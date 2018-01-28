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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga ÖZBEK
28.01.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Bavulunuzu üzerinize giyin

Bir ceket düşünün. Ekstra cepleri sayesinde bavulunuzdaki tüm eşyaları taşıyabiliyorsunuz. Fazla bagaj ücretinden de kurtuluyorsunuz.
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Havayolları gözünü yolcuların yanında kabine aldığı bavullara dikti. Kadınların el veya dizüstü bilgisayarların taşındığı çantalar haricindeki ‘kabin ölçüleri’ içindeki bagajlar için de havayolları ücret almaya başladı.Bu konuda Avrupa’da ilk uygulamayı, İrlandalı düşük maliyetli havayolu Ryanair hayata geçirdi. Şirket, el çantanızla birlikte kabine alacağınız bavul için ekstra 25 TL ücret uygulamasını geçen hafta başlattı. Benzer uygulamalar bir süredir ABD’deki havayolları tarafından yapılıyor.Şirketler bu uygulamayı bilet fiyatlarını en ucuz noktada tutabilmek amacıyla yaptıklarını söyleyerek savunuyor. Yolcu ise havayollarını sinekten yağ çıkartmakla suçluyor.

Bavulunuzu üzerinize giyin

İŞTE BAVUL PALTO

Henüz üzerinize giydiğiniz paltodan veya monttan ek ücret alınmıyor. Bundan yola çıkan bazı şirketler geniş cepli özel tasarımlı paltolar, yelekler üretmeye başladı. ‘Bavlunuzu giyin’ sloganıyla satılan bu kıyafetlerin fiyatları ortalama 350 TL’den başlıyor. Ancak en önemli sorun, yazın nasıl kullanılacağı.
CEPLER BELLİ OLMUYOR: Palto veya yeleğe dışarıdan baktığınızda cepler normal boyutta gözükse de iç hacimleri büyük.
İÇ CEPLER: Daha büyük hacimli eşyalar için iç cepler gayet uygun. Eşyalarınızı iç cebe koyabilirsiniz.
15 KİLOGRAM TAŞIYABİLİYOR: Giyilebilir paltoların-montların taşıma kapasitesi, 15 kilogram. Bu ağırlık, neredeyse bavul alt limitine eşit. Yani kargoya vermeden bavulunuzu üzerinizde taşıyabiliyorsunuz.

Bavulunuzu üzerinize giyin

KABİN BAGAJI LİMİTİ NE KADAR

Uluslararası kurallara göre, kabin bagajlarının boyutları 55X40X24 santimetre. El çantası veya diz üstü bilgisayarlar için kullanılan çantaların boyutları ise 40X35X15 santimetre olarak belirlenmiş. Kişisel eşyaya, el ve laptop çantalarının yanı sıra kamera çantaları, şemsiye ve koltuk deyneği giriyor.
Toplamda havayollarının kabine kabul ettiği bagajların ağırlık limiti 7 ila 12 kilogram arasında değişiyor. Ancak havayollarının önemli bölümü 10 kilogram olarak uyguluyor.

YENİ MODA GİY ÜZERİNE SELFIE ÇEK

Son zamanlarda fazla bagaj ücreti ödemek istemeyenler bavullarından tişörtlerini, kazaklarını ve pantolonlarını üzerlerine giyerek fotoğraf çektiriyor. Bunları da sosyal medyadan paylaşıyor. Ama işler her zaman beklendiği gibi gitmeyebiliyor. Geçtiğimiz günlerde İzlanda’da ilginç bir olay yaşandı. Ekstra bagaj konusunda katı kurallara sahip olan İngiliz Havayolları British Airways ile uçmak için havalimanına gelen Ryan Carney Williams istenilen 125 dolarlık ücreti fazla buldu. Bunun üzerine bavulunu açtı ve 8 tişört ile 6 pantolonu üzerine giydi. Bunu yaparken de havayolu yetkilileri ile sürekli tartıştı sonra da hakaret etmeye başladı.


KIRMIZI LİSTEYE ALINDI

Williams bu davranışı üzerine uçağa bindirilmedi. Polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yolcu daha sonra bir başka İngiliz Havayolu şirketi Easyjet ile uçmak istedi. Ancak olay çıkarttığı için ‘kırmızı listeye’ alınan yolcunun Easyjet ile uçmasına izin verilmedi.

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