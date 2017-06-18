Bayram tatili için sağlıklı ipuçları

Kendi aracıyla yolculuk yapacaklara önce bir istatistik verelim. Avrupa Uyku Araştırma Kurumu’nun 19 ülkede yaptığı “Direksiyon Başında Uyuya Kalma” anketine göre, kaza yüzde 80’den fazlası direksiyon başında uyuyakalmaktan kaynaklanıyor. Kazalar, sürücülerin kendilerini “çok uykulu” ya da “biraz uykulu” hissettikleri zamanlarda meydana geliyor. Yine ankete katılanlar kaza anında uykuya dalmalarının nedeni olarak en sık önceki gece yetersiz uyumayı gösteriyor(yüzde 42.5). Genel olarak kötü uyku alışkanlığı olduğunu söyleyenlerin oranı da az değil(yüzde 34). Çok uzun süreli sürüşü neden olarak gösterenler (yüzde 16) de oldu.



Direksiyon başında veya kazalarda uyuya kalma yaygınlığı erkeklerde önemli ölçüde daha yüksek. Uzmanların önerisi, aslında hepimizin gayet iyi bildiği gibi yola çıkmadan önce yeterince uykunuzu almaya bakın. Kazaların büyük kısmının 24.00 ile 08.00 saatleri arasında, yani gece meydana geliyor. Zira biyolojik ritmimiz gece uyumaya programlı. Altı saatten az uyumak, trafik kazası riskini 3 kat artırıyor.









Bayat gıdalara dikkat

Oruçtan çıktıysanız birden yemeğe yüklenmeyin. Seyahatleriniz sırasında yiyecek ve içeceklerinizi araçta taşıyacaksanız, soğuk koşulları sağlayın. Molalarda, otel/restoran ve benzeri yerlerde açık ve menşei belirsiz suları içmeyin. Zeytinyağlı, salata, sütlü tatlı ve pasta gibi soğuk tüketilen gıdaların, soğuk hatlarda bulunması gıda güvenliği açısından temel bir gereklilik (siz de bu koşulların sağlandığından emin olun). Özellikle yüksek protein içeren önceden pişirilmiş olan et, tavuk ve balık yemeklerinin servis öncesinde sıcak olmasına dikkat edin. Bu tip gıdaların ortam sıcaklığında ve üstü açık bir şekilde sunulması çok yüksek oranda zehirlenme riskini beraberinde getiriyor. Kokusu ve görüntüsünden şüphe duyduğunuz gıdaları yemeyin.



Kilo almadan dönmek mümkün

Uzun zamanda verilen kiloları tatilde misliyle almayın. Uzmanların önerisi, her fırsatı hareket etmek için değerlendirmeniz. Gezmelerinizi olabildiğince yürüyerek yapın. Açlık ataklarına karşı yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Tam porsiyon yerine yarım porsiyon tercih edin. Ya da yemeğinizi yanınızdakilerle paylaşın.









Uçak yolculuklarında bol bol su için

Uzun uçak yolculuklarında derin ven trombozu(pıhtı) riski var. Bunun önüne geçmek için bilhassa 4 saatten fazla süren uçuşlarda bol bol su için, alkol almayın, yerinizden kalkın ve dolaşın. Daha önce derin ven trombozu geçirdiyseniz doktorunuzla görüşün.

"Glamping" adı nereden geliyor?