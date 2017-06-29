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Belgrad'ın ünlü gece hayatı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, gece hayatı ve çeşitli aktiviteleri ile keyifli vakit geçirmek isteyenlerin Balkanlar'da tercih ettiği rotalardan biri. Doğu Avrupa'nın tarihi mimarisi ve geniş park alanları ile ünlü olan bu şehri bir de gece keşfe çıkabilirsiniz. İşte Belgrad gece hayatında öne çıkan mekanlar...

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Klub 20/44

Sava nehrinin kenarında kurulmuş olan bu şehir, ünlü tekne eğlenceleri ile meşhur. Klub 30/44'de nehir üzerine katamaran eğlencesi sunuyor. Özellikle yaz aylarında cıvıl cıvıl olan katamaranda disco, hip hop, techno ve R&B gibi müzik türlerinde eğlenebilirsiniz.

Miners Pub

Şehir merkezine yakın bir konumda bulunan Miners Pub, yerel içecekleri tadabileceğiniz ve arkadaş grubunuz ile eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir pub.

Belgradın ünlü gece hayatı


Bar Central

Merkezi bir konumda bulunan Bar Central, Belgrad'ın kokteylleri ile ünlü bir mekanı. Bar'da pek çok özel malzeme kullanılarak hazırlanan kokteyllerin tadına bakabilir ve techno, disco müziklerinin keyfine varabilirsiniz.

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Beton Club

Belgrad'ın en popüler gece kulüplerinden biri olan Beton Club, DJ performanslarının yanında zaman zaman canlı performanslara da ev sahipliği yapıyor. Beton Club kalabalık gruplarla eğlenceye gitmek için ideal.

Plastic

Belgrad gece hayatının değişmez adreslerinden olan Plastic, şehir merkezinde bulunuyor. İki farklı bölümden oluşan gece kulübü, house ve disco müzik tarzında parçalara yer veriyor. Mekan moda haftası gibi çeşitli etkinliklerde ve festivallerde ise oldukça kalabalık oluyor.

Belgradın ünlü gece hayatı


The Tube 

Geniş bir dans pisti ve minimal tasarımı ile göz dolduran The Tube, techno, house ve disco gibi müzik türlerine yer veriyor. Yaz aylarında pek çok DJ performansına ev sahipliği yapan mekanda elektronik müziğin usta isimlerini dinlemek mümkün.

Sound

Sava nehri üstünde bir dans teknesi olan Sound, Belgrad'ın vazgeçilmez eğlence mekanlarından biri. Techno ve house müzik tarzında parçalara yer veren mekanda özellikle yaz sezonunda ünlü DJ'ler ve sanatçılar da sahne alıyor.

Belgradın ünlü gece hayatı


Teatro Club

Şehrin en lüks gece kulüplerinden biri olan Teatro Club, şık bir ortamda eğlenmek isteyenlerin gözde adreslerinden biri. Farklı içecek ve kokteyller tadabileceğiniz mekan özellikle hafta sonları oldukça kalabalık oluyor.

Belgradda Sava Nehri kenarında...Belgrad'da Sava Nehri kenarında...



Ok.No

Samimi bir bar ortamı arayanların tercih ettiği adreslerden biri olan Ok.No, gece kulübü öncesi bir şeyler içmek ve arkadaşlarla sohbet etmek için ideal bir mekan.

Berliner

Bira üzerine bir pub olan Berliner, Alman kültürünü Belgrad'a taşıyan bir mekan. Çeşitli Alman biralarını tadabileceğiniz mekanın sıcak bir atmosferi var.

Kaynak: Hürriyet Haber

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