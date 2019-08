Bayramda tatile çıkacakların dikkat etmesi gerekenler

1 – Son Dakika Tatil Fırsatlarını Değerlendirin

Henüz tatil rezervasyonunuzu yaptırmadıysanız, sözümüz size… Sezonda ve özellikle bayram gibi resmi tatillerde tüm tesislerin fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle de bu tesisler popüler tatil beldelerinde hizmet veriyorsa, tatiliniz tahmin ettiğinizden çok daha yüksek bütçeli bir hale geliyor. Tabii bir de herkesin tatile çıktığı bu dönemde otellerde yer bulmanın da ne kadar zor olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak hemen ümidinizi kesip araştırmaktan vazgeçmeyin. Çünkü bazı tesisler siz son dakikacıları da göz önünde bulundurarak bütçeye uygun indirimler yapabiliyor. Böylece siz de tatili rafa kaldırmak yerine keyifle seyahate çıkabiliyorsunuz. Bu yüzden siz siz olun, son dakika tatil fırsatlarını değerlendirmeyi ihmal etmeyin.









2 – Otel Rezervasyonununuz Teyidini Sağlayın

Kurban Bayramı’nı değerlendirip 5 gün boyunca dolu dolu bir tatil yapmak için yola çıkacaksınız, mutlaka öncesinde otel rezervasyonunuzu yaptırmalısınız. Son ana kadar rezervasyon yaptırmadan ve yer bulunur düşüncesiyle yola çıkmanız sizi bir hayli yoracaktır. Hatta yer bulamama nedeniyle yalnızca mecburiyetten içinize sinmeyen bir yerde konaklamak durumunda bile kalabilirsiniz. Peki rezervasyon yaptırdıysanız her şey bitiyor mu? Hayır. Çünkü her anlamda yoğunluğun fazla olduğu bu dönemlerde çeşitli aksaklıklar yaşanabiliyor. Rezervasyon kaydınızın bulunamaması gibi… Size tavsiyemiz seyahatinizden günler öncesine kadar rezervasyon teyidinizi yaptırmanız ve olası bir aksiliğe karşı hazırlıklı olmanız yönünde olacaktır.









3 – Aracınızın Son Kontrollerini Yaptırın

Hiç şüphesiz yolda başınıza gelebilecek aksilikler için önlem almak, resmi tatiller gibi kaza oranlarının yüksek olduğu dönemlerde size keyifli ve güvenli bir seyahat imkanı sunar. Bu nedenle aracınızı servise götürerek bakıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol ettirmek, sileceklerden lastiklere hatta akü ölçümüne kadar her şeyi önceden yaptırmak uzun yolculuklar öncesi mutlaka yapmanız gereken şeylerin başında geliyor. Çünkü küçük ihmaller size tahmin ettiğinizden çok daha büyük kayıplar ve hasarlar yaşatabilir. Bu nedenle güvenliğin her şeyden önce geldiğini unutmadan, aracınızın gerekli bakımını yaptırarak yola çıkmalısınız.











4 – Valizinizi Kontrol Etmeyi İhmal Etmeyin

Her şey tamamsa ve siz artık tatile çıkmaya hazırsanız valizinizi kapatıp yola çıkmadan önce tabii ki son bir kontrol yapılması şart. Bunun için esasında yöntem oldukça basit. Siz ihtiyacınız olabilecek eşyalarınızı bir listeye dökmeli, sonrasında ise bu liste ile valizinizdekileri karşılaştırmalısınız. Özellikle çocuklu aileler hayat kurtarıcı olabilen bu yöntem sayesinde çok daha rahat bir tatil geçirebilirler. Tabii siz yine de yola çıkarken yanınıza her şeyi almaya çalışıp, 5 günlük tatil için 3 valizle yola çıkmayın. Yanınıza yalnızca ihtiyacınız olacakları alın ve valizinizin size yük olmasını engelleyin.





5 – Trafikten Kaçmak İçin Yapılması Gerekenleri Atlamayın

Tatil 5 gün ve haliyle siz de tüm zamanı trafik yüzünden yolda geçirmek istemiyorsunuz. Aslında bu durumdan kaçabilmeniz mümkün. Nasıl mı? Her şeyden önce kesinlikle herkesle birlikte yola çıkmamalısınız. Tatil başladığında genellikle tatilciler cuma gecesi ya da cumartesi sabahı yola çıkacaklardır. Siz eğer izin alabiliyorsanız ya bir gün önceden ya da yolda geçireceğiniz zamanı göz önünde bulundurarak bir gün sonra yola çıkabilirsiniz. Tabii aynı şey dönüş için de geçerlidir. Tatilin her ne kadar tatlı gelip, bir kez daha denize girmek için dönüşünüzü son geceye bırakmanız trafikten kurtulmak isterken yapacağınız en büyük hata olur. Bu nedenle herkesten önce ya da sonra dönmeyi değerlendirmenizi tavsiye ederiz.









6 - Yolda Çok Fazla Mola Vermeyin

Gelelim bayram tatilcilerinin dikkat etmesi gereken ama aynı zamanda uzun araba yolculuklarının olmazsa olmazı mola konusuna. Burada ihtiyaç molasından bahsetmiyoruz. O zaten zorunlu olan ve müdahale edemeyeceğiniz bir konu. Ancak yol üzerinde “oranın tostu meşhur, buradan peynir alalım ya da dur köfte yemeden geçmeyelim” derken yolculuğunuzun bayram üzeri olması sebebiyle bir ömür süreceğini unutmayın. Bu nedenle yola çıkmadan önce kendinize tek bir mola yeri belirleyin ve oraya varana kadar mümkün olduğunca vakit kaybetmeyin. Böylece hem tatilinizden ödün vermeniz gerekmez, hem de gideceğiniz yolu çok daha kısa sürede bitirebilirsiniz.



Kaynak : neredekal.com