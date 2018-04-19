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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor
Seyahat
Kaynak: AA
19.04.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan ve 1960 yılında yaptırılan Abdurrahman Erzincani'nin cami, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. Beşgen mimarisi ve eğik duvarları ile bu cami görenleri şaşırtıyor.

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Projesini Yüksek Mimar-Mühendis Şerif Ali Akkurt'un yaptığı, 15. yüzyılda yaşamış, hayatının son yıllarını Darende'de geçirmiş ünlü mutasavvıf Şeyh Hamidi Veli'nin  kayınpederi alim Abdurrahman Erzincani'nin adını taşıyan cami, beşgen mimarisi ve eğik duvarlarıyla farklı mimari özellikler yansıtıyor.

Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

Duvarları yüzde 20 dışa eğimli olarak inşa edilen, beşgen mimarili, 6 köşeli cami, yan duvarlarında az sayıda pencere bulunmasına rağmen çatısından aldığı ışıkla aydınlanıyor.Malatyalı mutasavvıf Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi'nin öncülüğünde 1960 yılında inşa edilen cami, döneminin beşgen prizma temelli ilk camisi olarak dikkati çekiyor.

Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

Cami imamı Vedat Burç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin Türkiye'de yapılmış farklı mimariye sahip eserler arasında yer aldığını söyledi.Türk-İslam motiflerini taşıyan, aynı zamanda modern mimariye sahip eserin alışılagelmişin dışında, ferah ve kullanışlı bir yapı olduğunu dile getiren Burç, şöyle devam etti:

Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

"Caminin beşgen yapısı İslam'ın 5 şartını, 6 köşesi de imanın altı şartını simgeliyor. Beşgen mimari döneminin yapıları arasında ilktir. Minarede de aynı şekilde İslam'ın beş şartı dikkate alınmıştır. Selçuklu eserlerine benzer, kubbe kullanılmamış, farklı bir çatı ile kapatılmıştır. Işık içeriye tavandan yansıyarak giriyor Mekan bir bütündür ve içinde kolon yoktur. Duvarlar yukarıya doğru açılarak geniş bir iç hacim sağlanmıştır."

Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

Her detayı tasarım harikası

Burç, caminin ana mekanında da kolon bulunmadığını belirterek, "Burası çok özel bir mekan, dolayısıyla her detayında tasarım harikası olacak şekilde düzenlemeler yapılmış. Caminin yapımında büyük katkıları bulunan Hulusi Efendi'den sonra kurduğu vakıf da hala imar ve ihyasını yürütmekte. Görenlerin şaşırdığı ve sıra dışı kabul ettiği bu yarım asırlık cami, bazı teknik üniversitelerde ders konusu olarak işlenmektedir." diye konuştu.İlginç mimarisi ve minaresi ile mahallenin tanıtımına katkı sağlayan cami, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

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