Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta!

Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien’in yazdığı ve Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinden etkilendi. Aşina olduğumuz dağın içine yerleştirilmiş küçük Hobbit evlerden inşa ettiler.

Şehir merkezine 5 km. uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire alanına sayıları 50 ile 100 arasında değişmesi planlanan evler yapılmaya başlandı. 1 artı 1 olarak tasarlanan 65 metrekarelik yamaç evlerde, mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor.

2 evin inşasıyla başlayan Hobbit evlerin yapım süreci şimdilik altı eve tamamlandı.

Proje, evlerin dayalı döşeli olarak kiraya verilmesini öngörüyor. Çalışmaların sürdüğü bölgede turizmi canlandıracak bir hamle olarak görülen evlerin sayısı 100’e kadar çıkarılacak.

Orijinal Hobbit evleri ise Yeni Zelanda’nın Matamata kasabasının yakınlarındaki fantastik Shirede. Burası aslında 10 bin koyunun otlatıldığı 48 dekarlık çiftlik. Vadinin kuytusundaki alana serpiştirilen Hobbit mağara evleri, masalsı bacalı kulübeler, yel değirmeni ve yeşillik görenleri adeta büyülüyor.