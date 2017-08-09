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HürriyetSeyahatBeyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta!
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Seyahat

Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta!

Hobbit evlerini ilk olarak Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde görmüştük. Hatta insanların büyük beğenisini toplayan bu evlerin birçok ülkede aynıları yapıldı. Şimdilerde ise bu evlere bir yenisi Sivas’ta eklendi. İşte o evlerden şirin mi şirin görüntüler…

Hürriyet Haber
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Sivas Belediyesi,  John Ronald Reuel Tolkien’in yazdığı ve Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinden etkilendi. Aşina olduğumuz dağın içine yerleştirilmiş küçük Hobbit evlerden inşa ettiler.

Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta

Şehir merkezine 5 km. uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire alanına sayıları 50 ile 100 arasında değişmesi planlanan evler yapılmaya başlandı. 1 artı 1 olarak tasarlanan 65 metrekarelik yamaç evlerde, mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor.

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2 evin inşasıyla  başlayan Hobbit evlerin yapım süreci şimdilik altı eve tamamlandı.

Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta

Proje, evlerin dayalı döşeli olarak kiraya verilmesini öngörüyor. Çalışmaların sürdüğü bölgede turizmi canlandıracak bir hamle olarak görülen evlerin sayısı 100’e kadar çıkarılacak.

Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta

Orijinal Hobbit evleri ise Yeni Zelanda’nın Matamata kasabasının yakınlarındaki fantastik Shirede. Burası aslında 10 bin koyunun otlatıldığı 48 dekarlık çiftlik. Vadinin kuytusundaki alana serpiştirilen Hobbit mağara evleri, masalsı bacalı kulübeler, yel değirmeni ve yeşillik görenleri adeta büyülüyor.

Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta

Kaynak: Hürriyet Haber

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Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta!
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