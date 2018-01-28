Bavulunuzu üzerinize giyin
Havayolları gözünü yolcuların yanında kabine aldığı bavullara dikti. Kadınların el veya dizüstü bilgisayarların taşındığı çantalar haricindeki ‘kabin ölçüleri’ içindeki bagajlar için de havayolları ücret almaya başladı.Bu konuda Avrupa’da ilk uygulamayı, İrlandalı düşük maliyetli havayolu Ryanair hayata geçirdi. Şirket, el çantanızla birlikte kabine alacağınız bavul için ekstra 25 TL ücret uygulamasını geçen hafta başlattı. Benzer uygulamalar bir süredir ABD’deki havayolları tarafından yapılıyor.Şirketler bu uygulamayı bilet fiyatlarını en ucuz noktada tutabilmek amacıyla yaptıklarını söyleyerek savunuyor. Yolcu ise havayollarını sinekten yağ çıkartmakla suçluyor.
İŞTE BAVUL PALTO
Henüz üzerinize giydiğiniz paltodan veya monttan ek ücret alınmıyor. Bundan yola çıkan bazı şirketler geniş cepli özel tasarımlı paltolar, yelekler üretmeye başladı. ‘Bavlunuzu giyin’ sloganıyla satılan bu kıyafetlerin fiyatları ortalama 350 TL’den başlıyor. Ancak en önemli sorun, yazın nasıl kullanılacağı.
CEPLER BELLİ OLMUYOR: Palto veya yeleğe dışarıdan baktığınızda cepler normal boyutta gözükse de iç hacimleri büyük.
İÇ CEPLER: Daha büyük hacimli eşyalar için iç cepler gayet uygun. Eşyalarınızı iç cebe koyabilirsiniz.
15 KİLOGRAM TAŞIYABİLİYOR: Giyilebilir paltoların-montların taşıma kapasitesi, 15 kilogram. Bu ağırlık, neredeyse bavul alt limitine eşit. Yani kargoya vermeden bavulunuzu üzerinizde taşıyabiliyorsunuz.
KABİN BAGAJI LİMİTİ NE KADAR
Uluslararası kurallara göre, kabin bagajlarının boyutları 55X40X24 santimetre. El çantası veya diz üstü bilgisayarlar için kullanılan çantaların boyutları ise 40X35X15 santimetre olarak belirlenmiş. Kişisel eşyaya, el ve laptop çantalarının yanı sıra kamera çantaları, şemsiye ve koltuk deyneği giriyor.
Toplamda havayollarının kabine kabul ettiği bagajların ağırlık limiti 7 ila 12 kilogram arasında değişiyor. Ancak havayollarının önemli bölümü 10 kilogram olarak uyguluyor.
YENİ MODA GİY ÜZERİNE SELFIE ÇEK
Son zamanlarda fazla bagaj ücreti ödemek istemeyenler bavullarından tişörtlerini, kazaklarını ve pantolonlarını üzerlerine giyerek fotoğraf çektiriyor. Bunları da sosyal medyadan paylaşıyor. Ama işler her zaman beklendiği gibi gitmeyebiliyor. Geçtiğimiz günlerde İzlanda’da ilginç bir olay yaşandı. Ekstra bagaj konusunda katı kurallara sahip olan İngiliz Havayolları British Airways ile uçmak için havalimanına gelen Ryan Carney Williams istenilen 125 dolarlık ücreti fazla buldu. Bunun üzerine bavulunu açtı ve 8 tişört ile 6 pantolonu üzerine giydi. Bunu yaparken de havayolu yetkilileri ile sürekli tartıştı sonra da hakaret etmeye başladı.
KIRMIZI LİSTEYE ALINDI
Williams bu davranışı üzerine uçağa bindirilmedi. Polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yolcu daha sonra bir başka İngiliz Havayolu şirketi Easyjet ile uçmak istedi. Ancak olay çıkarttığı için ‘kırmızı listeye’ alınan yolcunun Easyjet ile uçmasına izin verilmedi.
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