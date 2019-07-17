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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beş dönemin izlerini taşıyan müze-otel açılışa hazır
Seyahat
Anadolu Ajansı
17.07.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Beş dönemin izlerini taşıyan müze-otel açılışa hazır

Hatay'da bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan Helenistik dönemden İslamiyet dönemine birçok eserin yer alacağı müze-otel kısa süre içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

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Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan Helenistik dönemden İslamiyet dönemine kadar 5 katmana ait eserlerin yer alacağı ve müze-otel konseptine sahip olan müze, kısa süre içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yaklaşık 9 yıl önce merkez Antakya ilçesinde bir otelin inşaat çalışmalarında arkeolojik verilerin bulunması üzerine bölgede, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla Hatay Müze Müdürlüğü başkanlığında kazı çalışmaları başlatıldı. Antakya'nın arkeolojik dokusunu katmanlarıyla ortaya çıkartarak, kent tarihinin aydınlatılması için titiz bir şekilde yürütülen çalışmalar 9 yılın sonunda tamamlandı.

Bu süre zarfında otel inşaatı da devam ederken, eserler de bulundukları yerde özenle muhafaza edildi. Bu arada, eserlerin bulunduğu alana müze kurulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışma yapıldı. Çalışmanın sonucunda köklü tarihe sahip olan Hatay, yeni bir müzeye daha kavuşmuş oldu. Yaklaşık 17 dönüm alana sahip müzede, Helenistik döneme ait sur duvarlardan 5. yüzyıla ait üzeri kuş figürleriyle süslenmiş mozaik parçasına, büyük boyutlu çok mekanlı Roma hamamından, vahşi doğa tasvirli mozaiğe kadar birçok ünik eser bulunduğu yerde sergilenecek. Müze, M.S. 2. yüzyılda Roma dönemine ait kanatlı at "Pegasus" ve etrafını çevreleyen su perileriyle tasvir edilmiş mozaik ile 6. yüzyılda "kamu alanı" olarak kullanıldığı değerlendirilen ve kapladığı yaklaşık bin 200 metrekarelik alanla "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" olarak anılan mozaiğe de ev sahipliği yapacak. Helenistik, Roma, Bizans, Ortaçağ ve İslamiyet dönemlerini kapsayan tüm eserleri ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler, müzenin üst kısmına inşa edilen otelde de konaklama imkanına sahip olabilecek.

 

Beş dönemin izlerini taşıyan müze-otel açılışa hazır


Beş dönemlik tarihi süreç müzede yer alacak

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerin bulunduğu bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle alanda otel yapmak isteyen mülk sahibinin belediye aracılığıyla müzeye başvurduğunu ve yapılan sondaj çalışmaları sırasında ciddi arkeolojik verilere rastlanıldığını anlattı. Eserlerin halkla buluşmasını sağlamak ve yatırımın da devam etmesi amacıyla müze-otel konseptli bir çalışma yapıldığını aktaran Yastı, çok önemli bir projeye imza atıldığını dile getirdi. Yastı, müzenin beş dönemin izlerini taşıdığını, ziyaretçilerin tüm bu dönemlere ait eserleri görme fırsatı bulabileceğini belirterek, "Antakya'nın millattan önce 300 yılında kuruluşundan neredeyse 11. yüzyıla kadar, İslami dönemi de kapsayan uzun soluklu tarihi süreci müzede katman katman görmeniz mümkün olacak." dedi.

Beş dönemin izlerini taşıyan müze-otel açılışa hazır


Yastı, müzede 191 adet envanterlik taşınır eserin de sergileneceğini vurguladı. Envanterlik eserlerin tamamının müzenin üst bölümünde tasarlanan vitrinlerde sergileneceğini ifade eden Yastı, "Yani ziyaretçilerimiz hem kapalı müze mekanını gezebilecekler hem küçük buluntularımızı vitrinlerde izleyecekler hem de doku içerisinde, yüzeydeki özgün halleriyle mozaikleri ve kentin diğer kalıntılarını görecekler." diye konuştu. Yaklaşık 9 yıllık bir çalışmanın sonuna geldiklerini açıklayan Yastı, şunları kaydetti: "Önümüzdeki aylarda inşallah müze kısmıyla beraber açılışını yapacağız. Müze kısmı tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olacak, işletimi ve idaresine kadar kamuya açık bir müze olacak. Yani buradan herkese müjde verebiliriz. Önümüzdeki çok kısa süre içerisinde, bütün Türkiye'yi ve tüm dünyayı müze-otel konsepti içerisindeki müzemizi ziyaret etmek üzere Antakya'ya davet ediyoruz."

 

 

 

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