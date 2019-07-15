Belenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBelenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi
GeriSeyahat Belenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Belenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi
Seyahat
DHA
15.07.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Belenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan çam ağaçları ve göletiyle güzel manzaralar sunan Belenova Mesire Alanı, turist akınına uğruyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Belenova Mesire Alanı, Kuyucak'a 28 kilometre mesafedeki 1200 rakımlı Belenova Gedik mevkiinde bulunuyor. Çam ağaçlarıyla çevrili göleti de içinde barındıran 10 hektarlık alan dört mevsim piknikçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle, yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşların serinlemek için akın ettiği mesire alanı Kuyucak Belediyesi'nce bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 29 yıllığına kiralandı. Yeni yapılan ahşap kır lokantası ve yürüyüş yolları ile 1.5 ay önce hizmete açılan mesire yeri, eşsiz manzarası, kuş cıvıltıları ile şehrin gürültüsünden uzakta vakit geçirip, bol bol oksijen depolamak isteyerlerin şimdiden uğrak yeri oldu. Belenova, sadece Kuyucaklıların değil çevre illerden de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Belenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi


"Mis gibi bir havası var"

Belenova Mesire Alanı'nı ziyaret eden, Hollanda'dan gelen gurbetçi Hatice Yaman, "Buraların havası ve her şeyi çok güzeldir. Çocukluğumuzda da Belenova'ya gelirdik ama şimdi bakım olunca daha da güzelleşmiş. Mis gibi bir havası var. Kuyucak'ta böyle bir güzel yerin olması bizleri mutlu etti" dedi.

20
Karadeniz sahilinin en güzel 10 plajı
Karadeniz sahilinin en güzel 10 plajı

Çam ağaçları ve göletiyle adeta bir cennet olan Belenova'nın yayla turizmine kazandırılması için belediyenin buraya bir tesis yaptığına dikkat çeken Hasan Tuna, "Herkese burayı görmesini tavsiye ediyorum. Burada güzel bir gün geçirip, haftaya zinde ve enerji depolamış olarak gireceklerinden emin olabilirler. Gelenlerden tek isteğimiz, gelecek kuşaklara bu alanı tertemiz bir şekilde bırakabilmemiz için çöplerini bırakmamaları" ifadelerini kullandı.

Belenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi


"Yayla turizmine açacağız"

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, mesire alanının özellikle hafta sonu kalabalık olduğunu belirterek, "Bazı günler yaklaşık 900 kişinin geldiği oluyor. Kuyucak ilçesini mahallerimizle birlikte artık turizmle tanıştırmak istiyoruz. Bölgemizde çok güzel yaylalarımız var. Amacımız önümüzdeki süreçte bu bölgeyi iç ve dış turizme açmak" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Belenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi
Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...  
Karadeniz sahilinin en güzel 10 plajı
Mersin'de su üstündeki tarihi miras