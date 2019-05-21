Bayramda Ayder Yaylası'na yoğun ilgi

Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl dokuz güne uzatılmasını fırsat bilenler, doğayla baş başa zaman geçirmek için şimdiden yaylalardaki işletmeleri rezervasyon için arıyor. Şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ilgi çeken Ayder Yaylası'nda bayram tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılması dolayısıyla taleplerin artış gösterdiğini ve yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Yaylada konaklama olanaklarının arttığını vurgulayan Sarı, buna rağmen her geçen dönem artan ilgi dolayısıyla talebi karşılamakta zorlandıklarını, rezervasyonsuz misafirleri ağırlamakta güçlük çektiklerini belirtti. Sarı, Rize'nin ‘yağmurun başkenti’ olarak tanındığını anımsatarak, nisan ayında özellikle öğrenci gruplarını ağırladıklarını, ramazanın gelmesiyle ziyaretçi sayısında azalma olduğunu ifade etti.

Ramazanda Ayder'in dinlenmek isteyenler için çok daha değerli olduğunun altını çizen Sarı, şöyle devam etti:

"Ramazanda serin bir ortam ve yaza hazırlık öncesi çok iyi bir hava var. Bayram nedeniyle hareketlilik başladı. Ramazan Bayramı'nda otellerin yüzde 70'i dolu diyebiliriz. Zaman yaklaştıkça talep artıyor. Gelen insanların sorun yaşamaması için rezervasyonlarını yaptırmaları gerekiyor. Çok iyi bir ramazanın ardından çok verimli bir yaza başlayacağımızı ümit ediyoruz."

Arap turist ilgisi

Sarı, Karadeniz'in Arap turistlerin tercihinde ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "Ramazanda da geçen yıla oranla talebin Arap misafirlerimiz açısından artmasını bekliyoruz. Yerli misafirlerimiz bayram programını daha çok tercih ediyor. Bayram tatilinin dokuz gün olması yerli misafir taleplerini artırdı. Arap turistlerin yanında bayramlarda bölgede yerli turist yoğunluğu oluşuyor." diye konuştu.

Erken rezervasyonun turistlerin işini kolaylaştıracağına dikkati çeken Sarı, "Bayram dönemleri en yoğun olduğumuz dönemler. Misafirler 'Yer bulurum.' düşüncesiyle bölgeye geliyor. Bizde mağduriyet yaşanmamasını istiyoruz. Benim tavsiyem misafirlerimizin bir an önce programlarını yaparak hazırlıklarını tamamlamaları. Elbette bölgeye gelen misafirlerimizi de bir şekilde ağırlama telaşına düşeceğiz." dedi.

Sarı, yağmurun sesini, doğanın güzelliklerini görmek isteyen misafirlere yanlarında yağmurluk ve şemsiyelerini getirmelerini tavsiye ederek, diğer bütün ihtiyaçların Ayder'de karşılandığını sözlerine ekledi.

"Burası bambaşka bir yer"

Ayder'e İstanbul'dan gelen Rıfat Çetin, ilk kez zipline yaptığını kaydederek, "Çok farklı bir heyecan. Gerçekten farklı bir spor oldu. İlk kez yaptığım için çok heyecanlandım. Herkesin mutlaka bir kez denemesini isterim." ifadesini kullandı.

Yalçın Aslıtürk de Sivaslı olduğunu belirterek, "Ayder'e zaman zaman stres atmak için geliyoruz. Burası bambaşka bir yer. Buraları başka yerde bulma şansımız yok. Herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Mersin'den ailesiyle tatil için gelen Çiğdem Oğul’sa Ayder'in farklı bir doğal güzelliği olduğunu vurgulayarak, şelaleleri görme şansı bulduğunu ve çok farklı bir duygu yaşadığını söyledi.