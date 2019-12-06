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Belediyelerinin sosyal medyadaki kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
Seyahat
Anadolu Ajansı
06.12.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Belediyelerinin sosyal medyadaki kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti

Sivas, Erzurum, Nevşehir, Niğde ve Rize'de belediyelerin sosyal medya hesaplarında yaşanan "soğuk hava ve kar atışmasını" okuyan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

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Sivas, Erzurum, Nevşehir, Niğde ve Rize belediyelerinin sosyal medya hesaplarında soğuk hava ve karla ilgili paylaşımları okuyucuları gülümsetti. Niğde Belediyesi, "Dostlar, düşüp yaralanmayın diye kaldırımlarımızı temizledik. Komşu, biz kış temizliğine başladık. Ya sen başladın mı Nevşehir Belediyesi?" paylaşımıyla Nevşehir Belediyesini de etiketledi.

Belediyelerinin sosyal medyadaki kar ve soğuk hava atışması gülümsetti


Nevşehir Belediyesi ise Niğde Belediyesine cevaben, "Kış temizliğine biz de başladık kanka. Gece boyunca kar yağdı. Temizliği hiç bırakmadık. Sende durumlar nedir Sivas Belediyesi?" paylaşımında bulundu. Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabından, "Biz kışa her zaman hazırız. Soğuğa sormuşlar, 'Nerelisin?' diye, 'Aslen Erzurumluyum ama Sivas'ta oturuyorum.' demiş. Erzurum Belediyesi ne yaptı acaba?" paylaşımını yaptı.

Belediyelerinin sosyal medyadaki kar ve soğuk hava atışması gülümsetti



Erzurum Belediyesi de sosyal medya hesabından, "Gardaş seninki de söz mü? Temmuz ayında bile kar yağışı görmüş bir şehir olarak biz hep hazırız. Erzurum'a kar yağınca Rize üşür derler, siz ne ettiniz Rize Belediyesi?" cevabını verdi. Rize Belediyesi ise sosyal medya hesabında, "Türkiye'nin en fazla yağmur alan şehriyiz. Haftada iki kere yağmur yağar. Biri 3, diğeri 4 gün sürer. Evelallah antrenmanlıyız. Kar bize ne etsun? Sende durumlar nedir Bingöl Belediyesi?" paylaşımında bulundu.

Belediyelerinin sosyal medyadaki kar ve soğuk hava atışması gülümsetti



Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni alan belediyeler arasındaki bu paylaşımlar okuyucularını da gülümsetti.

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