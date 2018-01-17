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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatBeş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller
Seyahat Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller
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Seyahat
Hürriyet Haber
17.01.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

İspanyalılar uzun zaman öncesinden günümüze kadar gelen Las Luminarias geleneğine sahipler. Bu gelenek için İspanyollar atlarını ateşten atlatıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi ise atların ateşten atladığında arındığına ve koruma sağladığına inanılması. İşte beş asırlık Las Luminarias geleneği…
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İspanya'da beş asırdır devam eden Las Luminarias etkinliği kapsamında San Bartolome de Pinares kasabasında atlar ateşten atlatılarak "arındırıldı"

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

Atların ateşten atlatılmasına dayanan beş asırlık İspanyol geleneği "Las Luminarias" (Kandiller), başkent Madrid'in kuzeybatısındaki Avlia kentine bağlı San Bartolome de Pinares kasabasında yapıldı.

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

Evcil hayvanların koruyucusu kabul edilen azizin anısına "Aziz Anthony Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik, akşam küçük ölçekli bir bandonun sokaklarda gezmesiyle başladı. Havanın tamamen kararmasının ardından, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı kasabanın sokaklarında 10'a yakın ateş yakıldı.

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

Sık sık ateşlerin yeni dallar atılarak harlandığı Las Luminarias, atların kasabanın papazı tarafından "kutsanmasıyla" devam etti. Daha sonra onlarca at, belirli aralıklarla yakılmış ateşlerin üstünden atlatıldı.

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

Çevre kent ve kasabalardan gelen yüzlerce kişi, kökeni vebayla mücadelede dumanın arınma için kullanılmasına kadar giden bu etkinliği büyük bir ilgiyle takip etti.

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

Atların ateşten atlatılarak arındırıldığına ve gelecek seneler için koruma altına alındığına inanılan bu etkinlik, hayvan hakları savunucularının tepkilerine neden oluyor.

İspanyanın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo
İspanya'nın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo

Atların zarar gördüğünü savunan hayvan hakları savunucuları, Las Luminarias'ın iptalini istiyor ancak bilinirliğinin her geçen sene artmasıyla etkinliğin ünü dünya çapında hızla yayılıyor.

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

Etkinliğe katılmak için başka bir kentten gelen bir atlı, "Kesinlikle ateşten zarar görmüyorlar. Zaten at oldukça zeki bir hayvan, onu asla zorlayamazsınız. Yaptığı şeyin bilincinde olduğu için kendisine de zarar gelmediğini biliyor." dedi.

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

 

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