Bayramlık Alaçatı tavsiyeleri

Zio Beach: Bu yaz 2 kez gittiğim Zio Beach özellikle gastronomik anlamda en öne çıkan beach oldu Alaçatı’da. Kabuklu deniz ürünleri ağırlıklı menüsü ile farklılığını konuşturdu. Taptaze istakozlar, kum midyeleri (vongole), böcek (languistine) ve daha birçok lezzeti ile kalplerimizi fethetti. En pahalı burgeri (Surf & Turf 220 TL) ile de yaz boyunca konuşuldu. Benim favorim kum midyeli spagetti, Fransız usulü tencere midye ve zio beachin yaratıcısı Fatih Bey’in adını taşıyan istakozlu Fatih’in rüyası adlı yemek oldu. Istakoz ve böceklerin fiyatı günlük değişkenlik gösterebiliyor. Zio Beach giriş ücreti 1 içicek dahil 50 TL. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de canlı müzik performansları oluyor. Biz Grup Tezgah, Metin Arolat ve İskender Paydaş’ı sahnede izledik. Denizde bulunan hamakta keyif yapmayı unutmayın!









Su'dan Alaçatı: Konaklama arayışımız sırasında Airbnb'den denk gelip de ilk görüşte vurulduğumuz Su'dan Alaçatı aslında bir restoran ama işletmecileri kendilerine ait daireleri de günübirlik kiraya veriyorlar. Fotoğraflarını görür görmez karar verip tuttuğumuz bu daireler o kadar zevkle döşenmiş ki zamanımızın ciddi bir bölümünü burada fotoğraflar çekerek geçirdik diyebilirim.









Su'dan Alaçatı’nın restoranında Aheste Pera'nın ortaklarından olan Sara Hanım mutfağın başında. Sabah kahvaltılarını zaten Aheste'den biliyor ve seviyorduk. Ama akşam yemeklerine bittik diyebilirim. Yediğimiz herşey çok lezzetliydi. Sara hanım Ege ve İran lezzetleriyle bir füzyon mutfağı yaratmış. Benim favorilerim ızgara bamya, İsli pilav ve yaprak ciğer. Taze çilek seviyorsanız Mama Huhu adlı kokteyllerini mutlu deneyin (Fiyatlar kişi başı 100-150 TL civarında).







Pupe Tapas & Concept Store: Alaçatı'nın en yenilerinden olan Pupe, Ali Baba adlı avm’nin içinde yer alıyor. Dekorasyon o kadar renkli o kadar sevimli ki burada da yine yemekleri tadana kadar fotoğraf kısmına çok uzun zaman ayırmak zorunda kaldık. Her bir detay ayrı bir güzel Pupe'de mağaza kısmında renkli plaj aksesuar ve giysileri satılıyor. Restoranda ise tapas lezzetleri servis ediliyor. Patatas kızartması (3 farklı sosla servis ediliyor-18 TL), sarımsaklı ekmek , somon tartarlı ekmek (22 TL)ve karidesli avakadolu ekmek (34 TL) denediklerimiz lezzetlerdendi ve hepsi biz memnun etti. Mekanın klasiği haline gelmiş olan Bergamutlu Gin (40 TL) ise tam benim sevdiğim ekşili ama hoş aromalı ve az şekerli bir kokteyldi.







Dirty Hands/Fly Inn Beach: Çeşme’de yer alan hayvan dostu Fly Inn Beach (Giriş 60 TL) bünyesinde yer alan mekanları ve tertemiz denizi ile dikkatleri yine çekmeyi başardı bu yaz da. İstanbul’dan tanıyıp bayıldığımız Dirty Hands de bu sene Fly Inn çatısı altında yer alan işletmelerden biri oldu. Elle yenilmesi gereken sokak lezzetleri ve yedikten sonra tatlı bir suçluluk hissi veren ama karşı konulamayan yemekleri ile Alaçatı’da sezon boyu damakları coşturdu.







Dirty Hands, İstanbul restoranının menüsünde bulunan lezzetlerin yanı sıra Fly Inndeki şubesinde döner, burger, kumru ve pide çeşitleri de servis ediyor. Akşam kalmaya en iyi gelen fast food olan Kumru’nun farklı yorumlanmış çeşitleri çok lezzetli (24-26 TL) . Diğer beğendiklerim ise çıtır mantı ve falafel (34 TL) oldu. Dirty Hands’de kesinlikle denemeniz gereken bir diğer lezzet ise nutellalı pide! Kokteylleri de es geçmeyin özellikle acı olan Gaye’yi.







Burger No.7: Burayı o kadar çok kişi metetti ki gitmemek olmazdı. Ben klasik Burger No.7 burgerlerinden (15.95 TL) tattım ve çok beğendim. Ekmekleri kalın görünse de aslında kruvasan gibi pufidik. O yüzden bu ne kadar çok ekmek diyip endişelenmeyin. Köfte ve sosunu da çok sevdim. Üstüne bir tane daha yedirtecek kadar lezzetli burgerler.









YEK Alaçatı: Alaçatı'nın en cool restoranlarından biri. Bulunduğu konumu çok seviyorum. Tepeden şahane bir Alaçatı manzarasına sahip. Dekoru çok şık çok yazlık. Yani ambiyansı harika. Şef Kemal Demirasal’ın mekanları zaten her zaman farkını belli ediyor. Başlangıçlar arasından hafifçe mühürlenmiş ton balığı olan tuna thurrasco ve uzakdoğu dokuşları olan et tataki en beğendiğimiz lezzetler oldu. Levrek Ceviche'de gayet başarılıydı. Ana yemek olarak ben ızgara Granyöz tercih ettim. Arkadaşlarım ise deniz ürünlü şehriye ve şeftalili kebap istediler. Üçü arasında benim favorim kesinlikle şeftalili kebap oldu. İçki, başlangıç ve ana yemek ile birlikte ortalama 200-250 TL arasında bir fiyat ödeniyor YEK’te...









Insula Restaurant: Alaçatı'daki ilk akşamımızda bir arkadaşımızın tavsiyesi ile gittik Insula'ya. O akşam mekanda sahne almakta olan Grup Son Dakika’yı dinleyerek keyifli bir akşam yemeği yedik. Haftanın 4 günü jazz, 80ler, Küba gibi konseptlerde canlı müzik olan Insula’da dilerseniz 135 TL olan fiks menüyü alabilir dilerseniz de Ala Carte menüden seçim yapabilirsiniz. Fiks menüde 5 çeşit meze, kızartılmış kabak çiçeği ve ege otları gibi ara sıcaklar, ana yemek çeşitleri ve tatlı bulunuyor. Ana yemek tercihim olan kuzu incik nefisti.









Sakız Reçeli: Asfalya Restoranda sabah kahvaltıları Sakız Reçeli tarafından sunuluyor. Bir sabah biz de methini duyduğumuz bu mekana kahvaltıya gittik. Herşeyden önce gözlerimiz bir kahvaltı şöleni yaşadı diyebilirim. Aylin hanımın hazırladığı birbirinden farklı kahvaltılıklarla güne başlamak harikaydı.









Simit tost, sıcak kruvasanlar, reçel ve peynir çeşitleri ve daha neler neler. Ben az şekerli bol aromalı limonatalarına ve simit tosta bayıldım! Kahvaltı fiyatları içeriğine göre değişiyor. Sakızın serpmesi kişi başı 23, krtik kahvaltı 27, çekici kadın ve ego tavan ise 35 TL.