyor. Zaten gece 11’de hava kararıyor ve gece 3’de aydınlanıyor. Haziran ayında böyle...

Bu nedenle eğlencede gece gündüz fark etmiyor. Striptiz kulüplerinden, diskolara kadar her yer sabaha kadar açık. En iyileri hangisi derseniz? Cevabım kesinlikle; Juravinka, Next,Madison, Overtime Club olur...

LEZZETLİ TATLAR

Oldukça ekonomik olan mönülerdeki yemekler genellikle et ağırlıklı ve patatesin çok çeşitli versiyonlarıyla mantarlarla bezeniyor. Bütün uluslararası mutfakların da bulunduğu kentte, yöresel yemekleri denemelisiniz. Örneğin; Machanka (güveçte yapılan mantarlı ve kremalı et), Krupenya (mantar çorbası), Pelmeni (mantıya benzer) ve mücver tadına benzeyen Draniki...

Eğer Tolstoy’un 'Savaş ve Barış’ını ya da Dostoyevski’nin 'Karamazov Kardeşleri’ni okuduysanız çok defa adı geçen 'KVAS', milli alkolsüz malt içecekleri de denemelisiniz...